Ngồi yên cũng xui xẻo, 3 con giáp cần đề phòng kẻ tiểu nhân, lừa đảo vào hôm nay (8/8/2022)

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 10:38

Xin chia buồn nếu bạn có tên trong danh sách những con giáp xui xẻo trong tuần mới. Hãy thận trọng trong tất cả mọi việc kẻo mang họa vào thân nhé!

Tuổi Thân

Tuổi Thân là những người rất thông minh, lanh lẹ, thường chỉ nhìn qua sự việc đã có thể đoán được tới 7, 8 phần bên trong. Tuy nhiên, cũng chính vì thế, nhiều khi họ cũng dễ tự tin thái quá vào bản thân. Trong tuần mới này, đặc biệt là ngày hôm nay (8/8/2022), tuổi Thân cần đề phòng kẻo bị kẻ khác lừa gạt, ví dụ như dụ dỗ bạn mua 1 món đồ không như giá trị được quảng cáo chẳng hạn. Tuy nhiên, trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh này cần chú ý vì dễ xảy ra sự rơi vỡ, hỏng hóc đồ đạc, hoặc lời nói của bản thân bị kẻ tiểu nhân ác ý xuyên tạc gây bất lợi. Dù sao đi chăng nữa, cẩn tắc vô áy náy, tuổi Thân hãy luôn cẩn trọng thì hơn. Ngoài ra, người tuổi Thân cũng cần chú ý nhiều đến sức khỏe của bản thân và gia đình nhiều hơn. Song song với đó, họ cũng cần chăm chỉ học hỏi, trau dồi thêm cho bản thân. Có như vậy thì tuổi Thân mới có thể lội ngược dòng, đổi vận vào tuần kế tiếp. 

Ngồi yên cũng xui xẻo, 3 con giáp cần đề phòng kẻ tiểu nhân, lừa đảo vào hôm nay (8/8/2022) - Ảnh 1
Trong cuộc sống hàng ngày, bản mệnh này cần chú ý vì dễ xảy ra sự rơi vỡ, hỏng hóc đồ đạc, hoặc lời nói của bản thân bị kẻ tiểu nhân ác ý xuyên tạc gây bất lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuần này, bạn có hung vận nhiều hơn cát vận và có thể đây sẽ là một tuần nhiều thách thức với người tuổi Tý. Một vài việc không đúng như dự định ban đầu khiến bạn bị bất ngờ, lúng túng và mất bình tĩnh. Điều này khiến bạn khó kiểm soát vấn đề, do đó hãy cố gắng tỉnh táo mới có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng. Công việc thuận lợi vào đầu tuần nhưng càng về cuối tuần càng có dấu hiệu suy giảm. Bạn có thể gặp kẻ tiểu nhân chơi xấu, đố kị với tài năng. Dường như có kẻ cố tình gây cản trở cho công việc của bạn, tìm cách phá hoại vận trình sự nghiệp vốn đang phát triển này. Khi làm việc, bạn hãy hạn chế sai sót, cẩn trọng. Đầu tuần, tài lộc thuận tuy nhiên càng về cuối tuần thì càng khó khăn hơn. Mối quan hệ của bạn cũng đang có vài vấn đề khúc mắc. Do vậy hãy tranh thủ tiến hành xong công việc ngay từ đầu tuần. Đường tài lộc cũng không được lý tưởng, người làm ăn kinh doanh cần hạn chế đầu tư để tránh rơi vào tình trạng hao tài tốn của cải. 

Ngồi yên cũng xui xẻo, 3 con giáp cần đề phòng kẻ tiểu nhân, lừa đảo vào hôm nay (8/8/2022) - Ảnh 2
Dường như có kẻ cố tình gây cản trở cho công việc của bạn, tìm cách phá hoại vận trình sự nghiệp vốn đang phát triển này. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Bạn gặp nhiều vấn đề rắc rối về tài chính do bị tác động bởi Đại Hao hung tinh. Hãy cẩn trọng kẻo bạn sẽ rơi vào tình trạng mất tiền, tốn của. Bạn nên có kế hoạch tài chính rõ ràng, xây dựng khoản tiết kiệm phòng hờ. Bạn liên tiếp gặp phải lời dị nghị của đồng nghiệp, làm việc gì cũng không được ủng hộ nên khó thu được thành quả như ý. Tuy nhiên, bạn nên tin tưởng vào bản thân và học cách bỏ ngoài tai những điều sai trái. Đồng thời bạn cũng cần đề phòng tiểu nhân quấy phá, đừng vội tin vào những hứa hẹn phù phiếm, viển vông. Chuyện tình cảm chưa có nhiều chuyển biến, đừng hời hợt và mập mờ với tình cảm của mình. Mối quan hệ của bạn cũng đang có vài vấn đề khúc mắc. Bạn thường cảm giác thiếu an toàn và e sợ sẽ mất hạnh phúc đang có, tuy nhiên sự căng thẳng chỉ khiến cho nỗi lo sợ tăng lên.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

Tử vi đầu tuần hôm nay (8/8/2022), 3 con giáp sau đây thăng hoa cả tình lẫn tiền, cơ hội đổi đời, sống sung túc trong tầm tay

Tử vi đầu tuần hôm nay (8/8/2022), 3 con giáp sau đây thăng hoa cả tình lẫn tiền, cơ hội đổi đời, sống sung túc trong tầm tay

Đầu tuần là khoảng thời gian nhiều người mong đợi nhiều điều tốt đẹp sẽ đến với mình. Không chỉ tiền bạc, mà đời sống tình cảm cũng là điều mà họ mong muốn được khởi sắc. Đặc biệt, 3 con giáp này sẽ được đền đáp xứng đáng. Cùng xem đó là con giáp nào nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   bói con giáp con giáp xui xẻo tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 8 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 38 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 38 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 38 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 38 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng