Người sinh tháng 8 cung gì? Vận mệnh của cung này ra sao?

Người sinh tháng 8 thường hay mơ mộng, dễ tổn thương - Ảnh minh họa: Internet

Đặc điểm nổi bật của cung Sư Tử (01/08-22/08)

Tính cách

Tính cách của Sư Tử thường khá nhạy cảm, quan điểm dễ bất đồng với người khác. Một khi có nhận xét không tốt về họ thì ngay lập tức họ sẽ phản đòn, thậm chí còn tìm cách trả thù, gây gổ, đánh nhau.

Do tính cách này, cuộc sống lẫn chuyện tình cảm của Sư Tử có thể gặp nhiều rắc rối Đặc biệt là trong giao tiếp ít khi được người khác quan tâm. Sư Tử vốn không ăn nói khéo léo, dễ khiến người khác mất lòng, các mối quan hệ ngày càng xa cách.

Sự nghiệp

Sư Tử thường biết cách xử lý các tình huống một cách tinh tế, khéo léo. Họ sẵn sàng bỏ ra vài giờ đồng hồ để tính toán cho một vấn đề. Mặc dù tính tình khá nóng nảy nhưng khi bắt tay thực hiện điều gì đó, họ luôn cân nhắc kỹ càng. Tuy nhiên, khi chờ đợi việc gì đó quá lâu sẽ khiến họ trở nên nóng nảy, bất chấp hậu quả.

Sư Tử luôn cân nhắc kỹ trước khi hành động - Ảnh minh họa: Internet

Trong tương lai, Sư Tử sẽ đón nhận rất nhiều may mắn. Tuy nhiên, Sư Tử lại không có khả năng nắm bắt thời cơ tốt nên sự nghiệp không có nhiều thành công. Cuộc sống chỉ ở mức tạm ổn, gia đạo thỉnh thoảng xảy ra mâu thuẫn nhưng cuối cùng vẫn đùm bọc, yêu thương lẫn nhau.

Tình yêu, hôn nhân

Nam mạng thuộc cung Sư Tử thường có tính trăng hoa, tới đâu cũng có người đem lòng yêu thương. Đường tình duyên cực kỳ may mắn, 1 tay có thể bắt 2-3 con cá là chuyện thường tình. Do đó, cuộc sống của họ cũng gặp không ít rắc rối, gia đạo dễ gặp cảnh chia ly, cuộc sống hôn nhân dễ xảy ra mâu thuẫn, cãi vả, thậm chí đánh nhau do cả 2 không giữ được bình tĩnh.

Cuộc sống hôn nhân của Sư Tử thường xảy ra mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Đặc điểm nổi bật của cung Xử Nữ (23/08 – 31/08)

Tính cách

Xử Nữ là người tận tâm, chu đáo trong mọi việc. Họ là người giàu tình cảm, luôn hướng thiện, luôn đặt tình cảm lên hàng đầu. Thậm chí họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không cần báo đáp. Xử Nữ thường sống thanh lịch, suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động.

Tuy nhiên, ưu điểm đôi khi lại trở thành khuyết điểm. Bởi họ luôn yêu cầu cao về bản thân và những người bên cạnh. Dù là làm việc lớn hay nhỏ, họ đều cầu toàn và muốn thành công. Đôi khi, cuộc sống áp lực sẽ khiến Xử Nữ cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi.

Đôi khi, cuộc sống áp lực sẽ khiến Xử Nữ mệt mỏi - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp

Xử Nữ là biểu tượng của đất, có tính cách tỉ mỉ, cẩn thận và chu đáo. Họ luôn sống cũng như làm việc với những nguyên tắc nhất định, rất logic và hợp lý. Với họ, tiền bạc vô cùng quý và vì thế, họ cực kỳ coi trọng đồng tiền. Rất có kế hoạch trong chi tiêu, khi cần thì chi tiêu còn bình thường thì rất tiết kiệm.

Tình yêu, hôn nhân

Xử Nữ thường gặp nhiều thử thách, khó khăn trong chuyện tình cảm. Yêu ai cũng gặp nhiều buồn tủi, cay đắng. Một phần là do tính cách quá đa nghi, nhạy cảm và hơi thất thường. Một phần là do họ đặt ra tiêu chuẩn quá cao về người ấy, khiến đối phương mệt mỏi, khó chịu và khó đến gần Xử Nữ.

Xử Nữ thường gặp nhiều thử thách, khó khăn trong chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Qua bài viết trên, chắc hẳn bạn đã biết người sinh tháng 8 cung gì? Tóm lại, người sinh tháng 8 sẽ được chia làm 2 cung hoàng đạo là cung Sư Tử và cung Xử Nữ. Hầu hết người sinh tháng 8 là người mơ mộng, sống thật với bản thân mình, không lừa gạt bất cứ ai.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.