Ông Tơ bà Nguyệt se duyên: 4 cặp tuổi này cứ thành đôi là hôn nhân đẹp như mơ, hạnh phúc viên mãn, vợ chồng hạnh phúc đến đầu bạc răng long

Đàn ông tuổi Tuất là người thành thực, chính trực và trọng nghĩa khí. Họ cũng hay giúp đỡ người khác và không màng đến lợi ích của bản thân mình. Đối với đàn ông tuổi Tuất, họ chỉ mong có cuộc sống ổn định và gia đình hạnh phúc, như vậy họ cũng không bận tâm nhiều đến ngang trái cuộc đời.

Phụ nữ tuổi Mão đằm thắm, dịu dàng, lại là người sống ôn nhu, tình cảm. Bên cạnh đó, nữ tuổi Mão cũng rất nhanh nhẹn, tháo vát và sống có trách nhiệm. Đàn ông tuổi Tuất khi gặp phụ nữ tuổi Mão, hai người sẽ có nhiều điểm chung về sở thích và cách làm việc. Sự kết hợp này sẽ mang đến cho họ nhiều may mắn và sung túc. Đặc biệt, khi bước sang độ tuổi 40, cuộc sống của họ vô lo vô nghĩ, chỉ việc tận hưởng cuộc sống giàu sang.

So với những con giáp khác, phụ nữ sinh tuổi Sửu nổi tiếng là người đảm đang, siêng năng và cần kiệm. Bản thân phụ nữ tuổi Sửu sở hữu trọn vẹn công - dung - ngôn - hạnh sẽ trở thành người ủ ấm cho hạnh phúc gia đình và hỗ trợ đắc lực cho chồng con.

Phụ nữ tuổi Sửu không nặng gánh sự nghiệp, không mải tranh đua với đời, niềm hạnh phúc vô bờ bến của họ là được vun vén tình yêu thương cho chồng con. Điều này lại vừa hay phù hợp với đàn ông tuổi Dần.

Đàn ông tuổi Dần ôm ấp nhiều hoài bão gây dựng sự nghiệp và tìm kiếm địa vị ngoài xã hội. Sự cố gắng của họ ngoài việc muốn chứng minh năng lực bản thân, họ còn muốn mang lại cho người yêu thương của mình một cuộc sống ổn định, đủ đầy sung túc.

Bởi vậy, nếu nam tuổi Dần đến với nữ tuổi Sửu, một bên điềm đạm, vun vén kết hợp với một bênh nặng lòng gánh vác sự nghiệp thì họ sẽ có cuộc sống gia đình hạnh phúc, thịnh vượng. Vợ chồng tin tưởng, bao dung lẫn nhau, con cái của họ cũng được hưởng nền giáo dục tiên tiến nhất có thể.

Ảnh minh họa: Internet

Nam tuổi Thìn và nữ tuổi Thân

Nam tuổi Thìn là kiểu người có tính cách không dễ nắm bắt. Điều đặc trưng dễ nhận thấy ở đàn ông tuổi Thìn là họ theo đuổi cuộc sống lãng mạn, không màng danh lợi, không quá bận tâm đến những đạo lý thường ngày nên mọi người xung quanh có ấn tượng khá tốt về họ.

Đàn ông tuổi Thìn có sức sống mãnh liệt và sức hấp dẫn đủ để bao trọn trái tim phụ nữ tuổi Thân. Có thể nói rằng, về mặt tình cảm, đàn ông tuổi Thìn khá yếu đuối và "thâm tình". Bởi vậy, khi ngã vào lưới tình của người nữ tuổi Thân thông minh, lém lỉnh thì họ khó thoát được.

Sự năng động, linh hoạt của nữ tuổi Thân đồng hành với năng lực vượt trội của nam tuổi Thìn sẽ tạo nên nhiều trải nghiệm thú vị trong hành trình cuộc sống. Sự kết hợp này có thể coi là xứng đôi vừa lứa. Đặc biệt, họ không chỉ có thể giúp đỡ nhau trong sự nghiệp mà có thể cùng nhau vun đắp tình cảm gia đình hạnh phúc, biết cách giữ ngọn lửa hôn nhân luôn tươi mới và không bị phai nhạt theo thời gian. Cặp đôi này nếu bên nhau, cả đời không lo tiền bạc, phú quý an khang.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.