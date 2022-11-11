Nửa cuối tháng 11, lộc về tới tấp, may mắn tràn trề, phú quý phủ phê, 3 con giáp này trắng đêm đếm tiền, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 11/11/2022 02:40

Nửa cuối tháng này là thời điểm đem lại nhiều tài lộc và vận may cho 3 tuổi dưới đây.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Con giáp này sống chân thành, cởi mở, thẳng thắn và có trách nhiệm.

Từ ngày 15/11 tới, người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào. Công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương có quý nhân phù trợ, nhận thêm cơ hội thể hiện tài năng.

Trong khi đó, người đang chưa có công việc cũng tìm được việc làm phù hợp với bản thân. Con giáp này kinh doanh ăn nên làm ra, tiền bạc cứ thế đổ ào ào vào túi.

Nửa cuối tháng 11, lộc về tới tấp, may mắn tràn trề, phú quý phủ phê, 3 con giáp này trắng đêm đếm tiền, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Người tuổi Mão trời sinh đã có ánh mắt nhạy cảm, đối với cơ hội làm ăn kinh doanh nếu tìm hiểu sâu sẽ rất nhạy bén, thông tuệ. Chờ được thời cơ tới tay, tuổi Mão có thể phát huy năng lực bản thân, thực hiện hoài bão bấy lâu ấp ủ.

Nửa cuối tháng 11 này, những tuổi Mão đang làm văn phòng đừng ngại thể hiện tài năng, chăm chỉ đưa ra những sáng kiến mới, sẽ thành công bất ngờ. Những tuổi Mão đang theo đuổi con đường kinh doanh, chỉ cần nỗ lực hết sức, sẽ không có gì ngăn trở được họ càng làm càng lãi. Giàu sang, phú quý theo đó tới tấp kéo đến, muốn ngừng cũng không được.

Tuy nhiên, tuổi Mão nên nhớ, làm việc gì cũng phải kiên trì tới cùng, ắt sẽ thành công, có thể một bước lên trời, khiến người người ngưỡng mộ, ghen tị.

Nửa cuối tháng 11, lộc về tới tấp, may mắn tràn trề, phú quý phủ phê, 3 con giáp này trắng đêm đếm tiền, muốn nghèo cũng khó - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Tuy nhược điểm của con giáp tuổi Thân là đôi khi họ tỏ ra bảo thủ, cứng đầu, không chịu tiếp thu ý kiến góp ý trái chiều từ người khác. Sửa đổi nhược điểm này, con giáp tuổi Thân ngày một vươn xa trong công việc.

Từ sau ngày 15/11 trở đi, con giáp tuổi này tình cờ có sao may mắn chiếu mệnh, vận khí của họ tăng cao. Con giáp này nhận được nhiều cơ may phát tài. Họ đạt được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp nên sẽ được cấp trên trọng dụng.

Trong khi đó, những người làm kinh doanh thì tiếp cận được nhiều khách hàng, doanh thu cũng tăng lên nhanh chóng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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