Tuổi Sửu đang làm công chức, văn phòng hoặc kinh doanh có ảnh hưởng xấu. Đồng nghiệp có nhiều người không thích, hễ thấy bản mệnh tiến bộ hơn một chút là nóng ruột, đi làm mà chỉ muốn đặt điều nói xấu hạ bệ nhau. Về phương diện tài chính, tuổi Sửu gần đây tiêu pha khá nhiều cho đám cưới, ma chay, tiệc tùng nhưng có vẻ như lương mới về nên không bị ảnh hưởng nhiều. Hy vọng bản mệnh vẫn giữ được phong độ như ngày hôm nay trong quản lý chi tiêu.

Vận trình cảm bình ổn, vận trình tình cảm có chút bất đồng nhưng may là hai người đủ chín chắn để hiểu và cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc. Buổi tối hãy cùng mọi người trong nhà làm bữa tối cùng nhau để gắn kết tình cảm.

Nhờ Chính Quan soi sáng nên Dần có thể đưa ra những quyết định sáng suốt trong ngày này, làm gì cũng thuận lợi. Bạn cũng rất hòa đồng và vui tính, người biết xin giúp đỡ đúng lúc như bạn thường sẽ để lại ấn tượng là cho những người có chức quyền ở công ty. Để có nguồn tiền ổn định, thời gian gần đây bạn cũng đã thay đổi cách chi tiêu của bản thân, hay làm từ thiện hơn, bớt mua sắm linh tinh. Thời gian rảnh khuyên bản mệnh nên học thêm kỹ năng mới để thời gian tới sếp có thể cân nhắc tăng lương cho bạn.

Đường tình duyên không tốt lắm vì Mộc khắc Thổ. Hãy yêu khi bạn đã sẵn sàng, đừng yêu chỉ vì cảm thấy quá cô đơn vì sẽ yêu sai người. Trong vấn đề con cái thì vợ chồng cần thấu hiểu nhau khi dạy và chăm sóc con, đừng cãi nhau to tiếng trước mặt con cái.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuổi Mão sẽ có hung hiểm trong công việc như có nhiệm vụ đột xuất, đồng nghiệp ngang cơ chơi xấu, bạn làm ăn có ý định lật mặt. Càng làm chức cao thì càng nên cẩn thận, chẳng ai có ý định tốt thật sự với bản mệnh mãi đâu.

Trên phương diện tình cảm, tuổi Mão đừng có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, đến lúc rơi vào cảnh túng thiếu mới biết trân quý. Hãy cố gắng hạn chế bản thân trước những ham muốn nhất thời, chỉ chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết. Tình cảm lao đao, con giáp này gặp không ít chuyện xui xẻo liên lụy trực tiếp đến gia đình, bản thân. Có người muốn phá hoại gia đình tuổi Mão nên toàn đứng bên ngoài đổ dầu vào lửa. Chuyện trong nhà nên kín miệng kẻo kẻ gian có cơ hội hãm hại.

Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm