Nóc tủ lạnh cứ đặt 3 thứ này, bảo sao Thần tài chạy xa, tài lộc thất thoát quanh năm!

Tâm linh - Tử vi 19/09/2022 19:43

Những sai lầm trong phong thủy tủ lạnh dưới đây khiến cho gia đình bạn dễ rơi vào khó khăn, túng quẫn.

Những vật dụng đặt trên tủ lạnh ảnh hưởng phong thủy

Đặt tấm vải phủ lên nóc tủ lạnh

Nhiều gia đình do cẩn thận nên thường dùng một tấm vải lớn để phủ lên trên nóc tủ lạnh. Điều này giúp cho tủ lạnh trở nên sạch sẽ và mới lâu hơn.

Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không tốt về mặt phong thủy khi chiếc vải màn được quan niệm sẽ là một màng ngăn cách tình cảm của những người trong gia đình, khiến những xích mích phát sinh và tiền tài trong nhà cũng dễ bị hao tài tán lộc.

Nóc tủ lạnh cứ đặt 3 thứ này, bảo sao Thần tài chạy xa, tài lộc thất thoát quanh năm! - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lò vi sóng

Các thiết bị điện như lò vi sóng... thường được sử dụng trong nhà bếp, nhưng một số gia đình thường đặt chúng bên cạnh hoặc thậm chí phía trên tủ lạnh. Điều này là đại kỵ vì khi đặt các thiết bị điện trên nóc tủ lạnh, trọng lượng quá lớn sẽ tạo gánh nặng cho chính tủ lạnh và làm tăng điện năng tiêu thụ của tủ lạnh.

Ngoài ra, khí nóng tỏa ra từ các thiết bị này sẽ làm tủ lạnh nhanh hỏng. Ngược lại, sức nóng của tủ lạnh tỏa ra trong khi hoạt động cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của các thiết bị điện đặt ở bên trên.

Còn về mặt phong thủy, đặt đồ điện lên nóc tủ lạnh làm ảnh hưởng đến sự tụ tài.

Nóc tủ lạnh cứ đặt 3 thứ này, bảo sao Thần tài chạy xa, tài lộc thất thoát quanh năm! - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cây cảnh, lọ hoa

Nhiều bà nội trợ có thói quen là trang trí nhà cửa cho đẹp mắt, nên họ thường đặt một bình hoa hoặc như cây xanh trong nhà và thường đặt chúng lên nóc tủ lạnh để thêm phần đẹp mắt.

Tuy nhiên, cách làm này hoàn toàn không tốt cho phong thủy, bởi khi bạn để hoa tươi ở trên nóc tủ lạnh phần nhiệt của tủ lạnh sẽ khiến cho hoa hoặc cây xanh chóng héo khô. Ngoài ra, về phong thủy thì nó sẽ khiến tài lộc, của cải trong gia đình không ổn định, thậm chí dẫn đến nguy cơ công danh tài lộc đi xuống, thất thoát tiền của.

Nóc tủ lạnh cứ đặt 3 thứ này, bảo sao Thần tài chạy xa, tài lộc thất thoát quanh năm! - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra cần lưu ý những vị trí đặt tủ lạnh trong bếp hút lộc vào nhà

- Theo phong thủy đặt tủ lạnh trong bếp thì nên đặt tủ lạnh hướng Bắc để hút lộc vào nhà. Đối với những tủ bếp có tủ lạnh nên đặt cũng theo hướng này.

- Nên đặt tủ lạnh ở vị trí bếp, nhưng hãy đặt cửa tủ lạnh quay về hướng Bắc hoặc hướng Đông Nam, bởi theo quan niệm phong thủy đây là hướng lành. Tủ lạnh lại thuộc kim, lại hoạt động 24/24h cần phải chọn hướng phù hợp để không bị chấn động.

- Kê tủ lạnh ở vị trí bên phải phía cửa ra vào hợp với gia chủ mệnh Thủy bởi nó sẽ giúp cho sự nghiệp của gia chủ được thăng tiến và tiền vận hanh thông.

- Không nên đặt tủ lạnh dưới gầm cầu thang

- Kê tủ lạnh ở vị trí bên trái phía cửa ra vào rất hợp với gia chủ mệnh Mộc, nó sẽ giúp cho gia chủ của ngôi nhà được nhiều lộc, của.

- Nên đặt vị trí tủ lạnh ở bên phải bếp hoặc phía bên trái bếp, điều đó sẽ giúp gia chủ có được cuộc sống thịnh, gia đình luôn vui vẻ và hòa thuận.

- Không nên bố trí tủ lạnh để đối diện với bếp, tủ lạnh quay vào bếp. Về cả khoa học và phong thủy đều không tốt. Về khoa học, tủ lạnh đặt gần bếp nấu, nhiệt độ nóng rất dễ gây hỏng hóc.

Về phong thủy, tủ lạnh thuộc Kim, bếp thuộc Hỏa khắc nhau, bất phân, gây loại nguồn khí trong nhà khiến cho gia đình hay mâu thuẫn và cãi vã.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi 7 ngày tới (19/9 - 25/9): 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền tình viên mãn, 1 tuổi Hung tinh chiếu mệnh, thận trọng kẻo nợ nần kêu tên

Tử vi 7 ngày tới (19/9 - 25/9): 3 con giáp tài lộc song toàn, tiền tình viên mãn, 1 tuổi Hung tinh chiếu mệnh, thận trọng kẻo nợ nần kêu tên

Tử vi trong tuần mới có những con giáp dưới đây gặt hái được nhiều may mắn, nhưng có một con giáp nên thận trọng.

Xem thêm
Từ khóa:   phong thủy nhà cửa phong thủy nhà bếp tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 1 giờ 16 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại thực phẩm quen mặt giàu Omega-3, có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 21 phút trước
Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Bé trai khoảng 1 tháng tuổi bị bỏ rơi trước cửa kho hàng ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 24 phút trước
Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 3 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới