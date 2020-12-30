Nóng tai phải là điềm báo gì? Tốt hay Xấu 

Hiện tượng nóng tai không hiếm gặp trong cuộc sống của chúng ta, tuy nó không gây ra những vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe nhưng theo yếu tố tâm linh thì đây lại là điềm báo. Vậy nóng tai phải là điềm báo gì ? Chúng ta sẽ cùng đi giải đáp qua nội dung bài viết sau đây.

Tai có cấu tạo bao gồm phần sụn và lớp da mỏng bao bọc bên ngoài, tai rất dễ bị tổn thương ngay khi gặp những tác động nhỏ từ bên ngoài như bị các chất dị ứng hay vừa bị búng đều có thể làm cho tai của bạn bị nóng lên.

Trước khi đi tìm hiểu nóng tai phải là điềm gì, chúng ta sẽ cùng làm rõ vì sao xảy ra hiện tượng nóng tai.

Ngoài ra khi bạn cảm thấy căng thẳng, xấu hổ vì chuyện nào đó thì cơ thể bạn sẽ giải phóng ra chất adrenalin, nó sẽ làm cho các mạch máu giãn ra để oxy có thể di chuyển nhanh hơn, các tĩnh mạch ở tai cũng giãn ra khiến cho lượng máu chảy qua tai nhiều hơn, do đó bạn sẽ cảm thấy nóng tai.

Hiện tượng nóng tai phải không ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh minh họa: Internet

Nóng tai phải là điềm báo gì?

Về mặt sức khỏe thì nóng tai phải không có ảnh hưởng quá nhiều, tuy nhiên theo tâm linh thì nóng tai phải là báo hiệu những điềm báo khác nhau mà người bị sắp trải qua.

Để giải thích hiện tượng nóng tai phải điềm báo gì thì chúng ta cần dựa vào các khung giờ hoàng đạo khác nhau. Lưu ý điềm báo này không phân biệt nam nữ, chỉ phân biệt theo 12 cung giờ hoàng đạo trong ngày.

Nóng tai phải khung giờ Tý (23h – 1h)

Khi có hiện tượng nóng tai phải vào khung giờ từ 23h đêm đến 1h sáng thì cho thấy bạn sắp có một cuộc gặp gỡ quan trọng với một người nào đó. Người này có thể là đối tác làm ăn của bạn hoặc một người mà lâu ngày bạn không gặp lại. Vì vậy, bạn hãy chuẩn bị tâm lý cho cuộc gặp gỡ này nhé.

Bạn sắp có cuộc gặp gỡ quan trọng khi nóng tai phải vào khung giờ Tý - Ảnh minh họa: Internet

Nóng tai phải khung giờ Sửu (1h – 3h)

Khi thấy tai phải bị nóng trong thời gian từ 1h – 3h sáng thì cho thấy bạn đang gặp phải những điều phiền lòng, không vui. Có thể là sự cãi vã giữa bạn và người thân hoặc ngừng mối quan hệ thân thiết giữa bạn và một người nào đó.

Nóng tai phải khung giờ Dần (3h – 5h)

Khi thấy nóng tai phải vào thời điểm từ 3h – 5h sáng cho thấy bạn sắp được nhận những lời mời về ăn uống, đó có thể là từ những người thân, bạn bè hay đồng nghiệp…

Nóng tai phải khung giờ Mão (5h – 7h)

Hiện tượng nóng tai bên phải vào thời điểm từ 5h – 7 sáng cho thấy bạn sắp gặp điều không may liên quan đến đi lại, giao thông. Vì vậy trong quá trình tham gia giao thông bạn cần hết sức cẩn thận, tránh để những va chạm đáng tiếc có thể xảy ra.

Nóng tai phải khung giờ Thìn (7h – 9h)

Bạn đang lo lắng bị nóng tai phải là điềm gì vào khung giờ từ 7h – 9h sáng, tuy nhiên bạn không nên quá lo lắng vì đây là một điềm báo tốt trong chuyện tình cảm của bạn với người yêu, hoặc nếu đã có gia đình thì tình cảm vợ chồng sẽ ngày càng đi lên.

Chuyện tình cảm sẽ ngày càng tốt đẹp khi bạn nóng tai phải vào khung giờ Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Nóng tai phải khung giờ Tỵ (9h – 11h)

Có thể bạn sẽ bị mất đồ, tài sản khi thấy dấu hiệu nóng tai phải vào khung giờ từ 9h – 11h sáng. Vì vậy hãy bảo quản đồ đạc, tài sản của mình thật tốt.

Nóng tai phải khung giờ Ngọ (11h – 13h)

Khi tai phải bị nóng trong khung giờ Ngọ cho thấy trong gia đình, họ hàng của bạn sắp có chuyện hỷ, cưới xin.

Nóng tai phải khung giờ Mùi (13h – 15h)

Sẽ có nhiều chuyện hiểu lầm, dễ xảy ra xung đột, cãi vã trong công việc nếu bạn cảm thấy nóng tai phải vào khung giờ Mùi. Vì vậy hãy hạn chế tối đa những tranh luận không thực sự cần thiết với người khác.

Nóng tai phải khung giờ Thân (15h – 17h)

Đây là một điềm báo may mắn đến với bạn, bạn sẽ có cơ hội kiếm thêm được nhiều tiền hoặc có những người khác giúp đỡ bạn trong chuyện tiền bạc.

Nóng tai phải khung giờ Dậu (17h – 19h)

Điều bạn đang mong đợi sẽ có kết quả tốt đẹp như thi đỗ, hoàn thành kế hoạch công việc… khi bạn cảm thấy nóng tai trong khung giờ Dậu.

Nóng tai phải khung giờ Tuất (19h – 21h)

Có thể xuất hiện cuộc cãi vã, xung đột giữa bạn và người thân trong gia đình khi bạn cảm thấy nóng tai phải vào thời điểm 19h – 21 tối. Vì vậy, bạn hãy luôn cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói với người thân.

Xuất hiện xung đột với người thân khi bạn nóng tai phải vào khung giờ Tuất - Ảnh minh họa: Internet

Nóng tai phải khung giờ Hợi (21h – 23h)

Khi thấy nóng tai phải trong khung giờ Hợi bạn cần phải suy tính kỹ lại công việc làm ăn của mình, không nên góp vốn làm ăn bởi có thể nó sẽ khiến cho bạn bị hao tốn tài sản.

Bạn đọc đã hiểu rõ nóng tai phải là hiện tượng gì theo từng khung giờ hoàng đạo khác nhau. Với mỗi khung giờ sẽ có những điềm báo để bạn lưu tâm suy xét.

>>> Xem thêm:

- Nằm mơ thấy đứt tay chảy máu là điềm báo gì? Tốt hay xấu?

- Nằm mơ thấy xây nhà là điềm báo gì?

Hiện tượng nóng tai phải được giải mã theo từng khung giờ hoàng đạo - Ảnh minh họa: Internet

Như vậy bài viết đã giải đáp thắc mắc cho bạn về hiện tượng nóng tai phải là điềm báo gì. Tuy nhiên đây chỉ là những yếu tố về mặt tâm linh, điều quan trọng là bạn hãy luôn cẩn trọng trong mọi việc thì chắc chắn may mắn sẽ mỉm cười với bạn.

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.