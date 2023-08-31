Các nước châu Á đón Tết Trung thu như thế nào?

Vào dịp lễ Tết Trung thu mỗi năm, một số hoạt động nhất định như ngắm trăng và trưng bày đèn lồng, rất phổ biến ở một số quốc gia châu Á. Nhưng không chỉ vậy, vẫn còn có rất nhiều điều thú vị và đa dạng trong ngày lễ này ở mỗi nước đấy! Cụ thể thế nào, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết về việc “ Các nước ở châu Á đón Tết Trung thu như thế nào? ” ở ngay bài viết dưới đây nhé!

Thần thoại kể rằng thời xa xưa Trái đất có 10 mặt trời đốt cháy cả thế giới. Một cung thủ nổi tiếng tên là Hậu Nghệ đã giương cung và bắn hạ chín mặt trời, cứu nhân loại. Vì hành động anh hùng của anh, các vị thần đã ban cho anh một viên thuốc trường sinh bất tử, và anh đã giao viên thuốc cho vợ mình là Hằng Nga để bảo quản. Tuy nhiên, một trong những người theo anh ta, Peng Meng, đã cố gắng đánh cắp viên thuốc trong khi Hậu Nghệ đang đi săn, vì vậy Hằng Nga đã nuốt viên thuốc để tránh nó rơi vào tay Peng Meng. Sau đó, cô đã trở nên bất tử và bay lên mặt trăng, nơi cô sống kể từ đó. Ngoài Hằng Nga, mặt trăng còn có một cư dân khác là Thỏ Ngọc.

Theo truyền thống Trung Quốc, trăng tròn tượng trưng cho sự đoàn tụ gia đình, do đó Trung thu là một lễ hội được tổ chức tại nhà. Mọi người chiêm ngưỡng mặt trăng và ăn bánh trung thu được nhồi nhiều loại nhân khác nhau, từ lòng đỏ trứng muối và nhân sen truyền thống cho đến các phiên bản hiện đại có nhân kem, trái cây và sữa trứng. Các món ăn khác được ăn trong lễ hội bao gồm khoai môn (vì tên của nó trong nhiều phương ngữ Trung Quốc là từ đồng âm với “may mắn đến”) và cua lông, một món ngon theo mùa.

Đèn lồng đóng vai trò quan trọng trong lễ hội. Ngày nay, những chiếc đèn lồng giấy thắp nến ngày xưa hiếm khi được nhìn thấy nữa. Hầu hết trẻ em đều mang theo các loại chạy bằng pin. Que phát sáng sử dụng một lần cũng rất phổ biến - dẫn đến việc các nhà bảo vệ môi trường kêu gọi hạn chế sử dụng chúng.

Một số vùng có phong tục Tết Trung thu đặc trưng. Chẳng hạn, tại tỉnh Chiết Giang phía đông Trung Quốc, thủy triều của sông Tiền Đường thu hút nhiều du khách. Ở tỉnh Hồ Nam, phụ nữ dân tộc Đồng có phong tục ăn trộm rau vì theo truyền thuyết, nữ thần mặt trăng sẽ mưa “sương ngọt” lên rau củ và ai ăn chúng sẽ khỏe mạnh và hạnh phúc.

2. Hàn Quốc

Người Hàn Quốc tổ chức lễ Chuseok, còn được gọi là hangawi, vào thời điểm này. Đây là một trong những ngày lễ lớn nhất và quan trọng nhất của đất nước, cùng với Seollal, hay Tết Nguyên Đán.

Nhiều người trở về quê hương để ăn mừng những cuộc đoàn tụ gia đình lớn và tổ chức các lễ tưởng niệm, gọi là charye, cho tổ tiên của họ. Năm nay, lễ Chuseok diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 9.

Tại các buổi họp mặt lễ hội, người Hàn Quốc ăn songpyeon, một loại bánh gạo hình bán nguyệt có nhân ngọt, cũng như các loại trái cây và rau quả theo mùa như quả hồng và hạt dẻ. Họ cũng tận hưởng nhiều loại hình giải trí, trong đó có ganggangsullae, một điệu nhảy vòng tròn truyền thống. Và tất nhiên, vào ban đêm, mọi người ra ngoài để chiêm ngưỡng trăng tròn, nơi họ tìm kiếm con thỏ mặt trăng hay còn gọi là daltokki. Sinh vật này được cho là có thể nhìn thấy trên bề mặt mặt trăng, đang bận làm bánh gạo.

3. Nhật Bản

Người Nhật tổ chức lễ Tsukimi, có nghĩa là “nhìn mặt trăng”. Giống như người Hàn Quốc, họ cố gắng phát hiện ra con thỏ mặt trăng, được gọi là tsuki no usagi trong tiếng Nhật, khi con vật này thực hiện nhiệm vụ mang tính lễ hội là làm bánh gạo được gọi là mochi.

Lễ hội được cho là có từ thời Nara của Nhật Bản (710-794). Vào thời Heian tiếp theo (794-1185), Tsukimi rất nổi tiếng trong giới quý tộc. Tiệc ngắm trăng, thường được tổ chức trên thuyền, bao gồm uống rượu, nghe nhạc và làm thơ. Đến thời Edo (1603-1868), truyền thống này đã được công chúng yêu thích rộng rãi.

Theo truyền thống, tsukimi được đánh dấu bằng cách trang trí ngôi nhà bằng cỏ pampas, tượng trưng cho một vụ mùa bội thu. Các món ăn nhẹ trong lễ hội bao gồm tsukimi-dango, một loại bánh bao tròn tượng trưng cho sức khỏe và hạnh phúc, cùng các sản phẩm theo mùa như hạt dẻ và bí ngô. Trứng cũng được tiêu thụ vì màu trắng hình bầu dục của chúng được cho là gợi nhớ đến trăng tròn. Ngay cả các thương hiệu thức ăn nhanh cũng bắt đầu hành động bằng cách thêm trứng vào bánh mì kẹp thịt.

4. Việt Nam

Tết Trung Thu ở Việt Nam hay còn được gọi là Tết Thiếu Nhi.

Một câu chuyện phổ biến liên quan đến lễ hội là về một người thợ rừng tên là Chú Cuội, người đã mang theo cây đa thần kỳ bay lên mặt trăng. Người ta nói rằng người ta có thể nhìn thấy Cuội dưới gốc cây vào lúc trăng tròn. Trong lễ hội, trẻ em sẽ cầm đèn lồng – được cho là sẽ giúp hướng dẫn Cuội trở về trần gian – tràn ra đường và xem múa lân.

Các gia đình ăn mừng Tết Trung Thu bằng cách bày bánh, mâm trái cây, tượng trưng cho lòng hiếu thảo, trước bàn thờ tổ tiên trong nhà. Bánh trung thu cũng là một món ăn chủ yếu ở Việt Nam và có hai loại: bánh nướng (nướng bằng lò) và bánh deo (vỏ mềm).

5. Singapore

Khoảng 3/4 người Singapore là người gốc Hoa, vì vậy nhiều phong tục và truyền thống Tết Trung thu của Trung Quốc cũng được áp dụng ở Singapore.

Trước đây, các lễ kỷ niệm tập trung ở Khu Phố Tàu, với những chiếc đèn lồng hình con cá vàng và ngôi sao treo trên các cửa hàng ở Phố Temple và Phố Smith. Những tiệm bánh truyền thống thì sẽ bày bán bánh trung thu.

Những ngày này, người dân Singapore tổ chức Tết Trung thu bằng những màn trình diễn đèn lồng xa hoa được tổ chức khắp thành phố tại các địa điểm như Gardens by the Bay. Lễ kỷ niệm ở khu phố Tàu cũng có quy mô hoành tráng hơn. Khu vực này biến thành một khu chợ sầm uất với các quầy hàng tạm thời bán đồ trang trí trang trí và đồ ăn nhẹ lễ hội. Ngoài ra còn có các cuộc thi vẽ đèn lồng và biểu diễn trực tiếp. Và ngắm trăng vẫn là một phần quan trọng của lễ hội, trong đó bãi biển là địa điểm nổi tiếng cho hoạt động này.

Tóm lại, trên đây là câu trả lời chi tiết cho câu hỏi “Các nước châu Á đón Tết Trung thu như thế nào?” Hy vọng những thông tin thú vị trên đây sẽ hữu ích tới quý bạn đọc nhé!