Tử vi dự đoán đúng 17h chiều nay 27/12, con đường hậu vận của Thân diễn biến thuận lợi, công việc của con giáp này có được nhiều cát tinh che chở, nhiều cơ hội gặp quý nhân, trăm sự thuận lợi. Sự nghiệp bước vào giai đoạn tiến triển ổn định, thăng quan tiến chức nhanh chóng. Chính vì vậy, việc của tuổi Thân là nắm thật chắc cơ hội trời ban để có được thành công.

Xét về tổng thể vận trình của người tuổi Thân có nhiều sự tăng tiến tích cực thời gian này, song vẫn có nhiều tình huống phức tạo xảy ra khiến bạn vất vả tìm cách xoay sở mới kiểm soát được tình hình.

Theo tử vi 12 con giáp , đúng 17h chiều nay (27/12), người tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội. Cục diện Tam Hợp xuất hiện, họ sẽ có khoảng thời gian tràn đầy hy vọng. Với những dự án đang ấp ủ, con giáp này tốt nhất nên bắt tay vào thực hiện ngay lập tức.

Về tài lộc, cũng trong thời gian này bản mệnh được quý nhân mang tới một vài mối làm ăn khá “hời”. Tuy nhiên, cần hết sức thận trọng khi hùn vốn đầu tư hay hợp tác làm ăn kéo có dấu hiệu lừa gạt tiền bạc.

Tuổi Mão được đánh giá là những người kiên cường, chịu khó. Vì vậy, khi gặp thử thách, gian truân, họ không một lời kêu ca mà luôn âm thầm nỗ lực. Cũng nhờ thái độ này mà Mão được cấp trên đánh giá cao năng lực, công việc được thăng chức tăng lương nhanh chóng.

Thời gian tới, những khó khăn, gian khổ sẽ dần tan. Tuổi Mão hãy chuẩn bị tâm thế để đón vận may và tận hưởng thành quả mà mình đã nỗ lực để có được. Một vài người còn gặp vận may độc đắc, trúng số trăm tỷ.

Tuổi Mão được đánh giá là những người kiên cường, chịu khó. Vì vậy, khi gặp thử thách, gian truân, họ không một lời kêu ca mà luôn âm thầm nỗ lực. Cũng nhờ thái độ này mà Mão được cấp trên đánh giá cao năng lực, công việc được thăng chức tăng lương nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, người tuổi Sửu là những người có nhiều ưu điểm, nhưng 1 trong số đó chính là họ rất biết lo xa, thường hay lên kế hoạch cho cả công việc lẫn cuộc sống. Ngoài ra, họ cũng có tài năng lãnh đạo thiên bẩm, rất thích hợp cho việc làm sếp.

Đúng 17h chiều nay (27/12), tuổi Sửu may mắn được Thần tài trợ giúp, lấy lại những gì đã mất, cuộc sống nhiều niềm vui hơn. Đặc biệt, trong thời gian này tuổi Sửu đã bắt đầu thấy được những tín hiệu tốt chào đón họ. Nhất là những người tuổi Sửu làm về kinh doanh sẽ có nhiều lộc lá, việc làm ăn ngày càng phát đạt. Những người làm việc trong các lĩnh vực khác cũng sẽ có được kết quả tốt, thậm chí ngoài sự mong đợi của họ.

Tuy nhiên, cũng cần nên thận trọng trong các quyết định liên quan đến tiền bạc nhằm tránh rủi ro không đáng có nhé.

Đúng 17h chiều nay (27/12), tuổi Sửu may mắn được Thần tài trợ giúp, lấy lại những gì đã mất, cuộc sống nhiều niềm vui hơn. Đặc biệt, trong thời gian này tuổi Sửu đã bắt đầu thấy được những tín hiệu tốt chào đón họ. Nhất là những người tuổi Sửu làm về kinh doanh sẽ có nhiều lộc lá - Ảnh minh họa: Internet

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