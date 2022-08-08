Ngồi yên cũng xui xẻo, 3 con giáp cần đề phòng kẻ tiểu nhân, lừa đảo vào hôm nay (8/8/2022)

Tuổi Thân

Tuổi Thân là những người rất thông minh, lanh lẹ, thường chỉ nhìn qua sự việc đã có thể đoán được tới 7, 8 phần bên trong. Tuy nhiên, cũng chính vì thế, nhiều khi họ cũng dễ tự tin thái quá vào bản thân. Trong tuần mới này, đặc biệt là ngày hôm nay (8/8/2022), tuổi Thân cần đề phòng kẻo bị kẻ khác lừa gạt, ví dụ như dụ dỗ bạn mua 1 món đồ không như giá trị được quảng cáo chẳng hạn. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh này cần chú ý vì dễ xảy ra sự rơi vỡ, hỏng hóc đồ đạc, hoặc lời nói của bản thân bị kẻ tiểu nhân ác ý xuyên tạc gây bất lợi. Dù sao đi chăng nữa, cẩn tắc vô áy náy, tuổi Thân hãy luôn cẩn trọng thì hơn. Ngoài ra, người tuổi Thân cũng cần chú ý nhiều đến sức khỏe của bản thân và gia đình nhiều hơn. Song song với đó, họ cũng cần chăm chỉ học hỏi, trau dồi thêm cho bản thân. Có như vậy thì tuổi Thân mới có thể lội ngược dòng, đổi vận vào tuần kế tiếp.

Trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh này cần chú ý vì dễ xảy ra sự rơi vỡ, hỏng hóc đồ đạc, hoặc lời nói của bản thân bị kẻ tiểu nhân ác ý xuyên tạc gây bất lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuần này, bạn có hung vận nhiều hơn cát vận và có thể đây sẽ là một tuần nhiều thách thức với người tuổi Tý. Một vài việc không đúng như dự định ban đầu khiến bạn bị bất ngờ, lúng túng và mất bình tĩnh. Điều này khiến bạn khó kiểm soát vấn đề, do đó hãy cố gắng tỉnh táo mới có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng. Công việc thuận lợi vào đầu tuần nhưng càng về cuối tuần càng có dấu hiệu suy giảm. Bạn có thể gặp kẻ tiểu nhân chơi xấu, đố kị với tài năng. Dường như có kẻ cố tình gây cản trở cho công việc của bạn, tìm cách phá hoại vận trình sự nghiệp vốn đang phát triển này. Khi làm việc, bạn hãy hạn chế sai sót, cẩn trọng. Đầu tuần, tài lộc thuận tuy nhiên càng về cuối tuần thì càng khó khăn hơn. Mối quan hệ của bạn cũng đang có vài vấn đề khúc mắc. Do vậy hãy tranh thủ tiến hành xong công việc ngay từ đầu tuần. Đường tài lộc cũng không được lý tưởng, người làm ăn kinh doanh cần hạn chế đầu tư để tránh rơi vào tình trạng hao tài tốn của cải.