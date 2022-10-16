Tử vi trong 12 ngày sắp tới, dự báo: TOP 3 con giáp chuẩn bị đón lộc sang giàu, gặp hung hóa cát làm ăn phát đạt

Tử vi trong 12 ngày sắp tới (17 -28/10) dự báo có 3 con giáp may mắn gặp hung hóa cát, làm ăn phát đạt, thu tiền nhiều không đếm xuể.

Tuổi Sửu Tử vi trong 12 ngày sắp tới (17 -28/10) dự báo Sửu có Lục Hợp nâng đỡ nên gặp may mắn về tiền bạc. Đường tài lộc vô cùng khởi phát. Cho dù số vất vả nhưng Sửu vẫn lạc quan, giàu trí tưởng tượng và kiên trì, dám nghĩ dám làm. Bản mệnh chỉ cần đặt mục tiêu là sẽ làm mọi việc tận tâm, nắm bắt hiện tại, phát huy thế mạnh của bản thân. Dù làm nhiệm vụ cá nhân hay làm việc nhóm thì Sửu cũng hoàn thành tốt công việc của mình. Sau khi làm xong việc cần làm sẽ thu hoạch không ít.

Tuy có chút vất vả trong tháng này nhưng đổi lại vận trình tài lộc của Sửu có sự bứt phá, thăng tiến nhanh chóng. Sự nghiệp của Sửu trong tháng mới sẽ thăng tiến, giá trị bản thân cũng được tăng cao. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Tử vi trong 12 ngày sắp tới (17 -28/10) dự báo Tam Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ rất hăng hái và nhiệt tình. Một khi đã lập kế hoạch gì là bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện ngay, không bỏ lỡ thời gian một cách đáng tiếc. Bạn cũng rất sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy người ta đang gặp khó khăn.

Dường như bạn đang hơi nóng vội quá mức đấy. Hãy suy nghĩ kĩ càng hơn trước khi đưa ra quyết định, đừng để một thời gian thấy khó khăn quá lại nghĩ đến chuyện từ bỏ. Như vậy thì bạn sẽ chẳng thể thăng tiến nhanh chóng được đâu. Chính Tài còn giúp những chú Rắn nhận nhiều tin vui về chuyện tiền bạc, tài lộc, hứa hẹn nhiều thành tựu tốt đẹp. Mọi người cho rằng con giáp này may mắn mà có được nhưng hơn không ai hiểu rõ bản mệnh đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào, thậm chí đã từng có những thời gian phải đi vay mượn ra sao. Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Tử vi trong 12 ngày sắp tới (17 -28/10) dự báo công việc của tuổi Tuất diễn ra suôn sẻ hơn so với thời gian trước. Con giáp này có quý nhân sẵn sàng giúp đỡ. Đây là bước đệm để tuổi Tuất vượt qua khó khăn, tiến tới những thành công rực rỡ hơn trong tương lai. Tuổi Tuất tìm được cơ hội hợp tác mới, có khả năng mở rộng kinh doanh. Thu nhập của con giáp này cũng tăng lên giúp cuộc sống thoải mái hơn so với trước đó. Con đường tình duyên của tuổi Tuất cũng diễn ra êm đẹp. Người độc thân có cơ hội tìm được một nửa ưng ý. Những người có đối tượng sẽ hưởng ngày tháng ngọt ngào, hạnh phúc. Ảnh minh họa: Internet *Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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