Đón đầu tháng mới không thành Rồng cũng thành Phượng, 3 con giáp 'chuột sa hũ nếp', tiền sinh ra tiền, càng giàu có tụ lộc tài

Tâm linh - Tử vi 01/01/2023 00:40

Đón đầu tháng 1 nhiều niêm vui, 3 con giáp này tài vận thăng hoa, làm gì cũng có quý nhân dõi bước giúp đỡ.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tuy ngày thường không được chú ý cho lắm nhưng họ có tầm nhìn xa trông rộng, làm việc gì cũng tương đối khiêm tốn, tránh được nhiều chuyện phiền phức.

Đón đầu tháng mới không thành Rồng cũng thành Phượng, 3 con giáp 'chuột sa hũ nếp', tiền sinh ra tiền, càng giàu có tụ lộc tài - Ảnh 1

Trong mắt người khác, người tuổi Hợi sẽ không gặp quá nhiều trở ngại trên đường đời, luôn giữ hình ảnh tốt trong mắt người khác. Vận may của Hợi trong năm nay không hề cạn.

Đón đầu tháng 1 chính là thời điểm bận rộn của nhiều người nhưng đối với người tuổi Hợi lại là "mùa thu hoạch". Gia đình bản mệnh đón nhiều niềm vui, cuộc sống có nhiều hy vọng.

Người tuổi Hợi có thể phát hiện và nắm chặt những cơ hội bứt phá trong sự nghiệp, vạch ra đường hướng chính xác cho cuộc sống, tiền tài vượng phát, sự nghiệp lên hương.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, không sợ khó, sợ khổ, luôn tìm mọi cách để giải quyết các vấn đề khó khăn, chứ không bao giờ bỏ cuộc.

Quan niệm về tiền bạc của con giáp này cũng vô cùng đặc biệt. Người tuổi Ngọ cho rằng tiền là lưu động, tiền lưu động thì mới có thể kinh doanh tốt và kiếm được lợi nhuận lớn, chính vì thế, con giáp này rất giỏi làm ăn, và được nhiều người ngưỡng mộ.

Đón đầu tháng mới không thành Rồng cũng thành Phượng, 3 con giáp 'chuột sa hũ nếp', tiền sinh ra tiền, càng giàu có tụ lộc tài - Ảnh 2

Đầu tháng 1 do phong sinh khởi thủy, thần Tài phù hộ và bước vào đại vận hưng phát nên con giáp này được hưởng lộc trời ban, tiền bạc, thu nhập tăng lên gấp ba, gấp bốn. Việc kinh doanh buôn bán cũng trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Người tuổi Ngọ chắc chắn sẽ có một cái tết Kỷ Hợi sung túc.

Tuổi Sửu

Đối với những người tuổi Sửu, việc làm ăn phát tài trong đầu năm đây là điều hợp lý. Đón đầu tháng 1, con giáp tuổi Sửu luôn biết tận dụng thời gian và địa điểm thích hợp để phát tài. Trong thời gian tới, chỉ cần tuổi Sửu biết nắm bắt cơ hội là có thể trở thành người giàu có. 

Đầu tháng 1, người tuổi Sửu sẽ nhận được sự trợ giúp của ngũ hành, sự nghiệp tiến triển tốt, tài vận hanh thông, có thể nói là đứng đầu về tài lộc. 

Đường tài lộc của con giáp tuổi Sửu cũng tốt, có cơ hội kiếm tiền, vận may sẽ liên tục đến đế hỗ trợ "túi tiền" của bạn. 

Đón đầu tháng mới không thành Rồng cũng thành Phượng, 3 con giáp 'chuột sa hũ nếp', tiền sinh ra tiền, càng giàu có tụ lộc tài - Ảnh 3

Có thể nói, vận may của người tuổi Sửu đã đến, cuộc đời bắt đầu bước sang một ngã rẽ mới, vừa giàu sang vừa quyền quý.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp được THẦN TÀI 'sủng ái': thứ Sáu phát lộc toàn tài, thứ Bảy trúng số độc đắc, tiền tràn vui vàng ngập rương, giàu sang chạm đỉnh

Top 3 con giáp được THẦN TÀI 'sủng ái': thứ Sáu phát lộc toàn tài, thứ Bảy trúng số độc đắc, tiền tràn vui vàng ngập rương, giàu sang chạm đỉnh

Tử vi dự báo thứ Sáu và thứ Bảy tuần này lộc tràn về tay 3 con giáp may mắn sau nhiều vô số kể, làm gì cũng dễ dàng, công việc phát triển nhanh chóng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay 12 con giáp tử vi ngày 1/1/2023 tử vi 12 con giáp 3 con giáp tử vi ngày mai tử vi tuần mới

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 35 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 1 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 1 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Sự thật đằng sau món quà mừng cưới của nhà chồng và lý do không để hai vợ chồng đứng tên

Tâm sự Eva 2 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia

Đúng 6 sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia