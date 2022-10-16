Tử vi trong 12 ngày sắp tới, dự báo: TOP 3 con giáp chuẩn bị đón lộc sang giàu, gặp hung hóa cát làm ăn phát đạt

Tâm linh - Tử vi 16/10/2022 17:46

Tử vi trong 12 ngày sắp tới (17 -28/10) dự báo có 3 con giáp may mắn gặp hung hóa cát, làm ăn phát đạt, thu tiền nhiều không đếm xuể.

Tuổi Sửu

Tử vi trong 12 ngày sắp tới (17 -28/10) dự báo Sửu có Lục Hợp nâng đỡ nên gặp may mắn về tiền bạc. Đường tài lộc vô cùng khởi phát. Cho dù số vất vả nhưng Sửu vẫn lạc quan, giàu trí tưởng tượng và kiên trì, dám nghĩ dám làm. Bản mệnh chỉ cần đặt mục tiêu là sẽ làm mọi việc tận tâm, nắm bắt hiện tại, phát huy thế mạnh của bản thân.

Dù làm nhiệm vụ cá nhân hay làm việc nhóm thì Sửu cũng hoàn thành tốt công việc của mình. Sau khi làm xong việc cần làm sẽ thu hoạch không ít.

Tuy có chút vất vả trong tháng này nhưng đổi lại vận trình tài lộc của Sửu có sự bứt phá, thăng tiến nhanh chóng. Sự nghiệp của Sửu trong tháng mới sẽ thăng tiến, giá trị bản thân cũng được tăng cao.

Tử vi trong 12 ngày sắp tới, dự báo: TOP 3 con giáp chuẩn bị đón lộc sang giàu, gặp hung hóa cát làm ăn phát đạt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi trong 12 ngày sắp tới (17 -28/10) dự báo Tam Hợp phù trợ, người tuổi Tỵ rất hăng hái và nhiệt tình. Một khi đã lập kế hoạch gì là bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện ngay, không bỏ lỡ thời gian một cách đáng tiếc. Bạn cũng rất sẵn lòng giúp đỡ người khác mỗi khi thấy người ta đang gặp khó khăn.

Dường như bạn đang hơi nóng vội quá mức đấy. Hãy suy nghĩ kĩ càng hơn trước khi đưa ra quyết định, đừng để một thời gian thấy khó khăn quá lại nghĩ đến chuyện từ bỏ. Như vậy thì bạn sẽ chẳng thể thăng tiến nhanh chóng được đâu.

Chính Tài còn giúp những chú Rắn nhận nhiều tin vui về chuyện tiền bạc, tài lộc, hứa hẹn nhiều thành tựu tốt đẹp. Mọi người cho rằng con giáp này may mắn mà có được nhưng hơn không ai hiểu rõ bản mệnh đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào, thậm chí đã từng có những thời gian phải đi vay mượn ra sao.

Tử vi trong 12 ngày sắp tới, dự báo: TOP 3 con giáp chuẩn bị đón lộc sang giàu, gặp hung hóa cát làm ăn phát đạt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Tử vi trong 12 ngày sắp tới (17 -28/10) dự báo công việc của tuổi Tuất diễn ra suôn sẻ hơn so với thời gian trước. Con giáp này có quý nhân sẵn sàng giúp đỡ. Đây là bước đệm để tuổi Tuất vượt qua khó khăn, tiến tới những thành công rực rỡ hơn trong tương lai.

Tuổi Tuất tìm được cơ hội hợp tác mới, có khả năng mở rộng kinh doanh. Thu nhập của con giáp này cũng tăng lên giúp cuộc sống thoải mái hơn so với trước đó.

Con đường tình duyên của tuổi Tuất cũng diễn ra êm đẹp. Người độc thân có cơ hội tìm được một nửa ưng ý. Những người có đối tượng sẽ hưởng ngày tháng ngọt ngào, hạnh phúc.

Tử vi trong 12 ngày sắp tới, dự báo: TOP 3 con giáp chuẩn bị đón lộc sang giàu, gặp hung hóa cát làm ăn phát đạt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Giữa tháng 10, tử vi dự đoán những con giáp này sẽ làm nên đại sự, 'đánh đâu thắng đó' , vận may liên tục kéo đến, bất ngờ trong nay mai sẽ đổi vận không ai tin

Giữa tháng 10, tử vi dự đoán những con giáp này sẽ làm nên đại sự, 'đánh đâu thắng đó' , vận may liên tục kéo đến, bất ngờ trong nay mai sẽ đổi vận không ai tin

Tử vi dự đoán, giữa tháng 10, có 3 con giáp sẽ giàu lên bất ngờ, thu nhập tăng cao, vận trình tài lộc vượng hơn hẳn, mọi điều đều vạn sự như ý.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp may mắn 3 con giáp đổi vận tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Người phụ nữ đã cố gắng xuống tàu nhưng mất thăng bằng và ngã xuống sân ga, bị mắc kẹt bên dưới

Video 36 phút trước
Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết sốc sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Ô tô lao xuống sông khiến 3 thiếu niên tử vong, tài xế may mắn sống sót

Video 1 giờ 36 phút trước
Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Chú khỉ bất ngờ đột nhập cửa hàng rượu, tự mở chai vodka uống rồi lăn ra ngủ gục

Video 2 giờ 36 phút trước
15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

15 giờ ngày 1/10 hôm nay, giá xăng E10 lên gần 27.189 đồng một lít

Đời sống 3 giờ 1 phút trước
Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3,3 mét ẩn nấp dưới gầm giường

Video 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Thiên thời - địa lợi - nhân hòa, 3 con giáp thu hái tài lộc, công việc thăng tiến, ví tiền căng đầy, giàu to thấy rõ trong tháng 10

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Nửa đầu tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Thiên Tuế chọn mặt gửi vàng, kiếm tiền cực đỉnh, làm ít hưởng nhiều, an nhàn hưởng Lộc

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài nổ lộc, trúng số độc đắc, Tài Lộc chạm 'đỉnh của chóp', sự nghiệp bước sang chương mới

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Từ ngày 21 đến cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp hoan hỷ được Phật thương trời độ, liên tiếp đón tin vui, đại phú đại quý

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp được Thần Tài báo mộng dù nghèo đến mấy cũng giàu, tiền bạc dư dả, của ăn của để chất đống trong nhà

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người

Bước qua tháng 10/2026, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, cơ hội vàng đến tay, giàu sang phú quý hơn người