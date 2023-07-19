Đồng hồ điểm đúng 20h ngày 23/7/2023, tiền bạc chảy về túi 3 con giáp này nhiều không đếm xuể, mọi lo lắng chuyện “cơm áo gạo tiền” đều tan biến hết

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất sẽ đón những điều may mắn đúng 20h ngày 23/7/2023.

Đúng 20h ngày 23/7/2023, con giáp tuổi Tuất sẽ gặp được quý nhân, người sẽ cho họ sự chỉ dẫn và giúp đỡ quý báu.

Con giáp này trung thành và dũng cảm, sẽ luôn duy trì thái độ tích cực để đối mặt với nhiều thử thách khác nhau.

Quý nhân của họ có thể là một người lớn tuổi, một người bạn hoặc một ông chủ. Nhờ được quý nhân dìu dắt, con giáp này sẽ có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, tích lũy tài sản.

Tuổi Mão

Được Nhị Hợp quý nhân nâng đỡ, bản thân lại nỗ lực không ngừng, người tuổi Mão sắp bước vào một giai đoạn sôi động, ẩn chứa nhiều cơ hội tuyệt vời cả ở phương diện công danh và tài lộc.

Khi bắt tay vào thực hiện một điều mới lạ nào đó, những chú Mèo có thể gặp chút thách thức ban đầu, nhưng khi đã làm quen với công việc thì hiệu quả sẽ rất tốt, thậm chí gấp dăm bảy lần người khác.

Hơn thế, tuổi Mão hài hòa, nhu mì, xã giao giỏi, nên còn nhận được sự trợ giúp tích cực từ đồng nghiệp, lãnh đạo, công việc vì thế mà ngày càng thăng hoa, thăng tiến.

Vì lẽ đó, đường tài lộc của đương số trong đúng 20h ngày 23/7/2023 được đánh giá là vượng phát, thậm chí xuất hiện cơ hội bùng nổ, tiền chảy về túi ầm ầm vào những ngày cuối tháng.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ gặp khá nhiều sóng gió trong hôm nay. Bạn nên cẩn thận lời ăn tiếng nói với các mối quan hệ xung quanh, tránh gây mất đoàn kết với đồng nghiệp. Người tuổi Tý khá thẳng tính vì vậy chuyện tình cảm đôi khi không thuận lợi.

Đúng 20h ngày 23/7/2023 soi thấy sự nghiệp của người tuổi Tý ngày này không được tốt. Có thể bạn đang có khúc mắc với cấp trên hoặc đồng nghiệp. Lúc này bạn nên bình tĩnh, cẩn thận lời ăn tiếng nói để tránh bị cô lập hoặc ảnh hưởng đến sự nghiệp.

Chuyện tình cảm trong ngày hôm nay cũng không gặp nhiều may mắn. Bạn cần khéo léo đúng chỗ để dễ dàng lấy lòng đối phương hơn, tránh những lời nói thẳng trong thời điểm nhạy cảm.

Tài lộc trong ngày không có gì nổi trội. Bạn nên cẩn thận khi tham gia giao thông tránh bị công an bắt hoặc những chiêu thức lừa đảo liên quan đến phương tiện giao thông.

Thai phụ trong ngày này nên tránh tác động đến những vị trí như bếp lò hoặc bếp than. Bởi trong hôm nay Thai thần sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến những vị trí này.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.