Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (28/12), 'thuận buồm xuôi gió', 3 con giáp tài lộc vượng phát, của cải nhiều vô kể, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, trúng số độc đắc dễ như chơi

Tâm linh - Tử vi 27/12/2022 14:13

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h chiều mai 28/12 có đến 3 con giáp may mắn trúng số đổi đời, sự nghiệp bay cao dữ dội, quý nhân giúp đỡ trong những lúc hoạn nạn.

Tuổi Tuất 

Những người tuổi Tuất luôn kiên nhẫn hơn người khác. Họ không vội làm bất cứ điều gì, luôn giữ được sự bình tĩnh để xử lý và đưa mọi thứ vào tầm kiểm soát của mình. Cũng nhờ vậy mà con đường hậu vận sắp tới của tuổi Tuất diễn biến thuận lợi. 

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h chiều mai (28/12) con giáp may mắn sẽ ngày càng vững bước hơn trên con đường mình đã chọn. Không chỉ sự nghiệp thuận lợi mà tài lộc cũng hứa hẹn có những bước tiến mới. Kinh nghiệm góp nhặt được trong thời gian qua sẽ giúp người tuổi Tuất ngày càng mạnh mẽ hơn, tiến những bước vững chắc.

Đường kinh doanh thuận lợi đủ đường, các dự án thành công giúp bản mệnh thu về khoản tiền lớn trong khoảng thời gian cuối năm 2022. 

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Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h chiều mai (28/12) con giáp may mắn sẽ ngày càng vững bước hơn trên con đường mình đã chọn. Không chỉ sự nghiệp thuận lợi mà tài lộc cũng hứa hẹn có những bước tiến mới. Kinh nghiệm góp nhặt được trong thời gian qua sẽ giúp người tuổi Tuất ngày càng mạnh mẽ hơn, tiến những bước vững chắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 16h (28/12), con đường hậu vận của Mão diễn ra tươi sáng, làm gì cũng hanh thông. Đặc biệt, nguồn năng lượng của tuổi Mão đang dần tích tụ và trở nên dồi dào hơn, chính là lúc họ nên bắt tay vào công việc. Đây là 1 thời điểm họ rất bận rộn với các dự án, chỉ cần họ luôn cẩn trọng với các lựa chọn của họ thì khả năng thành công sẽ nằm trong tầm tay, qua đó có được cơ hội thăng chức rõ ràng. 

Ngoài ra công việc kinh doanh cũng nở rộ không kém khi nhờ có quý nhân giúp đỡ, con giáp may mắn này biết rõ đường đi nước bước để có được thành công theo như mình mong muốn. Từ đó mang lại khoản thu nhập kếch xù trong tương lai.

Đường tình duyên cũng vượng không kém sự nghiệp, người độc thân, đây là khoảng thời gian bạn mong muốn có được những cuộc gặp gỡ ý nghĩa, tuy nhiên đừng "phóng nhanh, vượt ẩu" để sai lầm.

Đồng hồ điểm đúng 16h chiều mai (28/12), 'thuận buồm xuôi gió', 3 con giáp tài lộc vượng phát, của cải nhiều vô kể, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, trúng số độc đắc dễ như chơi - Ảnh 2
Ngoài ra công việc kinh doanh cũng nở rộ không kém khi nhờ có quý nhân giúp đỡ, con giáp may mắn này biết rõ đường đi nước bước để có được thành công theo như mình mong muốn. Từ đó mang lại khoản thu nhập kếch xù trong tương lai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán đúng 16h chiều mai (28/12) sẽ là lúc tuổi Ngọ gặp thời. Đây là thời điểm cát tinh Đế Vượng cũng như Hữu Bật xuất hiện sẽ giúp Ngọ bớt phần nào hung hiểm. Với cái miệng ngọt ngào, con giáp này làm gì cũng được việc, tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống suôn sẻ, vui vẻ.

Điều khiến người ta liên tục chú ý về họ chính đức tính không bao giờ bỏ cuộc, dù vất vả Ngọ vẫn lạc quan, rạng rỡ, sống từ bi, không mưu cầu tài lộc. Những thành công, tài lộc mà họ có được là nhờ vào trời Phật phù hộ độ trì.

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Đây là thời điểm cát tinh Đế Vượng cũng như Hữu Bật xuất hiện sẽ giúp Ngọ bớt phần nào hung hiểm. Với cái miệng ngọt ngào, con giáp này làm gì cũng được việc, tài lộc rủng rỉnh, cuộc sống suôn sẻ, vui vẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 27/12 gọi tên 3 con giáp sau: 'Quyết chí ắt làm nên', tài lộc chạm đỉnh, đường đi nước bước phía trước diễn ra suôn sẻ, may mắn

99% vé số Độc Đắc sổ lúc 17h ngày 27/12 gọi tên 3 con giáp sau: 'Quyết chí ắt làm nên', tài lộc chạm đỉnh, đường đi nước bước phía trước diễn ra suôn sẻ, may mắn

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 17h chiều nay 27/12 có đến 3 con giáp may mắn được Thần Tài giúp đỡ, sự nghiệp thăng tiến vèo vèo, làm đâu thắng đó, vận trình thuận lợi, gia đình hạnh phúc viên mãn.

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