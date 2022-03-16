Những đồ vật KIÊNG KỴ tuyệt đối không được để trong NHÀ nếu không muốn RƯỚC HOẠ vào thân, gặp điều XUI XẺO, tiền bạc HAO HỤT, sự nghiệp ĐI XUỐNG

Tâm linh - Tử vi 16/03/2022 07:00

Những đồ vật trang trí trong nhà rất quan trọng, bởi nếu chúng không hợp với phong thủy thì nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe, sự nghiệp và may mắn của bạn. Hãy cũng điểm xem những đồ vật nào nhé!

Cây khô, hoa héo, hoa nhựa

Cây khô, hoa héo, hoa nhựa,...tượng trưng cho sự héo tàn, trì trệ mang không khí nặng nề, ám ảnh sẽ không tốt cho gia chủ, nên tuyệt đối không đặt trong nhà, thay vào đó có thể đặt cây xanh, hoa tươi.. sẽ đem lại vượng khí và không khí vui tươi cho ngôi nhà sinh khí và may mắn.

Những đồ vật KIÊNG KỴ tuyệt đối không được để trong NHÀ nếu không muốn RƯỚC HOẠ vào thân, gặp điều XUI XẺO, tiền bạc HAO HỤT, sự nghiệp ĐI XUỐNG - Ảnh 1

Cây khô héo mang lại ám khí nặng nề.

Binh khí, vũ khí cổ

Binh khí, vũ khí cổ cũng không nên tùy ý đặt trong nhà bởi binh khí vốn dĩ đã thể hiện sát khí, nếu không cẩn thận có thể đem đến tai họa, dẫn tới nhà tan cửa nát, táng gia bại sản.

Những đồ vật KIÊNG KỴ tuyệt đối không được để trong NHÀ nếu không muốn RƯỚC HOẠ vào thân, gặp điều XUI XẺO, tiền bạc HAO HỤT, sự nghiệp ĐI XUỐNG - Ảnh 2

Binh khí thể hiện sát khí dễ mang lại tai hoạ. 

Đồng hồ chết

Trong phong thủy, người ta kiêng kỵ giữ những đồ vật đã hư hỏng trong nhà. Theo đó, đồng hồ chết là một trong những vật bạn không nên để trong nhà. Bởi đồng hồ tượng trưng cho thời gian, sự sống. Khi nó dừng chạy mang hàm nghĩa của sự mất mát, không may mắn.

Những đồ vật KIÊNG KỴ tuyệt đối không được để trong NHÀ nếu không muốn RƯỚC HOẠ vào thân, gặp điều XUI XẺO, tiền bạc HAO HỤT, sự nghiệp ĐI XUỐNG - Ảnh 3

Đồng hồ chết thể hiện hàm nghĩa mất mát, không may mắn. 

Khi đồng hồ chết, bạn nên kiểm tra để thay pin hoặc đem đi sửa ngay, tránh để lâu trong nhà.

Đá tự nhiên

Đá tự nhiên được cho là có thuộc tính âm, hút hết tinh hoa trời đất, vì thế cũng không nên tùy tiện đặt trong nhà. Thậm chí có nhiều loại đá ở những nơi rừng thiêng nước độc có nhiều tà khí, tuyệt đối không mang về nhà, nếu không muốn rước tà ma vào nhà.

Những đồ vật KIÊNG KỴ tuyệt đối không được để trong NHÀ nếu không muốn RƯỚC HOẠ vào thân, gặp điều XUI XẺO, tiền bạc HAO HỤT, sự nghiệp ĐI XUỐNG - Ảnh 4

Đá tự nhiên mang nhiều tà khí. 

Để nhiều đồ cổ, đồ tùy táng trong nhà

Trong phong thủy, các loại đồ cổ không rõ nguồn gốc xuất xứ, đồ tùy táng (mai táng theo người chết), đều chứa âm khí rất nặng, không phải là vật phẩm cát lành về mặt phong thủy.

Việc sưu tầm đồ cổ không hiếm, vừa là sở thích, đam mê vừa thể hiện đẳng cấp giàu có hay sự am hiểu lịch sử, điều đó là tốt.

Tuy nhiên, đa phần đồ cổ ngày xưa đều được chôn theo vua chúa, tộc trưởng, quan lại… đều là người đã khuất.

Bản thân nó sẽ bị ám khí của người chết vây hãm, là vật không hề cát lành, thậm chí còn mang tới sát khí, hãm hại gia chủ, gây hao tán tiền của hoặc ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, việc sinh con đẻ cái.

Đồ dùng nhiều năm

Những đồ dùng không dùng nhiều năm, quần áo cũ cũng nên kịp thời xử lý và vứt đi, hoặc là cho người khác, nếu không thì phải đặt ở nơi sạch sẽ, để những người cần lấy đi. Những đồ dùng lâu ngày không dùng đến đặt trong phòng sẽ tạo ra không khí không hay.

Những đồ vật KIÊNG KỴ tuyệt đối không được để trong NHÀ nếu không muốn RƯỚC HOẠ vào thân, gặp điều XUI XẺO, tiền bạc HAO HỤT, sự nghiệp ĐI XUỐNG - Ảnh 5

Hãy chia sẻ bớt những áo quần, đồ dùng cũ cho những người cần nó nhé! 

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!!

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