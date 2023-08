Bước sang tháng 8, 3 tuổi sau đạp trúng hố vàng, gặp nhiều may mắn, tài vận thăng hoa, tiền của rủng rỉnh, thu về nhiều thành quả đáng mong đợi

Thiên Ấn giúp sức, người tuổi Dần gặp nhiều điều may mắn trong hoạt động thi cử hoặc tuyển chọn. Hãy tự tin vào vốn kiến thức của mình để có thể phát huy hết năng lực, gây ấn tượng với giám khảo.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân đa phần đều hài hước và hóm hỉnh. Tài năng và sự lôi cuốn khiến họ ngày càng nổi bật trong mắt mọi người. Tuần cuối cùng của tháng 5 Âm lịch, tài năng giúp con giáp này trở thành tâm điểm của sự chú ý.

Con giáp tuổi Thân thật thà, thẳng thắn. Họ không thích giả dối và luôn nói lời thật lòng. Tuổi Thân có xu hướng cầu toàn và chú trọng đến chi tiết.

Con giáp này là những người tỉ mỉ và cẩn thận trong công việc. Sự chính xác giúp họ làm việc hiệu quả và đạt được kết quả tốt.

Quý nhân sẽ mang đến những cơ hội và động lực giúp con giáp tuổi Thân gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Khía cạnh tài chính của con giáp tuổi Ngọ cũng rất may mắn trong tuần này.



Tuổi Ngọ đã có những quyết định đầu tư tốt trong quá khứ và nó đang mang lại cho bạn rất nhiều tiền bạc và cuộc sống sung túc như ý sang tháng 8.



Không những thế, bạn cũng sẽ gặp may mắn trong công việc vì những nỗ lực nhất quán, không ngừng nghỉ của bạn suốt gần một năm qua đã dẫn đến sự thay đổi tốt, xứng đáng như thăng chức, tăng lương, trở thành sếp ở một công ty mới...



Tuy nhiên, con giáp tuổi Ngọ cần phải đảm bảo rằng bạn không khoe khoang về sự may mắn của mình với người khác hoặc thậm chí "chia sẻ" hạnh phúc của mình.



Không ít người xung quanh tưởng là chúc phúc cho bạn nhưng thực lòng rất ghen tị, họ muốn có được vị trí của bạn nên đi nói xấu hoặc tìm điểm yếu của bạn để chê bai.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.