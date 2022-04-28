Những con giáp được mệnh danh là QUÝ CÔ NGHIỆN MUA HÀNG ONLINE, hỏi tại sao tiền "không cánh mà bay"

Tâm linh - Tử vi 28/04/2022 22:17

Top các con giáp nữ được mệnh danh là người nghiện mua sắm và đặc biệt là các mặt hàng online.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi là người khá đơn giản và dễ tính. Họ không quá chú tâm tính toán điều gì đó một cáchc ẩn trọng nên đôi lúc các quyết định mua hàng của họ diễn ra một cách ngẫu nhiên và nhanh chóng. Và cũng chính sự tiện ích của mua hàng online đã khiến họ trở thành một con nghiện mua sắm thực thụ.

Đó cũng chính là nguyên nhân khiến họ cảm thấy hối hận sau khi nhận hàng. Bởi sự dễ dàng của mình mà đã không ít lần họ mua phải các món đồ chẳng “hời” hơn là bao mà còn tệ hơn so với tưởng tượng. 

Tuổi Mão

Nhắc đến con giáp nghiện mua hàng trực tuyến thì không thể bỏ qua người tuổi Mão. Với một người giỏi lo toan chuyện gia đình và luôn quan tâm đến nhà cửa như con giáp này, họ rất thích tự tay lo liệu mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà. 

 

Hoạt động mua sắm điên cuồng chính là một cách để những chú Mèo thỏa sức thể hiện vai trò của bản thân trong gia đình.

 

Những con giáp được mệnh danh là QUÝ CÔ NGHIỆN MUA HÀNG ONLINE, hỏi tại sao tiền 'không cánh mà bay' - Ảnh 1
Dù vốn là người rất biết tiết kiệm, nhưng một khi đã sa đà vào các trang thương mại điện tử, con giáp này sẽ mua không ngừng được, nhất là mấy món gia cụ đang được giảm giá.

 

Kể cả có là những món đồ gia đình không thật sự cần, nếu như thấy giá "sale" hấp dẫn, tuổi Mão vẫn nhanh chóng bấm chọn cho hết vào giỏ hàng, ấn thanh toán lập tức rồi vui vẻ chờ đợi chiến lợi phẩm.

 

Nhưng niềm vui đó cũng chẳng kéo dài được quá lâu, nhất là khi nhân viên giao hàng gọi nhận hàng, con giáp này sẽ phát hiện ra có rất nhiều món đồ không dùng tới, chẳng biết đầu óc lúc đó hồ đồ sao mà lại mua cả về. Hơn nữa, đau lòng nhất là lúc móc tiền ra để trả cho shipper, nhìn tiền trong ví cứ thế ra đi khiến họ hối hận vô cùng.

Tuổi Ngọ

Là những người phóng khoảng và dễ dàng, những người tuổi Ngọ đôi lúc cũng không thể kìm chế bản thân trước hấp dẫn của việc mua hàng online. So với những con giáp khác, ngưởi tuổi Ngọ thường bị lời nói của người khác tác động đến quyết định mua của mình, thấy đối phương mua là cũng muốn sở hữu những món đồ như vậy. Chính bởi đó mà không ít lần họ phải ngậm ngùi nhận những món hàng không đáng tiền mà mình đã bỏ ra.  

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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