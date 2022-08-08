Tử vi tuần này 8/8 - 14/8, những con giáp sau bị sao quả tạ chiếu trúng, cả tuần dễ vướng phải thị phi, gian nan

Những con giáp này cần khá cẩn trọng trong tuần này, tránh bị tiểu nhân hãm hại, hao tiền tốn của.
- Tử vi đầu tuần (8/8/2022), 3 con giáp sau được Thần Tài phù trợ, đầu tuần biết nắm bắt cơ hội thì cả tuần đều suôn sẻ
- 3 con giáp đi đâu cũng có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng suôn sẻ, hậu vận ngày càng đủ đầy
Tuổi Sửu
Xin chia buồn với con giáp xui xẻo tuần này. Tuổi Sửu gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống mà khó có thể tìm được phương hướng giải quyết. Trong lĩnh vực tình cảm, bạn càng lo lắng thì lại càng chẳng tìm được lối ra cho mối quan hệ. Bạn nên cho bản thân khoảng không gian riêng để cân nhắc về những điều mà mình thực sự mong muốn và quý trọng. Trong công việc bản mệnh nên lắng nghe sự hỗ trợ của mọi người xung quanh trong quá trình xác định định hướng phấn đấu. Đồng thời, bạn cần học cách chấp nhận những thay đổi, đừng mãi quẩn quanh ở 1 vị trí quen thuộc. Tình hình tài chính cũng là vấn đề khiến người tuổi Sửu phải bận tâm khá nhiều. Vì việc làm ăn tiến triển không quá thuận lợi nên bản mệnh nên điều chỉnh cách chi tiêu, đầu tư cho phù hợp. Ngoài ra, bản mệnh nên ưu tiên sự trung thực lên hàng đầu, đừng chỉ chạy theo lợi nhuận.
Tuổi Mùi
Tuần này, mối quan hệ của con giáp tuổi Mùi có dấu hiệu lung lay, hai bạn có thể bị ảnh hưởng bởi tác động ngoại cảnh. Bạn có thể phát hiện ra những bí mật bí ẩn giấu, hoặc đối mặt với sự rạn nứt trong tình yêu, hôn nhân. Đây là lúc bạn cần hết sức bình tĩnh để có thể đưa ra cách giải quyết phù hợp nhất, đừng khiến mọi chuyện càng lúc càng trở nên nghiêm trọng hơn, đến mức đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ. Đáng buồn hơn, thời điểm này, bản mệnh vất vả khá nhiều nhưng tình hình tài chính khó có cơ hội tăng tiến. Thực ra bạn nên kiên nhẫn hơn trong mọi việc, còn muốn gặt hái kết quả thì bạn cần nhiều thời gian hơn. Thiên Nguyệt Hung tinh gây bất lợi cho sức khỏe cũng là lời cảnh báo cho lối sống thiếu lành mạnh của bản mệnh trong thời gian dài vừa qua. Đã đến lúc tập trung cải thiện sức khỏe một cách khoa học hơn rồi đấy.
Tuổi Dần
Tuần này, tuổi Dần không những cần điều chỉnh lại cách hành xử với người thân mà còn cần học cách giữ bình tĩnh trong mọi tình huống, tránh ứng xử nóng nảy, thiếu bản lĩnh. Đừng vì những cảm xúc bột phát của mình mà làm ra những hành động gây tổn thương những người thân thiết nhất. Vốn tính bốc đồng cộng thêm sự dụ dỗ có chủ ý của kẻ tiểu nhân, người tuổi Dần dễ mắc phải những sai lầm không thể sửa chữa trong tuần này. Buồn cho người tuổi Dần một nỗi là ban đầu, họ luôn coi đối phương là bạn mà không biết rằng, đối phương chỉ đang cố tình tiếp cận họ với mục đích xấu.
Những ai đang trải qua chuyện tình cảm đổ vỡ thì chỉ muốn thu mình lại, không muốn nói chuyện với bất cứ ai. Bạn cố tình tạo khoảng cách với mọi người. Trên phương diện sự nghiệp, dường như bạn đang dần đánh mất đi khả năng phán đoán, làm việc gì cũng trở nên chậm chạp hơn. Có thể bạn đang cần "sạc" lại năng lượng nếu không muốn càng làm càng sai. Hãy thắt chặt chi tiêu cho dù thu nhập của bạn không quá eo hẹp. Phục vụ cho lối sống xa hoa cũng không thể nào làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc hơn đâu, thay vào đó là cảm giác trống rỗng và vô định mà thôi.
*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm