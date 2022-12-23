Đồng hồ điểm đúng 15h30 chiều mai (24/12), 3 con giáp thoát cơn bĩ cực, tiền tài đổ về như thác, cơ hội thăng chức, đổi vận giàu sang

Tâm linh - Tử vi 23/12/2022 16:31

Tử vi dự đoán rằng, 3 con giáp may mắn dưới đây được vận khí che chở ban cho cuộc sống giàu sang, tiền bạc ngày càng thăng hoa vượt trội trong ngày mai (24/12).

Tuổi Sửu

Trong 12 con giáp, người tuổi Sửu là người rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc và hành động của bản thân nên con giáp này rất khéo léo trong giao tiếp do đó mọi việc trong cuộc sống thường rất suôn sẻ.

Đồng hồ điểm đúng 15h30 chiều mai (24/12), 3 con giáp thoát cơn bĩ cực, tiền tài đổ về như thác, cơ hội thăng chức, đổi vận giàu sang - Ảnh 1
Tài vận cũng lên cao như diều gặp gió, tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi con giáp này, thu nhập tăng lên gấp ba, gấp bốn - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 15h30 chiều mai (24/12), do được Thần Phật phù hộ nên công việc của Sửu thuận buồm xuôi gió, sự nghiệp của con giáp này ngày càng mở rộng. Tài vận cũng lên cao như diều gặp gió, tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi con giáp này, thu nhập tăng lên gấp ba, gấp bốn. Người tuổi Sửu không còn phải đau đầu vì tiền nữa.

Người tuổi Sửu sẽ bắt đầu một khúc dạo đầu mới, dấn thân vào một hành trình mới, vận trình sự nghiệp khá ổn định, không những thế con giáp này còn có có cơ hội thăng tiến. Được quý nhân ra tay giúp đỡ, từ đó cuộc sống gặp nhiều may mắn, có được nguồn tài lộc phong phú, thu nhập tăng cao.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ gặp khá nhiều vất vả trong những ngày qua bởi công việc lúc nào cũng ngập đầu, có lúc Tỵ cảm tưởng như mình làm không hết việc, những công sức Tỵ bỏ ra ắt sẽ nhận được khoản tiền công xứng đáng.

Đồng hồ điểm đúng 15h30 chiều mai (24/12), 3 con giáp thoát cơn bĩ cực, tiền tài đổ về như thác, cơ hội thăng chức, đổi vận giàu sang - Ảnh 2
 Rất có thể bản mệnh sẽ được Thần Tài gõ cửa, tiền bạc rủng rỉnh, kinh doanh phát đạt mang về lợi nhuận lớn - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh thông minh, đầu óc linh hoạt, làm việc gì cũng làm bằng cái tâm, không thích làm ăn gian dối nên được bề trên nâng đỡ, đặc biệt là những người làm vận tải, xuất ngoại hoặc chuyển công tác sẽ tìm được thời cơ phù hợp với mình.

Đúng 15h30 chiều mai (24/12), Chính Tài đem đến tin vui liên quan đến lương thưởng, chế độ hoặc bảo hiểm. Rất có thể bản mệnh sẽ được Thần Tài gõ cửa, tiền bạc rủng rỉnh, kinh doanh phát đạt mang về lợi nhuận lớn. May mắn hơn, một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào việc mua vé số hoặc trúng thưởng bất ngờ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão tính tình hiền lành, bao dung, hay giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn. Con giáp này cũng là người luôn được biết đến với tinh thần lạc quan, tích cực.

Đồng hồ điểm đúng 15h30 chiều mai (24/12), 3 con giáp thoát cơn bĩ cực, tiền tài đổ về như thác, cơ hội thăng chức, đổi vận giàu sang - Ảnh 3
 Bản mệnh sẽ gặp được những người đồng nghiệp và lãnh đạo tài năng và được tạo cơ hội để phát triển sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, người tuổi Mão gặp không ít rắc rối trong công việc. Dù đã cố gắng hết sức nhưng nỗ lực của Mão lại không được ghi nhận. Tuy nhiên, bản mệnh không vì vậy mà nản lòng, nhụt chí. Con giáp này luôn tích cực tìm tìm kiếm hướng đi phù hợp với mình.

Đúng 15h30 chiều mai (24/12), người tuổi Mão dần thoát khỏi những rắc rối, trở lực xung quanh mình. Vận trình của con giáp này có nhiều khởi sắc. Bản mệnh sẽ gặp được những người đồng nghiệp và lãnh đạo tài năng và được tạo cơ hội để phát triển sự nghiệp. Người tuổi này đạt được nhiều bước tiến lớn, cơ hội thăng tiến rộng mở. Mão làm đâu gặt đấy, tiền bạc chảy ào ào vào túi, được hưởng cuộc sống phú quý, thịnh vượng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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