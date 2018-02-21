Nhìn ngón tay biết ngay ai là người sung sướng, sang giàu, cả đời hưởng phúc

Ngoài thuật tử vi tướng số dựa vào ngày tháng năm sinh, nhân tướng học dựa vào độ dài ngón tay cũng có thể biết chính xác vận mệnh của một người. Sau đây là 3 tướng tay của người sung sướng, sang giàu, cả đời hưởng phúc, ai tu 10 kiếp mới có được.

Chưa hết, cuộc sống hôn nhân của người có tướng tay này cực hạnh phúc. Họ được bạn đời yêu thương, cưng chiều và tôn trọng, con cái ngoan ngoãn, thành tài. Sau 35 tuổi, bạn chắc chắn sẽ công thành danh toại, đạt được những gì mình ước ao, ấp ủ.

Với phụ nữ, nếu sở hữu bàn tay với ngón trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn bạn là người vô cùng thuần khiết, nhân từ. Tướng tay này còn thế hiện được sự thông minh, khôn khéo, biết nhìn xa trông rộng của chủ nhân. Nhờ thế, bạn chắc chắn sẽ đạt được vô số thành công trong sự nghiệp, sớm trở thành đại gia khi còn khá trẻ khiến ai cũng hờn ghen.

Nếu ngón trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn, chủ nhân chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, cả đời sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Ngón trỏ ngắn hơn ngón đeo nhẫn

Ngón trỏ là ngón đại diện cho tài chỉ huy, điều hành vậy nên không khó hiểu nếu người có ngón trỏ dài thường làm lãnh đạo, có chức tước. Với ngón đeo nhẫn, nếu dài hơn ngón trỏ nghĩa là bạn chắc chắn sẽ có tình duyên tốt đẹp, hôn nhân ấm êm, phúc lộc vượng hơn cả tài lộc.

Tuy nhiên, nếu muốn hậu vận an nhàn, hưởng bình an bên chồng con, gia đình bạn hãy tập trung gầy dựng sự nghiệp trước khi kết hôn. Bởi sau khi có gia đình, người có tướng tay này sẽ xem gia đình là ưu tiên số một, không còn cơ hội phát triển công danh.

Nếu ngón trỏ và ngón đeo nhẫn có độ dài bằng nhau, bạn sẽ có cả tài lộc lẫn tình duyên, hạnh phúc, sang giàu - Ảnh minh họa: Internet

Ngón trỏ và ngón đeo nhẫn có độ dài bằng nhau

Đây chính là nét phúc tướng “hiếm có khó tìm”, ai may mắn nhất đời mới có được. Sở hữu ngón trỏ và ngón đeo nhẫn bằng nhau, chủ nhân vừa tinh tế, hiểu chuyện lại giàu tình cảm, sống tử tế nên dễ dàng đạt được thành công ngoài mong đợi.

Họ có tiền chất như núi, tình yêu dạt dào, cả tình lẫn tiền đều trọn vẹn, đong đầy. Bên cạnh đó, bạn nên học cách tiết chế sự ngang bướng, bảo thủ của mình để người khác có cơ hội tiếp cận và hiểu thấu bạn hơn. Chỉ cần khắc phục được những nhược điểm nhỏ trên, đời của người có tướng tay này sẽ sung sướng tột đỉnh, đếm tiền xái tay.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.