Đồng hồ điểm đúng 11h đêm nay (17/12), 3 con giáp được độ trì qua ải khổ, giàu có bất ngờ, nợ nần trả hết trong nốt nhạc, hưởng trọn tài lộc của Thần Tài

Tâm linh - Tử vi 17/12/2022 16:52

Tử vi con giáp dự đoán, đúng 11h đêm nay (17/12), 3 con giáp đi qua hết khổ cực vươn tới thành công.

Tuổi Thìn

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Thìn là người thông minh, lanh lợi và luôn biết ứng phó trong mọi tình huống. Bề ngoài có vẻ như con giáp này không quan tâm đến mọi thứ nhưng thực tế bản mệnh là người thấu tình đạt lý.

Đồng hồ điểm đúng 11h đêm nay (17/12), 3 con giáp được độ trì qua ải khổ, giàu có bất ngờ, nợ nần trả hết trong nốt nhạc, hưởng trọn tài lộc của Thần Tài - Ảnh 1
Những vì sao tốt lành chiếu sáng, vận may tràn ngập khắp nơi và con giáp tuổi Thìn sẽ bất khả chiến bại, mọi sự đều suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 17/12/2022 cho biết, con giáp tuổi Thìn là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn nhất. Đặc biệt đúng 11h đêm nay, trên con đường tài lộc của con giáp này có dấu hiệu lên như diều gặp gió. Những vì sao tốt lành chiếu sáng, vận may tràn ngập khắp nơi và con giáp tuổi Thìn sẽ bất khả chiến bại, mọi sự đều suôn sẻ. Bản mệnh có khả năng thăng tiến trong sự nghiệp, hạnh phúc trong tình yêu và tài chính hanh thông.

Trên con đường tình duyên với những ai độc thân thì thời gian tới, bản mệnh có thể tìm thấy tình duyên đáng mơ ước. Còn với những người cầm tinh con Rồng đã có gia đình thì đây chính là thời điểm vô cùng vui vẻ hạnh phúc.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có động cơ đặc biệt, họ không vội vàng để đạt được điều gì, họ sẽ dành nhiều thời gian để đặt nền móng, làm công việc nghiên cứu, tìm hiểu mọi thông tin rồi mới tấn công rất thuận lợi và chính xác.

Đúng 11h đêm nay (17/12), là thời có chín muồi của người tuổi Tý, con giáp này có thể nhanh chóng hoàn thành mục tiêu thăng tiến sự nghiệp, số tiền kiếm được nhiều hơn trước gấp 8 gấp 9 lần. Tuy nhiên, thời gian này như hổ như rồng, biến hóa lớn như vậy, trong thời gian ngắn có thể đạt được thành quả như ý muốn, tiền bạc tích lũy ngày càng nhiều.

Đồng hồ điểm đúng 11h đêm nay (17/12), 3 con giáp được độ trì qua ải khổ, giàu có bất ngờ, nợ nần trả hết trong nốt nhạc, hưởng trọn tài lộc của Thần Tài - Ảnh 2
Thời gian này như hổ như rồng, biến hóa lớn như vậy, trong thời gian ngắn có thể đạt được thành quả như ý muốn, tiền bạc tích lũy ngày càng nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thầy tử vi - tướng số cho hay, với tư duy nhanh nhẹn, thông minh, hoạt bát và dám đối đầu với thử thách, người tuổi Ngọ được đánh giá là 1 trong những con giáp dễ làm nên nghiệp lớn.

Thời gian qua, những người tuổi Ngọ có hạn Thái Tuế, công danh sự nghiệp đối mặt với 1 số thử thách nhất định. Tuy nhiên, khó khăn là chuyện của thời gian khác, còn bước vào đúng 11h đêm nay (17/12), con giáp này lại là 1 trong số những con giáp được Thần tài chiếu cố, cuộc sống được dự báo là có nhiều hỉ sự, đặc biệt là trong chuyện tiền nong. Chính vì thế, người tuổi Ngọ hãy yên tâm phát huy hết năng lực vốn có của mình, nắm bắt mọi cơ hội tốt nhất để đạt được những thành quả đáng ngưỡng mộ nhé.

Đồng hồ điểm đúng 11h đêm nay (17/12), 3 con giáp được độ trì qua ải khổ, giàu có bất ngờ, nợ nần trả hết trong nốt nhạc, hưởng trọn tài lộc của Thần Tài - Ảnh 3
Con giáp này lại là 1 trong số những con giáp được Thần tài chiếu cố, cuộc sống được dự báo là có nhiều hỉ sự, đặc biệt là trong chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp phát tài tử vi 12 con giáp 3 cpn giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Sập gác gỗ trong hẻm ở TP.HCM, giải cứu hai người mắc kẹt

Đời sống 36 phút trước
Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 39 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 54 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Những ngày cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được thần tài báo ‘MỘNG VÀNG’, làm ăn vượng phát, phú quý ùa vào nhà tới tấp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn