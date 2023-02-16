Ngọc hoàng xả kho tiền, 3 con giáp nhiều lộc lá, tình duyên phơi phới, phúc khí ngập tràn trong 2 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 16/02/2023 21:05

Cát tinh chiếu mệnh sau những lần vất vả ngược xuôi thì cuối cùng 3 con giáp này cũng có quả ngọt.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu vô cùng chăm chỉ, luôn nỗ lực vì mục tiêu mình đặt ra, những người này thường làm gì cũng có định hướng rõ ràng. Những người tuổi sửu vốn có năng khiếu hài hước, giao tiếp tốt nên đi đâu cũng chiếm được cảm tình của người khác. Tử vi cho biết, trong 2 tháng tới, tuổi Sửu gặp nhiều may mắn trên con đường tình duyên trong tháng này cực kì hanh thông tiếp thêm sức mạnh tinh thần giúp bạn làm việc hăng say.

Trong công việc, mọi sự của tuổi Sửu đều thuận lợi nên sẽ có thu nhập rất ổn. Nếu phải đầu tư mở rộng kinh doanh thì nên tính toán thật kĩ vì đây là cơ hội tốt đó nhé. Khi bạn thấy thật chắc chắn thì hãy bỏ vốn. Với những tuổi Sửu theo nghiệp kinh doanh công việc sẽ càng tốt hơn nhiều, đơn hàng về ầm ầm. Bạn hoàn toàn có khả năng nắm bắt được cơ hội để tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn.

Ngọc hoàng xả kho tiền, 3 con giáp nhiều lộc lá, tình duyên phơi phới, phúc khí ngập tràn trong 2 tháng tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi có nói, trong 2 tháng tới, những người tuổi Thân luôn chú trọng sự nghiệp và tiền bạc, họ đặt phần lớn sức lực và chú ý lên công việc của mình. Thêm vào đó, do vận may của người tuổi Thân cũng khá tốt, có thể gặp được nhiều cơ hội tốt, bên cạnh lại có quý nhân giúp đỡ.

Đặc biệt, tuổi Thân có sự giúp đỡ của quý nhân nên đường tài lộc (thiên tài) của người tuổi Thân càng ngày càng vượng hơn. Người tuổi Thân đi đâu cũng có Quý nhân không chỉ giúp người tuổi Dậu chỉ ra nhiều con đường kiếm tiền hơn mà còn chủ động đưa ra sự giúp đỡ trực tiếp. Họ có thể cảm nhận được việc kiếm tiền của bản thân sẽ dễ dàng hơn trước, hơn thế việc kiếm tiền cũng nhanh hơn, tích lũy cũng được nhiều hơn. Bên cạnh đó, do bản thân người tuổi Thân vốn là người thông minh, cơ trí, chỉ cần có cơ hội tốt để kiếm tiền, sẽ giống như dệt hoa trên gấm, thu nhập kinh tế sẽ tăng lên rất nhiều.

Ngọc hoàng xả kho tiền, 3 con giáp nhiều lộc lá, tình duyên phơi phới, phúc khí ngập tràn trong 2 tháng tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi cho biết, trong 2 tháng tới, bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công trong công việc cũng như sự nghiệp, gặt hái nhiều trái ngọt. Vì vậy, vấn đề tài chính không còn là nỗi lo lắng của bạn nữa bởi chuyện kinh doanh rất sáng rạng. Với những người làm công ăn lương, bạn sẽ không còn gặp gian nan nào trong công việc nữa thay vào đó là luôn thuận lợi, mối quan hệ đồng nghiệp hay lãnh đạo cũng được cải thiện. Đây cũng chính là lúc con giáp này nhận được sự tin tưởng của cấp trên, được thăng chức và tăng lương.

Bản mệnh hãy cố gắng nỗ lực để chinh phục được những thứ mình muốn. Đây cũng là dịp thuận lợi để con giáp thử sức ở một lĩnh vực khác nếu muốn. Tuy nhiên, hãy luôn kiên trì, chăm chỉ để đạt được thành công chứ đừng ỷ lại vào vận may trời ban Tý nhé.

Ngọc hoàng xả kho tiền, 3 con giáp nhiều lộc lá, tình duyên phơi phới, phúc khí ngập tràn trong 2 tháng tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

3 con giáp 'gánh lộc về nhà' trong 8 ngày tới (17/2 - 24/2), thăng quan tiến chức, sắm xe mua biệt thự, giàu có phát tài

3 con giáp 'gánh lộc về nhà' trong 8 ngày tới (17/2 - 24/2), thăng quan tiến chức, sắm xe mua biệt thự, giàu có phát tài

Tử vi 8 ngày tới có những con giáp này vô cùng may mắn, làm đâu trúng đó giàu có hơn người.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 2 tháng tới tử vi ngày 16/2/2023 tu vi 12 con giap 16/2/2023 con giap may man tu vi hang ngay tu vi ngay moi

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 5 giờ 7 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 5 giờ 9 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 5 giờ 16 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 17 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 5 giờ 20 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 5 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026