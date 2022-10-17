Những con giáp nào sẽ may mắn, phát tài phát lộc nhất trong tuần mới từ 17/10?

Tâm linh - Tử vi 17/10/2022 08:18

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo từ ngày 17/10 - 23/10, có 3 con giáp đón tuần mới trong niềm hân hoan, tin vui đến tới tấp khiến những con giáp này hứng khởi vô cùng.

Tuổi Tý

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo từ ngày 17/10 - 23/10, Tam Hợp hỗ trợ cho các mối quan hệ của người tuổi Tý diễn ra tốt đẹp trong tuần này. Công việc nhờ có sự giúp đỡ của đồng nghiệp và còn được cấp trên tạo điều kiện nên hiệu suất cao hơn hẳn, bạn hoàn thành công việc sớm trước cả thời hạn dự tính ban đầu.

Cát tinh này cũng giúp chuyện làm ăn kinh doanh của những chú Chuột thêm phần suôn sẻ. Bạn có thể tìm được đối tác cùng chung lý tưởng, có cách thức làm việc hợp ý nhau nên đạt thành thống nhất rất nhanh. Đôi bên đều đặt lợi ích chung lên trên nên có lợi nhuận thu về rất khả quan, tiền bạc trong túi ngày càng rủng rỉnh.

Những con giáp nào sẽ may mắn, phát tài phát lộc nhất trong tuần mới từ 17/10? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có lộc trời ban khi được nhiều người yêu mến và quý trọng. Người tuổi này nhanh nhẹn, thông minh, hóm hỉnh và luôn là tâm điểm trong đám đông. Bản mệnh cũng được mọi người quan tâm, giúp sức.

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo từ ngày 17/10 - 23/10, người tuổi Thân có đường tài lộc rất vượng. Vận trình của con giáp này ngày một lên hương. Bản mệnh nếu tiếp tục làm việc một cách chăm chỉ và giữ vững tinh thần thì sẽ ngày càng thành công trong công việc, thu nhập khá lên nhiều.

Đặc biệt trong thời gian tới đây, Thân được Thần Tài ban phát tài lộc, cát tinh soi đường chỉ lối nên sự nghiệp phát triển thuận lợi. Thời điểm này, Thân có thể bình tĩnh giải quyết những vấn đề khó và sớm hoàn thành mục tiêu đề ra. 

Những con giáp nào sẽ may mắn, phát tài phát lộc nhất trong tuần mới từ 17/10? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi tuần mới của 12 con giáp dự báo từ ngày 17/10 - 23/10 Thực Thần xuất hiện và nâng đỡ cho người tuổi Dậu khá nhiều trên con đường tìm kiếm tài lộc. Người làm kinh doanh có một ngày phát tài phát lộc, việc làm ăn thuận lợi suôn sẻ, lợi nhuận tăng cao, có nhiều ý tưởng mới để phát triển sự nghiệp theo hướng tốt đẹp hơn.

Người tuổi Dậu có rất nhiều ý tưởng muốn thực hiện, tiền tài cũng nhờ những ý tưởng đó của bạn mà dồi dào. Bạn dám nghĩ dám làm, sẵn sàng đánh đổi lợi ích của bản thân để có thể làm những điều mình muốn, biến những ý tưởng trên giấy trở thành hiện thực. Thành quả tuần này là những gì bạn xứng đáng nhận được.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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