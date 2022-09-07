Nhờ Chính Quan trợ giúp, tối 7/9 này 3 con giáp sau làm nên cơ nghiệp lớn, tiền bạc "lên hương", của cải chất chồng, đặc biệt hưởng phúc, may mắn ngất trời

Sửu là con giáp đứng thứ 2 trong cuộc đua của 12 con giáp , đại diện cho sức mạnh tinh thần và cả thể chất. Do đó, những người cầm tinh chú trâu không chỉ có nghị lực, dám vươn lên, nuôi nhiều ước mơ và hoài bão, mà còn sở hữu ý chí không quản ngại khó khăn và nguy hiểm.

Giống như những chú trâu kiên nhẫn cày bừa trên mảnh đất của mình, dù khô cằn đến đâu, họ cũng biến nó thành mảnh ruộng tơi xốp, màu mỡ nhờ chính sức lực của mình. Người tuổi Sửu cũng vì thế mà nỗ lực phấn đấu không ngừng trong cả cuộc sống lẫn công việc.

Tính cách những người tuổi Sửu thường thật thà, tốt bụng. Trong công việc, họ luôn chăm chỉ cần cù, lại có tinh thần trách nhiệm cao nhưng đôi lúc có phần nóng nảy và bộp chộp. Về cuộc sống, bản mệnh không thích dựa dẫm hay ỷ lại vào người khác mà luôn “tự thân vận động”, muốn giải quyết mọi việc dứt điểm ngay khi có thể.

Tuổi Ngọ

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ sinh ra đã có số an nhàn, hưởng phước. Mặc dù không làm cũng có tiền. Bởi con giáp này sống hiền lành, lương thiện, luôn hết lòng giúp đỡ mọi người nên ai cũng quý.

Ngọ thực sự là những người phụ nữ rất tuyệt vời. Sau khi kết hôn, phụ nữ tuổi Ngọ thường rất bận rộn. Ngọ là người có thể vẹn toàn cả phát triển sự nghiệp cũng như vun vén chuyện gia đình. Thay vì phàn nàn mỗi khi gặp khó khăn, người tuổi Ngọ sẽ nỗ lực để tìm hướng khắc phục và giải quyết. Con giáp nữ này tin rằng tương lai nằm trong chính đôi tay của mỗi người. Sự nỗ lực của Ngọ sẽ được bạn đời nhìn thấy và trân trọng.

Và cũng chính vì vậy mà bất kể như thế nào, phụ nữ tuổi Ngọ là những người luôn được chồng yêu thương, chiều chuộng nhất. Chàng có thể làm mọi việc theo ý thích của Ngọ nếu con giáp nữ này muốn, tất nhiên bao gồm cả thẻ lương hàng tháng của mình.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hôm nay ngày 7/9/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Hợi vận thế khá, làm gì cũng thuận, sang quý hơn người. Tình duyên bình thường, có đào hoa vượng thì cũng có đào hoa tàn, dù độc thân hay không cũng nên đối nhân xử thế cho tốt.

Điều kiện làm việc tương đối tốt, hiểu biết tương đối cao, dù là dự án mới, vị trí mới cũng thích ứng nhanh nên sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, tăng lương.

Tài lộc tiến tời, công việc làm ăn thuận lợi, tiền thưởng công ty rủng rỉnh.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.