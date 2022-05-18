Những con giáp "khẩu xà tâm phật", bên ngoài ĐỘC MIỆNG, LỜI NÓI KHÓ NGHE nhưng bên trong lại KHÔNG NGỜ ĐẾN

Tâm linh - Tử vi 18/05/2022 11:29

Tuy độc miệng nhưng con giáp này rất lương thiện.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn quả thật là một con giáp độc miệng. Mỗi khi có ai làm sai việc gì, cho dù là đồng nghiệp hay bạn bè thân thiết, họ sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc nói những lời ngọt nhạt để vỗ về, an ủi. Họ cảm thấy rằng khi sự cố đã xảy ra rồi, nói lời an ủi cũng chẳng mang lại lợi ích gì.

Những lúc như vậy, họ sẽ sử dụng những ngôn từ sắc bén, thậm chí là gây tổn thương cho người khác để chế giễu hoặc nhiếc móc, khiến người nghe có thể xấu hổ đến mức không ngẩng đầu lên được.

Con giáp này cảm thấy rằng mình làm như vậy là vì muốn tốt cho đối phương, để đối phương có thể hoàn toàn tỉnh táo trở lại và đối diện với sự thật. Càng là người có chức cao vọng trọng, họ lại càng độc mồm độc miệng hơn, nói năng mà chẳng kiêng nể ai.

Song thực chất, họ lại là một người rất tốt bụng, dù ngoài miệng nói những lời tổn thương thế nào thì khi có người cần đến sự trợ giúp của họ, họ luôn sẵn sàng dang tay giúp đỡ, cho dù công việc ấy có khó khăn thế nào.

Tuổi Dậu

Đôi khi, người tuổi Dậu sẽ tạo cho người khác cảm giác rất khó ở chung, và bạn bè cũng như đồng nghiệp của họ chính là người thấu hiểu cảm giác ấy nhất.

Con giáp này thường xuyên không phối hợp với mọi người, họ luôn thích được làm việc một cách độc lập, trái ngược hẳn với ý kiến của mọi người. Họ cho rằng ấy là mở lối đi riêng. Đến khi gặp chuyện gì khiến họ không hài lòng, họ sẽ sử dụng khả năng nói bóng nói gió của mình, khiến đối phương cảm thấy khó chịu hoặc khó xử, đến khi chịu nghe theo lời mình thì mới thôi.

Những con giáp 'khẩu xà tâm phật', bên ngoài ĐỘC MIỆNG, LỜI NÓI KHÓ NGHE nhưng bên trong lại KHÔNG NGỜ ĐẾN - Ảnh 1
Khi người khác gặp phải sai lầm gì, họ cũng thường không hay dùng lời lẽ mềm mỏng để an ủi, họ phải chế giễu, mỉa mai đối phương đến khi nào thì thỏa mãn mới thôi.

Tuy nhiên, về bản chất, tuổi Dậu rất dễ mềm lòng, chỉ cần thấy người đối diện có vẻ đáng thương hoặc đã chịu thua rồi là họ sẽ ngừng lại ngay, chuyển sang nhiệt tình giúp đỡ người ấy khắc phục sai lầm.

Tuổi Hợi

 

Hợi thật thà, có sao nói vậy nên đôi khi khiến nhiều người phật lòng, không ưa. Nhưng lòng dạ của bạn rất khoan dung độ lượng, ít khi thù hằn hay oán hận ai. Hợi suy nghĩ đơn giản nên cuộc sống khá an nhàn, ít khi gặp phải điều gì bế tắc, khó xử.

 

Bạn luôn nhìn nhận vấn đề theo hướng tích cực nhất nên tâm trạng lúc nào cũng vui tươi. Trong công việc, bạn thường đưa ra những ý kiến thẳng thắn nên bị nhiều người khinh ghét. Tuy nhiên không thể phũ nhận Hợi có tài, những gì bạn nói ra điều giúp ích lớn cho công việc. Vì thế bạn luôn được cấp trên trọng dụng.

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