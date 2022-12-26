5 ngày cuối năm 2022, Thần Phật phù trợ, 3 con giáp ra cửa gặp quý nhân, làm ăn thuận lợi, tiền về ngập két, sự nghiệp lên chức vụ mới, cuộc sống hạnh phúc viên mãn

Tâm linh - Tử vi 26/12/2022 11:48

Tử vi 5 ngày cuối năm 2022, có tới 3 con giáp may mắn sự nghiệp hanh thông, quý nhân dẫn lối làm đâu cũng ra tiền khiến nhiều người ghen tị.

Tuổi Tỵ

Tử vi 5 ngày cuối năm 2022, cuộc đời của người tuổi Tỵ sẽ bước sang một trang mới. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Công việc được cấp trên khen thưởng, đề xuất tăng lương sau khoảng thời gian làm việc chăm chỉ.

Chuyện kinh doanh vượng phát, tài lộc hanh thông nhờ có quý nhân dẫn dắt, các dự án đầu tư kinh doanh, mua bán bất động sản thuận lợi đủ đường giúp Tỵ thu về khoản tiền lớn. 

Vì vậy hãy nắm bắt thật chặt cơ hội của bản thân để thay đổi vận thể của mình trong khoảng thời gian cuối năm 2022 này nhé Tỵ.  

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Tử vi 5 ngày cuối năm 2022, cuộc đời của người tuổi Tỵ sẽ bước sang một trang mới. Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, thỏa sức phát triển bản thân, từ đó mà cơ hội thăng tiến rõ rệt. Công việc được cấp trên khen thưởng, đề xuất tăng lương sau khoảng thời gian làm việc chăm chỉ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ đều hiền lành, sống tình cảm và chân thành trong tất cả các mối quan hệ. Con giáp này không khinh người nghèo, không xu nịnh người giàu mà cứ thẳng thắn với lòng mình nên ai cũng quý mến, trời Phật thương yêu.

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 5 ngày cuối cùng của năm 2022, quý nhân sẽ xuất hiện báo hiệu con đường sự nghiệp của tuổi Dậu diễn biến thuận lợi, người làm nghề nào cũng đặc biệt và được kỳ vọng sẽ gặt hái thành công.

Không chỉ vậy việc kinh doanh bên ngoài của họ sẽ gặp nhiều may mắn đáng kể khi có sự giúp đỡ từ phía quý nhân, Dậu không chỉ mang về nguồn thu nhập khủng, cuộc sống gia đình được cải thiện đáng kể, vợ chồng hạnh phúc viên mãn. 

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Theo tử vi 12 con giáp, đúng 5 ngày cuối cùng của năm 2022, quý nhân sẽ xuất hiện báo hiệu con đường sự nghiệp của tuổi Dậu diễn biến thuận lợi, người làm nghề nào cũng đặc biệt và được kỳ vọng sẽ gặt hái thành công - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là người chăm chỉ, siêng năng trong công việc. Dẫu vậy không phải lúc nào mọi chuyện cũng trở nên suôn sẻ với họ. 

Tuy nhiên điều đó sắp sửa được chấm dứt khi tử vi 5 ngày tới cho biết sự tích lũy của bạn sẽ gặt hái được thành công, được quý nhân phù trợ. Công việc càng về cuối năm càng suôn sẻ, con giáp may mắn khá nhanh nhạy trước những cơ hội phát tài, sự nghiệp phất lên, địa vị cũng thăng hoa.

Tuy nhiên thời gian này bản mệnh cũng nên chú ý đến sức khỏe lẫn dành thời gian cho người thân trong gia đình, đừng tham công tiếc việc để rồi bỏ lỡ những giây phút quý giá cùng với người thân của mình nhé Sửu. 

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Công việc càng về cuối năm càng suôn sẻ, con giáp may mắn khá nhanh nhạy trước những cơ hội phát tài, sự nghiệp phất lên, địa vị cũng thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Tử vi thứ Hai ngày 26/12/2022 của 12 con giáp: Tý - Mão vận may tìm đến tận nhà, tài lộc bùng nổ, Thân gặp họa vận xui đủ đường, tiểu nhân hãm hại làm gì cũng gặp xui xẻo

Tử vi thứ Hai ngày 26/12/2022 của 12 con giáp: Tý - Mão vận may tìm đến tận nhà, tài lộc bùng nổ, Thân gặp họa vận xui đủ đường, tiểu nhân hãm hại làm gì cũng gặp xui xẻo

Dưới đây là tử vi thứ Hai ngày 26/12/2022 của 12 con giáp. Cặp đôi Tý - Mão vận trình hanh thông, tiền tài dư dả. Trong khi đó, người tuổi Thân tiểu nhân đeo bám, dễ vướng thị phi.

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