Những con giáp được miêu tả là NGOÀI LẠNH TRONG NÓNG, nhìn lạnh lùng nhưng lại rất tốt bụng

Người tuổi Dậu sắc sảo, khôn ngoan, có kỷ luật, nghiêm khắc và công tâm trong công việc, quyết đoán và có năng lực, có thể xử lý mọi việc một cách bình tĩnh.

Nhiều khi thấy đối phương đã rất xấu hổ nhưng Dậu vẫn không kiềm chế được miệng mà cứ nói mãi. Vì thế nên Dậu hay khiến nhân phẩm của người ta bị tổn hại và mất lòng.

Nhưng nhược điểm lớn nhất của họ là giọng nói quá to, nói nhiều, nói năng thô bạo. Không cần biết là đang nói chuyện với ai, họ chỉ nói những gì họ nghĩ, họ không quan tâm đến cảm xúc của người khác.

Dậu không những không kiệm lời, nói thẳng, mà còn giỏi hùng biện, luôn cố gắng giành vị trí số 1 trong mọi việc và không bao giờ muốn thừa nhận thất bại.

Đôi khi điều đó cũng tạo cho người ta cảm giác khó hòa hợp, họ thấy ít gặp Dậu thì tốt hơn.

Thực ra nhìn Dậu hay nói, thẳng tính thế thôi nhưng họ lại không thù dai. Có gì nói nấy, không để bụng, hy vọng mọi người không ghét bỏ.

Dậu thích theo đuổi sự hoàn hảo, nếu họ không hài lòng, họ sẽ nói thẳng và làm bằng được mới thôi. Những người xung quanh khi mới tiếp xúc Dậu thấy khá mệt, không muốn tiếp tục làm việc với con giáp này nữa.

Tuổi Dần

Những người cầm tinh con Hổ có vẻ ngoài trông dữ tợn, lạnh lùng và rất khó tiếp cận. Nhưng họ có một trái tim ấm áp và tấm lòng tốt bụng khác xa với diện mạo bên ngoài. Khi đã chơi thân, họ sẽ tìm mọi cách giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nhìn chung, kết giao với người tuổi Dần là sự lựa chọn khôn khéo của bạn. Càng chơi, Dần càng đối xử với bạn như người thân ruột thịt, chẳng phải đề phòng hay lo lắng.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tị hơi kiêu ngạo, không thích nhiều chuyện, thích ở một mình, không muốn giao tiếp quá nhiều với người lạ, thích giữ mọi chuyện trong lòng.

Con giáp khó gần này không dễ làm quen với những người lạ, khi mới quen bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi khi nói chuyện với Tị vì bạn không hiểu rõ họ.

Người tuổi Tị rất có ý thức bảo vệ bản thân, họ sẽ không dễ dàng bộc lộ suy nghĩ của mình cho người khác biết, cũng như không để người khác nắm vững điểm yếu của mình. Ngoài ra con giáp này còn hay nói thẳng, sợ tổn thương, hay biện minh cho bản thân bằng cách nói thẳng.

Nếu Tị muốn có được những mối quan hệ tốt thì nên hòa nhập với những người xung quanh, thay đổi thái độ của mình trong cách nói và làm việc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!!