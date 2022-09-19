Nóc tủ lạnh cứ đặt 3 thứ này, bảo sao Thần tài chạy xa, tài lộc thất thoát quanh năm!

Tuy nhiên, điều này hoàn toàn không tốt về mặt phong thủy khi chiếc vải màn được quan niệm sẽ là một màng ngăn cách tình cảm của những người trong gia đình, khiến những xích mích phát sinh và tiền tài trong nhà cũng dễ bị hao tài tán lộc.

Nhiều gia đình do cẩn thận nên thường dùng một tấm vải lớn để phủ lên trên nóc tủ lạnh. Điều này giúp cho tủ lạnh trở nên sạch sẽ và mới lâu hơn.

Ngoài ra, khí nóng tỏa ra từ các thiết bị này sẽ làm tủ lạnh nhanh hỏng. Ngược lại, sức nóng của tủ lạnh tỏa ra trong khi hoạt động cũng sẽ làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của các thiết bị điện đặt ở bên trên.

Các thiết bị điện như lò vi sóng... thường được sử dụng trong nhà bếp, nhưng một số gia đình thường đặt chúng bên cạnh hoặc thậm chí phía trên tủ lạnh. Điều này là đại kỵ vì khi đặt các thiết bị điện trên nóc tủ lạnh, trọng lượng quá lớn sẽ tạo gánh nặng cho chính tủ lạnh và làm tăng điện năng tiêu thụ của tủ lạnh.

Còn về mặt phong thủy, đặt đồ điện lên nóc tủ lạnh làm ảnh hưởng đến sự tụ tài.

Ảnh minh họa: Internet

Cây cảnh, lọ hoa

Nhiều bà nội trợ có thói quen là trang trí nhà cửa cho đẹp mắt, nên họ thường đặt một bình hoa hoặc như cây xanh trong nhà và thường đặt chúng lên nóc tủ lạnh để thêm phần đẹp mắt.

Tuy nhiên, cách làm này hoàn toàn không tốt cho phong thủy, bởi khi bạn để hoa tươi ở trên nóc tủ lạnh phần nhiệt của tủ lạnh sẽ khiến cho hoa hoặc cây xanh chóng héo khô. Ngoài ra, về phong thủy thì nó sẽ khiến tài lộc, của cải trong gia đình không ổn định, thậm chí dẫn đến nguy cơ công danh tài lộc đi xuống, thất thoát tiền của.

Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra cần lưu ý những vị trí đặt tủ lạnh trong bếp hút lộc vào nhà

- Theo phong thủy đặt tủ lạnh trong bếp thì nên đặt tủ lạnh hướng Bắc để hút lộc vào nhà. Đối với những tủ bếp có tủ lạnh nên đặt cũng theo hướng này.

- Nên đặt tủ lạnh ở vị trí bếp, nhưng hãy đặt cửa tủ lạnh quay về hướng Bắc hoặc hướng Đông Nam, bởi theo quan niệm phong thủy đây là hướng lành. Tủ lạnh lại thuộc kim, lại hoạt động 24/24h cần phải chọn hướng phù hợp để không bị chấn động.

- Kê tủ lạnh ở vị trí bên phải phía cửa ra vào hợp với gia chủ mệnh Thủy bởi nó sẽ giúp cho sự nghiệp của gia chủ được thăng tiến và tiền vận hanh thông.

- Không nên đặt tủ lạnh dưới gầm cầu thang

- Kê tủ lạnh ở vị trí bên trái phía cửa ra vào rất hợp với gia chủ mệnh Mộc, nó sẽ giúp cho gia chủ của ngôi nhà được nhiều lộc, của.

- Nên đặt vị trí tủ lạnh ở bên phải bếp hoặc phía bên trái bếp, điều đó sẽ giúp gia chủ có được cuộc sống thịnh, gia đình luôn vui vẻ và hòa thuận.

- Không nên bố trí tủ lạnh để đối diện với bếp, tủ lạnh quay vào bếp. Về cả khoa học và phong thủy đều không tốt. Về khoa học, tủ lạnh đặt gần bếp nấu, nhiệt độ nóng rất dễ gây hỏng hóc.

Về phong thủy, tủ lạnh thuộc Kim, bếp thuộc Hỏa khắc nhau, bất phân, gây loại nguồn khí trong nhà khiến cho gia đình hay mâu thuẫn và cãi vã.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.