Những kiểu ĐÀN ÔNG thuộc CON GIÁP này, người chồng của gia đình, CHUNG THỦY là chân lý, trái tim kiên định trước cám dỗ

Anh ấy rất tỉnh táo, chung thủy và nghiêm túc. Một khi trái tim đã có nơi thuộc về, họ sẽ chỉ hướng về một mình cô ấy mà thôi.

Xem tử vi 12 con giáp , thường ngày đàn ông tuổi Dần hay tỏ ra mạnh mẽ và có phần độc đoán, nóng nảy, gặp chuyện là khá dễ kích động, tạo cho người khác cảm giác không chắc chắn. Nhưng trong chuyện tình cảm, con giáp này như một người khác hẳn.

Đàn ông tuổi Dần luôn sẵn sàng bảo vệ và che chở cho người yêu. Trong mối quan hệ giữa hai người, khi bạn gặp bất kì khó khăn nào, anh ấy sẽ ra tay giải quyết hết mình và không bao giờ để người mình yêu phải chịu khổ.

Độ tin cậy của con giáp nam này khá cao. Những việc anh ấy đã hứa với bạn sẽ hiếm khi không làm được. Chàng luôn chăm sóc và yêu bạn hết mức có thể.

Đây cũng là chàng giáp nổi tiếng với sự kiên định từ đầu đến cuối. Chỉ cần đã quyết định việc gì, họ sẽ nhất quyết theo đuổi đến cùng, không dễ dàng bỏ cuộc. Khi yêub hay khi đã kết hôn cũng vậy, đối mặt với thế giới bên ngoài muôn hoa màu sắc, không một cám dỗ nào của sắc đẹp hay tiền bạc có thể làm lung lay ý chí của họ.

Tuy nhiên, tuổi Dần khá bồng bột không những trong tình yêu mà cả ở các mối quan hệ khác. Đôi khi làm những việc không suy nghĩ có thể gây tổn thương đến người xung quanh và chính người mình yêu.

Mặc dù thường nóng tính và hay tranh cãi với người yêu nhưng thực chất họ luôn quan tâm chân thành tới nửa kia, không bao giờ lấy cãi vã đó làm cớ để ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt.

Vì vậy, hãy tha thứ cho chàng bởi chàng luôn yêu bạn chân thành, chỉ là không biết cách thể hiện mà thôi. Đó là lý do, đàn ông tuổi Dần được xem là một con giáp đáng để chị em chọn làm chồng.

Đàn ông tuổi Thìn: Tâm tư không đặt ở sắc đẹp

Đa phần đàn ông tuổi Thìn đều là tuýp người trưởng thành, vững vàng và đáng tin cậy, là mẫu người mà nhiều cô gái thích. Dù họ bao nhiêu tuổi thì xung quanh họ cũng sẽ có rất nhiều người theo đuổi hoặc ngưỡng mộ.

Chỉ có điều, sự quan tâm của con giáp này không đặt quá nhiều cho các mối quan hệ tình cảm. Họ dành nhiều tâm sức hơn cho sự nghiệp cá nhân, theo đuổi đường công danh. Cho nên dù có cám dỗ tình cảm có lớn đến đâu, e rằng cũng vô ích, tất cả đều trở nên vô hình trong tâm trí lúc nào cũng chỉ dành cho công việc của anh chàng này.

Bất kể tuổi nào khi đã kết hôn với người tuổi Thìn đều sẽ có một cuộc sống đầy niềm vui và thú vị. Họ luôn biết lấy lòng người mình yêu, thấu hiểu và tinh ý với bạn đời của mình.

Dù xảy ra bất kì chuyện cãi nhau hay hiểu nhầm nào đó, đàn ông tuổi này thường bình tĩnh suy xét mọi chuyện và phân tích câu chuyện một cách logic. Vì vậy, mối quan hệ của hai người luôn luôn được hóa giải nhẹ nhàng.

Đối với họ, cái gọi là cám dỗ bên ngoài thường xuất phát từ chính trái tim của bản thân. Chỉ cần trong lòng đủ vững vàng, không có những suy nghĩ hỗn tạp kia, thì cho dù người khác dùng đủ mọi chiêu trò cũng không có gì có thể lung lay được ý chí của mình.

Hơn nữa, tâm trí của họ không nằm ở những vấn đề như sắc đẹp, họ chỉ muốn làm tốt công việc và đạt được thành tích của cuộc đời mình mà thôi.

Chính vì luôn đau đáu theo đuổi mục tiêu nghề nghiệp nên đàn ông tuổi Thìn sẽ không tránh được việc có nhiều mối quan hệ xã giao.

Nếu là một người đang yêu tuổi Thìn, bạn sẽ thấy anh ấy xã giao giỏi nên có nhiều mối quan hệ bên ngoài. Điều bạn làm là nên tin tưởng anh ấy và nhẹ nhàng hỏi han thông tin các buổi đi chơi với bạn bè. Bởi vì anh ấy luôn là người chung thủy và yêu bạn nhất trên đời.

Đàn ông tuổi Sửu: Chủ nghĩa hiện thực

Đàn ông tuổi Sửu cũng được mệnh danh là một trong những con giáp nam vững tâm trước cám dỗ.

Dù luôn bị đánh giá là một chàng trai "thiếu muối", cũng không lãng mạn, nhưng mức độ chung thủy và chân thành của con giáp này chẳng có gì phải nghi ngờ.

Họ rất thẳng thắn trong các mối quan hệ của mình, tận tâm hết lòng với người yêu của mình và sẽ không dễ dàng phản bội người ấy.

Trong mắt con trai tuổi Sửu, các cô gái càng đẹp càng quyến rũ và còn thường xuyên phô bày sắc đẹp của mình ra bên ngoài, chắc hẳn đều có toan tính gì đó. Vậy nên, họ sẽ không tự nhiên đâm đầu vào rắc rối mà bản thân đã dự đoán được.

Có thể nói, con giáp này là điển hình của chủ nghĩa hiện thực. Sau khi kết hôn, họ sẽ chú ý hơn đến việc tích lũy tài sản, chăm lo cho kinh tế của gia đình.

Họ cũng biết rằng mỹ sắc là một tai họa, một khi vướng phải đồng nghĩa với việc tự phá hủy tiền đồ của mình.

Vì vậy, khả năng chống lại sự cám dỗ sắc đẹp của họ rất mạnh. Đàn ông tuổi Sửu rất có tinh thần trách nhiệm với gia đình, không bao giờ tùy tiện đánh đổi hạnh phúc của mình vì những thứ phù phiếm.

Những người thuộc tuổi Sửu khá trầm tính và có xu hướng hướng nội. Vì thế mà tuổi này thường được đánh giá cao về sự trưởng thành, chín chắn hơn với những tuổi khác. Họ thường sẽ suy nghĩ kỹ và rất chu đáo rồi mới đưa ra quyết định. Với người bạn đời cũng sẽ không phải ngoại lệ với họ.

Con giáp này đứng đầu trong top những con giáp yêu thương vợ. Vì thế mà trong hôn nhân, con giáp này thường mang lại cho người phụ nữ của mình sự hạnh phúc, viên mãn vì những gì mà họ dành cho nửa kia.

Đàn ông tuổi Tuất: Chung thủy và đáng tin

Mặc dù những chàng trai tuổi Tuất luôn coi trọng tình cảm, nhưng cũng có lúc họ đánh mất bản thân vì tình yêu. Nhưng nếu thực sự gặp được người phù hợp, họ sẽ càng nâng niu và trân trọng hạnh phúc của mình, sẽ không dễ dàng làm điều gì tổn hại đến những gì mình đang có.

Bản chất đàn ông tuổi này là người tốt bụng, thẳng thắn, thích kết bạn nhưng cũng luôn giữ khoảng cách nhất định với người khác phái để hạn chế những hiểu lầm không đáng có. Ngay cả khi có sự cám dỗ của sắc đẹp ngay trước mắt, anh ấy vẫn có thể giữ vững lòng mình, không dễ gì sa ngã.

Có thể thường ngày Tuất khá hòa đồng, phóng khoáng và thích giao thiệp. Tuy nhiên, họ cũng thuộc tuýp đàn ông coi trọng những giá trị truyền thống và biết đối nhân xử thế.

Khi đã yêu ai đó, trong mắt họ sẽ không còn ai khác. Và đó cũng chính là lý do tuổi Tuất được xem là con giáp chung thủy một lòng một dạ nhất trong tình yêu.

Trong quá trình chung sống, khi xảy ra mâu thuẫn, đàn ông tuổi này thường là người nhún nhường, thấu hiểu cảm xúc của vợ. Họ thường đặt mình vào vị trí của vợ mà suy xét.

Không những thế, đàn ông tuổi này có khả năng đứng mũi chịu sào, cần cù, chịu khó làm ăn để mang đến cho vợ con một cuộc sống tốt đẹp.

Bạn có thể yên tâm gửi gắm cả đời cho những chàng trai được mệnh danh là con giáp nam vừa giỏi giang vừa chu đáo với gia đình này bởi họ sẽ không để bạn phải buồn hay thiệt thòi gì trong cuộc sống. Chính vì vậy, ai lấy được đàn ông tuổi Tuất thì cả đời hưởng phước hạnh.

Đàn ông tuổi Mão: Có trách nhiệm với gia đình

Cũng là con giáp nam vững tâm trước cám dỗ, đàn ông tuổi Mão luôn được đánh giá cao bởi tinh thần trách nhiệm với gia đình của mình.

Hầu như những gì anh ấy làm đều vì gia đình mình. Để có thể bảo vệ và mang tới những điều tốt đẹp nhất cho người thân, tuổi Mão sẵn sàng làm những gì mình có thể. Bất cứ điều gì được cho là có thể làm tổn hại tới gia đình sẽ không bao giờ có trong "từ điển" của anh ấy.

Thực tế, những chàng trai tuổi Mão vừa hiền lành lại rất có khí chất, đi đến đâu cũng có thể thu hút ánh nhìn của người khác phái, nhất là những đồng nghiệp nữ.

Tuy nhiên, đứng trước cám dỗ chưa bao giờ chàng giáp này đánh mất chính mình, ngược lại họ luôn khiến những kẻ muốn làm người thứ ba kia mất mặt bằng những lời từ chối thẳng thừng, đanh thép. Trong lòng họ chỉ có gia đình, không còn tâm trí để nghĩ đến cỏ cây hoa lá bên ngoài.

Sau khi kết hôn, họ rất yêu thương người bạn đời của mình, sẵn sàng giảm bớt một số hoạt động cho người yêu của mình, và họ sẽ không dễ dàng bị khiêu khích bởi vẻ đẹp bên ngoài.

Đối với những người tuổi này, họ không thể chịu đựng được suy nghĩ về sự phản bội trong tình yêu. Người tuổi Mão cho rằng đã yêu là phải chân thành và một lòng, bởi vậy họ rất chuyên tâm trong tình cảm và mong muốn đối phương cũng có thái độ như vậy.

Nếu bạn nghĩ một trái tim có thể chia làm nhiều ngăn và có thể có nhiều cảm xúc thì anh ấy sẽ nói không, đây là nguyên tắc chỉ một người và duy nhất là nửa kia.

Có thể nói đàn ông tuổi Mão rất trân quý giá trị của gia đình, quyết không bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ, càng không biết ngoại tình là gì. Lấy được chồng tuổi này phụ nữ không phải dùng đủ kế để giữ thì chồng vẫn tự nguyện ngoan, một lòng chung thủy.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm