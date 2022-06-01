Những thủ thuật phong thuỷ rất ít người biết giúp thu hút vượng khí, tiền đã vào thì không có lối thoát

Hãy luôn luôn cất tiền trong ví dù ít hay nhiều để không làm tiêu tán tài lộc của mình. Tránh tình trạng để ví trống rỗng, điều này sẽ đồng nghĩa với việc tiền bạc và tài lộc của bạn sẽ không bị mai một. Để tiền trong tất cả các ngăn của ví là cách thu hút tài lộc vào ví bạn nên áp dụng đó!

Kim có nghĩa là kim loại, nó biểu tượng cho sự cao quý và công năng. Trong thuyết ngũ hành, thì kim loại được sinh ra từ lòng đất (Thổ).

Vì vậy, người mệnh Kim nên bỏ đất vào trong ví tiền để nhận được điều may mắn và gia tăng tài lộc, đặc biệt là với những ví bóp mới mua hoặc dịp đầu năm mới.

Để đảm bảo độ bền cho ví tiền, bạn nên cho một ít đất sạch vào túi zip nhỏ và khóa chặt miệng túi lại. Sau đó bỏ vào ngăn kéo trong cùng của ví tiền và luôn mang theo bên mình nhé.

Mệnh Mộc

Ảnh minh họa: Internet

Muối là món đồ tương hợp với mệnh Mộc, do đó bạn có thể bỏ muối trắng vào chiếc ví của mình để dưỡng mệnh và tăng sự may mắn. Đừng quên bỏ muối vào túi nilon thật kín hoặc gói vào giấy bạc để muối không bị rơi và tan chảy nhé!

Muối còn được coi là lá bùa thu hút tài lộc cực hiệu nghiệm cho mệnh Mộc nên đừng ngần ngại mang chúng theo bên mình mỗi ngày nhé!

Mệnh Thuỷ

Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn phân vân không biết mệnh Thủy nên bỏ gì vào ví thì bạc là câu trả lời hoàn hảo. Bạn nên lựa chọn những đồ vật nhỏ nhắn làm từ bạc để vào ví của mình. Vì bạc là tượng trưng cho mệnh Kim, mà Thủy lại sinh Kim nên đây sẽ là món đồ giúp ích cho người mệnh Thủy.

Mệnh Hoả

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa có nghĩa là lửa. Theo quy luật tương sinh, thì Mộc sinh Hỏa, nghĩa là đốt gỗ sẽ tạo ra lửa. Vì vậy để thu hút may mắn và gia tăng tài lộc, thì người mệnh Hỏa nên bỏ miếng gỗ vào ví tiền của mình nhé.

Lưu ý là để tránh làm hư hỏng ví tiền, mọi người chỉ cần bỏ vào 1 miếng gỗ nhỏ thôi, hoặc có thể thay thế các biến thể khác của gỗ như: mùn cưa, lá cây khô,…đều được nhé.

Ngoài ra, nếu có điều kiện hơn, thì mọi người cũng có thể dùng các loại gỗ quý hiếm và thơm hơn. Điều này càng tăng thêm sự may mắn và tài lộc hơn cho người sỡ hữu ví tiền.

Mệnh Thổ

Ảnh minh họa: Internet

Những người mệnh Thổ thường có xu hướng mang theo diêm hoặc bật lửa. Bởi đây là những món đồ không chỉ giúp thu hút tài lộc, may mắn mà còn giúp họ suôn sẻ hơn trong đường tình duyên.

Tôn trọng ví tiền của mình

Để hút tài lộc nhờ chiếc ví “cưng” của mình, chắc chắn bạn cần tôn trọng chúng. Tuyệt đối không để ví tại những nơi ẩm thấp hoặc nhiệt độ quá cao. Bên cạnh đó, bạn cũng không nên vứt lung tung ví ở mọi nơi trong nhà.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.