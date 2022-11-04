Những con giáp bùng nổ tài lộc trong 2 ngày cuối tuần này (5, 6/11), các dòng tiền bất ngờ đổ về, của cải nhiều không ai sánh bằng!

Theo các chuyên gia phong thủy, ngày 5 và ngày 6 tháng 11 này, người tuổi Tý có những thay đổi tích cực, công việc có được kết quả như ý, công sức và cố gắng của bản thân được đền đáp xứng đáng. Tài lộc của con giáp này đúng dịp bùng nổ.

Tuy nhiên, sao Thiên Cẩu chiếu mệnh cũng chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Con giáp này cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Dù đang kiếm được nhiều tiền thế nào đi nữa thì khi thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể, họ cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Bạn hãy dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của bạn. Cuối ngày nếu được, hãy trở về nhà cùng ăn cơm đoàn viên, trò chuyện với những người thân yêu của mình, điều này sẽ giúp tuổi Tý kết thúc một ngày đầy viên mãn, như ý.

Tuổi Tỵ

Trong 2 ngày cuối tuần này (5, 6/11) là thời điểm người tuổi Tỵ hốt vàng hốt bạc. Con giáp này cố gắng hết sức, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và thu được thành quả như mong muốn, khiến mọi người ngưỡng mộ. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bản mệnh cũng kiếm về một khoản bộn tiền cho mình. Đó là công sức hoàn toàn xứng đáng với bạn vì đã cống hiến không mệt mỏi suốt thời gian qua.

Người tuổi này ắt sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo, thậm chí người vừa mới tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá cao - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có cát tinh che chở, con giáp tuổi Tỵ được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn. Lại thêm bản tính cần cù, chăm chỉ, chẳng ngại khó, người tuổi này ắt sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo, thậm chí người vừa mới tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá cao.

Trong thời gian tới, người làm công ăn lương được nhận thưởng lớn, trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng. Khi cơ hội mở ra trước mắt, những người sinh năm Rắn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mùi là người thông minh và có phúc khí, trong 2 ngày tới sẽ nhận được nhiều cơ hội mới nên phải cố gắng nỗ lực hết sức. Thời gian này, tiền tài của con giáp này tăng vọt, cuộc sống chắc chắn sẽ khá hơn rất nhiều khiến người khác phải ghen tị.

Tài lộc bùng nổ, chuẩn bị bao tải đựng tiền, may mắn đến tận cổng nhà, bản mệnh nhất định có tương lai tươi sáng, vận mệnh hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Cục diện Nhị Hợp giúp người tuổi Mùi có thể đạt được nhiều mục tiêu đặt ra từ trước. Tài lộc bùng nổ, chuẩn bị bao tải đựng tiền, may mắn đến tận cổng nhà, bản mệnh nhất định có tương lai tươi sáng, vận mệnh hanh thông.

Chuyện tình cảm lại là một điểm sáng nữa trong vận trình của bản mệnh. Dường như người tuổi này đã bước qua khỏi quá khứ và có những suy nghĩ lạc quan, tích cực hơn về tình yêu. bản mệnh sẵn sàng gặp gỡ những đối tượng được giới thiệu, hi vọng tìm được người phù hợp với mình

(*)Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.