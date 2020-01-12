Những điều kiêng kỵ khi đặt tủ lạnh giúp mang lại may mắn cho gia chủ

Kiêng kỵ khi đặt tủ lạnh không chỉ mang đến cách sắp xếp, bố trí hợp lý mà còn giúp ngôi nhà của bạn hợp phong thủy, hòa hợp âm dương.

Tủ lạnh là vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình, nó được sử dụng trong đựng các loại thực phẩm, rau củ quả… Tuy nhiên có rất nhiều người không biết đặt tủ lạnh thế nào cho hợp phong thủy và những kiêng kỵ khi đặt tủ lạnh là gì. Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu qua nội dung bài viết này. Đặt tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet Những điều kiêng kỵ khi đặt tủ lạnh trong nhà Không đặt đối diện cửa: Một điều kiêng kỵ khi đặt tủ lạnh là không được đặt đối diện với cửa cho dù cửa bếp hay cửa chính. Vì theo phong thủy khi đặt tủ đối diện với cửa, các dòng năng lượng trong nhà sẽ va chạm với nhau gây ra sự bất ổn, ảnh hưởng đến may mắn, tài lộc của gia đình. Thậm chí còn khiến gia đình gặp nhiều biến cố liên quan đến tài sản.

Không đặt tủ lạnh gần bếp: Theo phong thủy ngũ hành thì tủ lạnh thuộc hành Kim, bếp thuộc hành Hỏa, Hỏa khắc Kim. Do đó nếu đặt tủ lạnh cạnh bếp sẽ gây ra xung đột, bất hòa giữa các thành viên trong gia đình. Vì vậy vị trí đặt tủ lạnh tốt phải tránh xa khu vực bếp nấu nướng. Không đặt tủ lạnh gần bếp - Ảnh minh họa: Internet Không đặt các đồ điện tử trên nóc tủ lạnh: Các đồ điện như lò vi sóng, lò nướng, máy sinh tố, các thiết bị điện tử…bởi nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của những thành viên trong gia đình bởi những luồng không khí điện từ mạnh mẽ từ những thiết bị này phát ra. Không để đồ điện tử trên nóc tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet Không đặt tủ lạnh ở phòng ngủ: Một số gia đình thường đặt thêm một chiếc tủ lạnh mini trong phòng ngủ, tuy nhiên đây là điều rất không nên bởi nó gây ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của mọi người từ tiếng kêu, lẫn từ trường. Phòng ngủ cần thông thoáng, hạn chế tối đa các đồ điện tử trong phòng. Không đặt tủ lạnh trong phòng ngủ - Ảnh minh họa: Internet Không đặt tủ lạnh ở nơi bừa bộn, mất vệ sinh: Việc đặt tủ lạnh tại một nơi bừa bộn, có nhiều đồ đạc ngổn ngang, mất vệ sinh có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Bởi tủ lạnh là nơi chứa thực phẩm, đồ ăn khi mà để trong môi trường mất vệ sinh rất dễ bị nhiễm khuẩn, gây hại cho người dùng. Theo phong thủy, tủ lạnh liên quan đến sự may mắn, thịnh vượng, vì vậy khi để ở những nơi mất vệ sinh, bừa bộn sẽ gây ra những điều kém may mắn cho bạn.

Hãy đặt tủ lạnh ở một nơi gọn gàng, thoáng mát và thường xuyên lau chùi, vệ sinh tủ lạnh một cách sạch sẽ. Không đặt tủ lạnh ở những nơi bừa bộn, mất vệ sinh - Ảnh minh họa: Internet Không để tủ lạnh trống rỗng: Nếu trong tủ lạnh có chứa nhiều thức ăn nó sẽ tượng trưng cho sự trù phú về tài chính của gia đình ngược lại tủ lạnh trống rỗng cho thấy tình hình tài chính của gia đình bị hao hụt, rất không tốt. Ngoài ra việc để tủ lạnh trống rỗng còn khiến bạn tiêu tốn thêm một lượng điện năng nhất định và rất lãng phí công năng của tủ. Vì vậy hãy thường xuyên để các thực phẩm, thức ăn vào bên trong tủ lạnh.

>>> Xem thêm: - Các kiêng kỵ khi đặt bàn thờ bạn cần biết Cách đặt tủ lạnh hợp lý trong nhà Để hóa giải phong thủy tủ lạnh, mang lại may mắn bạn cần có cách đặt tủ lạnh đúng cách trong không gian ngôi nhà. Hướng đặt tủ lạnh: có rất nhiều người thắc mắc tủ lạnh đặt ở hướng nào thì sẽ tốt và hợp phong thủy thì câu trả lời là bạn nên đặt tủ lạnh ở hướng Bắc hoặc hướng Đông Nam bởi đây được coi là những hướng lành. Ngoài ra bạn có thể đặt tủ lạnh theo hướng mệnh của gia chủ để mang lại may mắn, tài lộc. Bạn cũng cần lưu ý hướng đặt tủ lạnh có không gian thoáng để bảo quản được thực phẩm một cách tốt nhất. Đặt tủ lạnh ở phòng khách: Bạn cần lưu ý một số đặc điểm khi muốn đặt tủ lạnh trong phòng khách như: hãy đặt tủ lạnh theo hướng Đông Nam bởi nó có thể giúp gia chủ gặp may mắn và thịnh vượng. Bạn cũng có thể đặt tủ lạnh ở vị trí gần cửa ra vào. Một điều cần lưu ý là khi đặt tủ lạnh trong phòng khách ngoài việc hợp phong thủy, bạn cũng cần chú ý đến thẩm mỹ để không làm mất đi sự sang trọng, không gian lịch sự. Đặt tủ lạnh trong bếp: Hướng đặt tủ lạnh trong bếp phù hợp là hướng Bắc hoặc hướng Đông Nam để có thể hút được tài lộc vào trong nhà. Ngoài ra bạn nên kê tủ lạnh ở phía bên phải hoặc bên trái của bếp nấu ăn, điều này sẽ giúp gia chủ có cuộc sống hạnh phúc, gia đình luôn vui vẻ, hòa thuận, sự nghiệp ngày càng phát triển. Nên đặt tủ lạnh có không gian thoáng để bảo quản thức ăn - Ảnh minh họa: Internet Trên đây là những nội dung tìm hiểu về những kiêng kỵ khi đặt tủ lạnh, cũng như cách đặt tủ lạnh hợp phong thủy, mang lại may mắn, tài lộc, hạnh phúc cho gia chủ. Hy vọng bài viết đã mang đến những thông tin bổ ích để bạn đọc biết cách và đặt tủ lạnh trong gia đình mình một cách hợp lý, cũng như thuận tiện trong quá trình sử dụng.

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