Những con giáp 3 KHÔNG trong năm Canh Tý: Không khẩu nghiệp, không mất tiền, không thất bại

Dần là con giáp giàu sang bậc nhất trong năm Canh Tý. Bạn có nhiều cơ hội đầu tư hợp tác làm ăn với bạn bè. Sang năm mới, Dần tuân thủ đủ 3 không, không sân si, không mất tiền, không thất bại. Bạn không sân si, ngồi lê đôi mách chuyện của người khác. Dần không mất tiền hoang vào những thứ vô bổ, bạn luôn biết tiết kiệm, chi tiêu hợp lý.

Bên cạnh đó bạn đầu tư, hợp tác làm chuyện gì cũng thành công, không gặp thất bại. Thế nên hãy tận hưởng một năm đầy thú vị, bình yên và hạnh phúc. Những công sức của bạn cuối cùng cũng đã được đền đáp. Hãy yên tâm làm việc kiếm tiền, cho mình những chuyến đi thoải mái để vứt bỏ những gánh nặng, vất vả bao nhiêu lâu nay.

Theo tử vi 12 con giáp, Tỵ gặp mâu thuẫn với gia đình nhưng cũng dàn xếp êm xuôi, không còn cự cãi nhau. Năm 2020 của Tỵ sẽ có nhiều điều đáng nói, bạn buông bỏ được tật nhiều chuyện sân si. Tài chính cũng ổn định hơn vì bạn biết tiêu tiền hợp lý, không còn hoang phí như xưa. Bên cạnh đó những dự án đầu tư làm ăn của bạn cũng gặp nhiều may mắn, thành công viên mãn.

Tỵ gặp nhiều may mắn trong năm mới - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ không sợ gặp thất bại vì bạn may mắn đánh đâu thắng đó, làm một lời mười khiến người khác phải nể phục. Chuyện tình yêu của bạn cũng có nhiều thay đổi tích cực. Người độc thân sớm thoát ế, người có gia đình, người yêu nhận được nhiều tài lộc trời ban.

Tuổi Ngọ

Ngọ là con giáp thông minh, giỏi giang. Bạn từ tay trắng có thể làm nên sự nghiệp lớn khiến ai cũng trầm trồ thán phục. Năm 2020, bạn nhận được khá nhiều lộc trời ban, đầu tư đâu là thắng đậm, thắng hết phần thiên hạ. Bạn đã thay đổi tốt hơn, không còn giữ những tật xấu như trước. Điều này là điềm báo tốt giúp bạn vượt qua khó khăn một cách dễ dàng, không còn bị tiểu nhân hãm hại hay cản đường.

Ngọ được Thần Phật che chở năm Canh Tý - Ảnh minh họa: Internet

Những người muốn cạnh tranh với bạn đã "đầu hàng" và quay lại muốn làm bạn bè. Thu hoạch lớn nhất của Ngọ trong năm nay là có thêm nhiều người bạn, học hỏi nhiều kinh nghiệm và thắng lớn trên mọi mặt trận.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm