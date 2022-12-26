Kể từ ngày 28/12/2022, mưa tạnh mây tan, 3 con giáp sự nghiệp tài lộc vẹn toàn, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tiền bạc đầy túi tiêu mãi không hết, cuộc sống phất lên giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 26/12/2022 14:40

Theo tử vi 12 con giáp kể từ ngày 28/12/2022, có tới 3 con giáp may mắn sự nghiệp có bước nhảy vọt lớn, tài lộc được quý nhân giúp đỡ nên không phải lo lắng quá nhiều.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự đoán kể từ ngày 28/12/2022, con đường hậu vận của người tuổi Ngọ sẽ trở nên vô cùng may mắn, con giáp này dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”.

Cụ thể trong công việc nhờ vào đức tính chăm chỉ, không ngại vất vả nên họ rất được lòng sếp lẫn nhân viên, thậm chí thời gian tới Ngọ còn được đề xuất lên chức, tăng lương. Việc của Ngọ là chắt chiu thật tốt cơ hội đến với mình. 

Tuy nhiên, cũng đừng quá mải mê làm việc mà bỏ quên tình duyên của mình bởi sẽ chẳng có ai chờ mãi một người chỉ biết đến công việc thôi đâu nhé Ngọ. 

con giap 1
Tử vi dự đoán kể từ ngày 28/12/2022, con đường hậu vận của người tuổi Ngọ sẽ trở nên vô cùng may mắn, con giáp này dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó” - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trời sinh những người tuổi Sửu vốn tính cách chăm chỉ, chịu khó. Họ luôn cố gắng hết sức trong công việc cũng như cuộc sống, Sửu ghét thất bại nên con giáp này thường hướng về phái trước để tìm cơ hội thành công. 

Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 28/12/2022 đây là lúc tốt nhất để con giáp may mắn phát triển sự nghiệp, không những thế còn được quý nhân giúp đỡ. Công việc nhờ làm việc chăm chỉ bạn được cấp trên đề xuất khen thưởng, đối với ai đang làm ăn kinh doanh các dự án đầu tư trước đó phát triển thuận lợi giúp Sửu thu về khoản tiền khủng lồ. 

Tình duyên đỏ chói hạnh phúc bên cạnh người thân gia đình mà không xảy ra chuyện gì xích mích. 

con giap 2
Theo tử vi 12 con giáp, kể từ ngày 28/12/2022 đây là lúc tốt nhất để con giáp may mắn phát triển sự nghiệp, không những thế còn được quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ vốn là mẫu người thông minh nhưng cuộc sống gặp trắc trở là vì sự vội vàng. Tuy nhiên Tỵ là người không ngại thay đổi để có được cuộc sống hạnh phúc viên mãn mà bản thân hằng mong ước. 

Kể từ ngày 28/12/2022, đường vận khí của người tuổi Tỵ sẽ khởi sắc, thần tài và quý nhân giúp đỡ khiến cuộc sống của bạn có nhiều biến chuyển tích cực.

Tuy nhiên, con giáp này sắp tới sẽ phải đánh đổi nhiều thứ cho những gì mà bạn đang mơ ước đấy nhé.Tình hình tài chính của tuổi Tỵ được cải thiện đáng kể khi các dự án kinh doanh giúp Tỵ kiếm về khoản tiền mơ ước.

con giap 3
Kể từ ngày 28/12/2022, đường vận khí của người tuổi Tỵ sẽ khởi sắc, thần tài và quý nhân giúp đỡ khiến cuộc sống của bạn có nhiều biến chuyển tích cực - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi thứ Hai ngày 26/12/2022 của 12 con giáp: Tý - Mão vận may tìm đến tận nhà, tài lộc bùng nổ, Thân gặp họa vận xui đủ đường, tiểu nhân hãm hại làm gì cũng gặp xui xẻo

Tử vi thứ Hai ngày 26/12/2022 của 12 con giáp: Tý - Mão vận may tìm đến tận nhà, tài lộc bùng nổ, Thân gặp họa vận xui đủ đường, tiểu nhân hãm hại làm gì cũng gặp xui xẻo

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 26/12/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tý - Mão vận trình hanh thông, tiền tài dư dả. Trong khi đó, người tuổi Thân tiểu nhân đeo bám, dễ vướng thị phi.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi con giáp tử vi ngày mới tử vi hàng ngày tử vi tháng 12 Tử vi con giáp may mắn tử vi 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Hành trình tìm thấy 'nửa kia' và quyết định kết hôn sau 6 tháng của cô gái 28 tuổi

Tâm sự tình yêu 1 giờ 37 phút trước
Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Góc khuất hôn nhân của cô gái kết hôn năm 19 tuổi và biến cố chồng ngoại tình

Ngoại tình 2 giờ 37 phút trước
Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 3 giờ 37 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 4 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 5 giờ 7 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 5 giờ 37 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (29/9/2026), 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Cuối ngày hôm nay (29/9/2026), 3 con giáp chạy đâu cho thoát số Trời, chính thức hết khổ, sự nghiệp phất lên ầm ầm, tiền tài rủng rỉnh

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'