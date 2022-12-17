Đúng giờ Tý ngày mai (18/12/2022), 3 tuổi là 'cỗ máy kiếm tiền', vận may gõ cửa, tài lộc dư dả, sự nghiệp hanh thông, giàu sang thịnh vượng không ai bằng

Tâm linh - Tử vi 17/12/2022 16:21

Đúng giờ Tý ngày mai (18/12/2022), những con giáp này bước vào thời kỳ hoàng kim, làm đâu thắng đó.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mui thường rất hiền lành, lễ phép và chu đáo. Bản mệnh là con giáp hòa đồng nhất trong 12 con giáp. Trong công việc, người tuổi này tích cực, kiên trì, luôn giữ tinh thần chủ động. Con giáp tuổi Mùi luôn tâm niệm rằng nếu không đạt được mục tiêu thì sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Bản mệnh thật thà, có sao nói vậy nên được nhiều người tin tưởng.

Đúng giờ Tý ngày mai (18/12/2022), 3 tuổi là 'cỗ máy kiếm tiền', vận may gõ cửa, tài lộc dư dả, sự nghiệp hanh thông, giàu sang thịnh vượng không ai bằng - Ảnh 1
Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn - Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng giờ Tý ngày mai (18/12/2022), hầu hết con giáp tuổi Mùi sẽ gặp nhiều điều may, hợp vía Thần Tài. Người làm kinh doanh sẽ làm ăn phát đạt, được dự đoán trở thành ông/bà chủ giàu có. Những người làm công ăn lương thì hòa thuận với đồng nghiệp, nhận được thêm cơ hội hợp tác làm ăn.

Con giáp này cần chủ động và mạnh dạn hơn, chớ nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, với những công việc đã làm, bản mẹnh cần xem xét lại nhiều lần để tránh sai sót. Trong thời gian này,  những người cầm tinh con Dê dẫu gặp điều không may cũng được quý nhân giúp đỡ nên sẽ sớm tai qua, nạn khỏi.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất chân thật, hòa đồng và chân thành với người khác. Trong cuộc sống thường ngày, con giáp này sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không toan tính thiệt hơn. Con giáp tuổi này hào hiệp, ngay thẳng và thường tự mình tìm cách giải quyết khó khăn. 

Đúng giờ Tý ngày mai (18/12/2022), 3 tuổi là 'cỗ máy kiếm tiền', vận may gõ cửa, tài lộc dư dả, sự nghiệp hanh thông, giàu sang thịnh vượng không ai bằng - Ảnh 2
Con giáp tuổi này làm công ăn lương ắt đạt được thành tích vượt bậc, có thể được thăng quan, tiến chức. Thời gian tới, họ có cơ hội phát triển tài vận cá nhân, nâng cao hiệu suất làm việc - Ảnh minh họa: Internet

 

Đúng giờ Tý ngày mai (18/12/2022), người tuổi này hợp vía Thần Tài, tài lộc dồi dào. Con giáp tuổi này làm công ăn lương ắt đạt được thành tích vượt bậc, có thể được thăng quan, tiến chức. Thời gian tới, họ có cơ hội phát triển tài vận cá nhân, nâng cao hiệu suất làm việc.

Tuy vậy, họ cũng cần tìm kiếm cơ hội tốt hơn cho mình, chớ nên ở mãi trong "vùng an toàn". Người làm kinh doanh thì công việc làm ăn, buôn bán có khởi sắc, gặp được nhiều khách hàng lớn, những thương vụ đều suôn sẻ.

Tuổi Thìn

Các chuyên gia phong thủy nói rằng, những người tuổi Thìn có thể sống trọn cuộc đời hạnh phúc và may mắn. Bản thân khi sinh ra, con giáp này đã mang trong mình một phong cách của bậc đế vương, với khí chất cao thượng nên cuộc đời của bản mệnh sẽ chỉ toàn một màu hồng.

Đúng giờ Tý ngày mai (18/12/2022), 3 tuổi là 'cỗ máy kiếm tiền', vận may gõ cửa, tài lộc dư dả, sự nghiệp hanh thông, giàu sang thịnh vượng không ai bằng - Ảnh 3
Con giáp này sẵn sàng đối đầu trực diện với mọi thách thức. Nhưng dù có khó khăn đến đâu sẽ đều trở nên thuận lợi hơn khi đã có quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là tuổi Thìn khi bước vào đúng giờ Tý ngày mai (18/12/2022), là những người có ý chí phấn đấu mạnh mẽ và sự kiên trì cao độ. Con giáp này sẵn sàng đối đầu trực diện với mọi thách thức. Nhưng dù có khó khăn đến đâu sẽ đều trở nên thuận lợi hơn khi đã có quý nhân phù trợ.

Dường như, càng trong hoàn cảnh khó khăn, người tuổi Thìn lại càng dễ "lội ngược dòng", mọi việc của người tuổi này trong thời gian tới đều suôn sẻ, gặp nhiều phước lành hơn có được thành công rực rỡ. Sự nghiệp xuất chúng đến vậy thì tiền bạc cũng theo đó ngày càng rộng mở. Những người cầm tinh con Rồng sẽ tha hồ hưởng thụ vinh hoa phú quý, trong suốt cuộc đời mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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