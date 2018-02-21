Nhìn ngón tay biết ngay ai là người sung sướng, sang giàu, cả đời hưởng phúc

Tâm linh - Tử vi 21/02/2018 16:13

Chỉ cần nhìn ngón tay, biết ngay vận mệnh sướng khổ, sang hèn của một người, cực chuẩn xác.

Ngoài thuật tử vi tướng số dựa vào ngày tháng năm sinh, nhân tướng học dựa vào độ dài ngón tay cũng có thể biết chính xác vận mệnh của một người. Sau đây là 3 tướng tay của người sung sướng, sang giàu, cả đời hưởng phúc, ai tu 10 kiếp mới có được.

Nhìn ngón tay biết ngay ai là người sung sướng, sang giàu, cả đời hưởng phúc - Ảnh 1
Không chỉ ngày tháng năm sinh hay tướng mạo, độ dài ngón tay cũng là một trong những cách giúp bạn biết trước số phận của mình- Ảnh minh họa: Internet

Ngón trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn

Với phụ nữ, nếu sở hữu bàn tay với ngón trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn bạn là người vô cùng thuần khiết, nhân từ. Tướng tay này còn thế hiện được sự thông minh, khôn khéo, biết nhìn xa trông rộng của chủ nhân. Nhờ thế, bạn chắc chắn sẽ đạt được vô số thành công trong sự nghiệp, sớm trở thành đại gia khi còn khá trẻ khiến ai cũng hờn ghen.

Chưa hết, cuộc sống hôn nhân của người có tướng tay này cực hạnh phúc. Họ được bạn đời yêu thương, cưng chiều và tôn trọng, con cái ngoan ngoãn, thành tài. Sau 35 tuổi, bạn chắc chắn sẽ công thành danh toại, đạt được những gì mình ước ao, ấp ủ.

Nhìn ngón tay biết ngay ai là người sung sướng, sang giàu, cả đời hưởng phúc - Ảnh 2
Nếu ngón trỏ dài hơn ngón đeo nhẫn, chủ nhân chỉ việc ngồi mát ăn bát vàng, cả đời sung túc - Ảnh minh họa: Internet

Ngón trỏ ngắn hơn ngón đeo nhẫn

Ngón trỏ là ngón đại diện cho tài chỉ huy, điều hành vậy nên không khó hiểu nếu người có ngón trỏ dài thường làm lãnh đạo, có chức tước. Với ngón đeo nhẫn, nếu dài hơn ngón trỏ nghĩa là bạn chắc chắn sẽ có tình duyên tốt đẹp, hôn nhân ấm êm, phúc lộc vượng hơn cả tài lộc.

Tuy nhiên, nếu muốn hậu vận an nhàn, hưởng bình an bên chồng con, gia đình bạn hãy tập trung gầy dựng sự nghiệp trước khi kết hôn. Bởi sau khi có gia đình, người có tướng tay này sẽ xem gia đình là ưu tiên số một, không còn cơ hội phát triển công danh.

Nhìn ngón tay biết ngay ai là người sung sướng, sang giàu, cả đời hưởng phúc - Ảnh 3
Nếu ngón trỏ và ngón đeo nhẫn có độ dài bằng nhau, bạn sẽ có cả tài lộc lẫn tình duyên, hạnh phúc, sang giàu - Ảnh minh họa: Internet

Ngón trỏ và ngón đeo nhẫn có độ dài bằng nhau

Đây chính là nét phúc tướng “hiếm có khó tìm”, ai may mắn nhất đời mới có được. Sở hữu ngón trỏ và ngón đeo nhẫn bằng nhau, chủ nhân vừa tinh tế, hiểu chuyện lại giàu tình cảm, sống tử tế nên dễ dàng đạt được thành công ngoài mong đợi.

Họ có tiền chất như núi, tình yêu dạt dào, cả tình lẫn tiền đều trọn vẹn, đong đầy. Bên cạnh đó, bạn nên học cách tiết chế sự ngang bướng, bảo thủ của mình để người khác có cơ hội tiếp cận và hiểu thấu bạn hơn. Chỉ cần khắc phục được những nhược điểm nhỏ trên, đời của người có tướng tay này sẽ sung sướng tột đỉnh, đếm tiền xái tay.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Dự đoán tài vận của 12 con giáp trong năm Mậu Tuất 2018, chuẩn hơn cả đi xem bói

Dự đoán tài vận của 12 con giáp trong năm Mậu Tuất 2018, chuẩn hơn cả đi xem bói

Muốn biết tài vận của mình trong năm Mậu Tuất có tốt đẹp, vượng phát hay không 12 con giáp chỉ cần đọc bài viết này sẽ rõ.

Xem thêm
Từ khóa:   xem tướng ngón tay cách xem tướng ngón tay

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 21 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 26 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 25 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 2 giờ 54 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới