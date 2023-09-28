Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Trung thu theo quan niệm xưa

Trên mâm cỗ cúng không được dùng bánh trái, hoa quả có hình dạng méo mó, xấu xí để thắp hương. Đồ cúng phải được nguyên vẹn, đẹp đẽ thì phúc lộc mới được tròn đầy. Bánh trung thu là món ăn chủ yếu trong dịp Trung thu, bánh trung thu tượng trưng cho sự đoàn tụ, hạnh phúc và là món ăn không thể thiếu trong ngày lễ. Đặc biệt, không cúng trung thu trước buổi trưa, theo phong tục truyền thống, việc cúng trăng trong dịp Tết Trung thu nên tổ chức sau buổi trưa, vì lúc này mặt trời đã dần lặn và mặt trăng đã bắt đầu xuất hiện. Cúng trăng vào thời điểm này sẽ thích hợp hơn.

Tết Trung thu vẫn luôn gắn liền với ý nghĩa gia đình cùng sum họp, quây quần với nhau bên mâm cỗ để thưởng nguyệt. Để có một lễ Tết đoàn viên, ấm áp và an lành nhất thì người xưa thường dặn dò con cháu nên cẩn trọng, tránh phạm vào những điều kiêng kỵ trong dịp lễ này.

Theo quan niệm dân gian vào ngày Tết Trung thu, không nên mang trang phục tối màu, đặc biệt là màu đen, màu xám vì dễ bị vận xui ám vào người. Màu sắc phù hợp nhất trong dịp tết Trung thu là màu đỏ, màu vàng.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng, khi cúng rằm tháng 8 nên đặt mâm cúng về hướng mặt trăng, đợi sau khi tàn hương thì hóa vàng (số lượng vàng mã tùy tâm) rồi mới hạ mâm lễ xuống. Sau đó thì cùng gia đình và bạn bè hưởng lộc.

Trong phong thủ, màu vàng là màu Hoàng gia, đại diện cho sự sang trọng và lòng dũng cảm, sự thịnh vượng. Màu đỏ là màu sắc tượng trưng cho sự may mắn và cuộc sống viên mãn lâu dài và hạnh phúc. Màu đỏ cũng rất phù hợp với không khí lễ hội ngày Tết Trung thu, mang đến sự linh thiêng sum vầy trong không gian sum họp gia đình.

Kiêng nói tục, chửi bậy

Các cụ ngày xưa quan niệm rằng “họa tòng khẩu xuất” tức là họa từ miệng mà ra. Nói chuyện không suy nghĩ, nói lời gây tổn thương với người khác sẽ gây ra hậu họa khó lường.

Vì thế, rất nhiều nơi xuất hiện tập tục kiêng kỵ nói tục, chửi bậy, nói lời khó nghe vào những những dịp quan trọng như lễ tết, ngày rằm, mùng 1, trong đó có ngày tết Trung thu. Điều này sẽ giúp con người có được sự vui vẻ, tốt lành, tránh được thị phi và những điều không may mắn.

Không nên để tóc che hết trán

Trong phong thủy, vầng trán được xem là nơi hút tài lộc nhất trên khuôn mặt. Một vầng trán sáng sủa sẽ giúp người đó có cơ hội thăng quan tiến chức, gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Đặc biệt là ở nữ giới, tuyệt đối không nên để phần tóc mái che hết trán. Việc này vừa khiến khuôn mặt trông tối tăm mà còn làm giảm cơ hội tiếp thu vận khí tốt. Do đó, nên vén tóc mái sang hai bên hoặc búi tóc lại cho gọn gàng trong dịp này.



Rằm Trung Thu là khi trăng sáng nhất, âm khí dễ vượng - Ảnh: Internet

Một số người không nên ra ngoài

Người xưa cho rằng, Rằm tháng 8 cũng là Tết Trung thu, trăng sáng nhất nên âm khí dễ vượng. Do đó, có thể sẽ đem lại những điều không tốt cho một số người.

Người bị ốm, cơ thể yếu ớtNhững người có thể chất yếu ớt được khuyên không nên ra ngoài những ngày này bởi trăng mang nhiều âm khí, có thể gây hại cho người đang ốm yếu. Những người này tốt nhất nên ở trong nhà, cùng gia đình đón Trung thu.

Trên thực tế, hiện nay đang là thời điểm nhiều dịch bệnh có xu hướng gia tăng như đau mắt đỏ, sốt xuất huyết,... Việc tập trung đông người tại các địa điểm vui chơi Trung thu có thể làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh, đặc biệt đối với trẻ nhỏ, người già và những người có sức đề kháng kém.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm