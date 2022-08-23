Ngọc Hoàng chỉ mặt gọi tên 3 con giáp số đỏ cực độ: Cuối năm 2022 tiền vào như nước, đầu năm 2023 tình duyên thắm đượm, đại lộc phát tài, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 23:16

Bước sang năm 2023, có 3 con giáp sẽ gặt hái nhiều tài lộc, giàu sang phú quý hơn người.

Tuổi Dần

Trong dịp từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, đường thứ tài của người tuổi Dần bỗng rực sáng, mang lại nhiều may mắn về tiền bạc. Không chỉ rủng rỉnh tiền tiêu vì được lì xì đầu năm nặng túi, chuyến du xuân của bạn cũng vô cùng thuận lợi và kiếm được rất nhiều tài lộc.

Ngọc Hoàng chỉ mặt gọi tên 3 con giáp số đỏ cực độ: Cuối năm 2022 tiền vào như nước, đầu năm 2023 tình duyên thắm đượm, đại lộc phát tài, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Điều quan trọng hơn, Thần May mắn sẽ luôn đồng hành cùng những chú Hổ dũng mãnh, phóng khoáng trong suốt thời gian này. Chỉ cần bạn nỗ lực phấn đấu, kiên trì theo đuổi mục tiêu ắt sẽ được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi không chỉ tốt với bản thân mình mà còn rất tốt với người thân trong gia đình. Có thể nói, con giáp này là người tình cảm và rất chân thành, chỉ cần người nhà yêu cầu, thì sẽ cố gắng đáp ứng.

Trong thời gian cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, người tuổi Hợi sẽ đón nhận vô số vận may, đặc biệt con giáp này sẽ có cơ hội giàu lên nhanh chóng.

Ngọc Hoàng chỉ mặt gọi tên 3 con giáp số đỏ cực độ: Cuối năm 2022 tiền vào như nước, đầu năm 2023 tình duyên thắm đượm, đại lộc phát tài, mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Khi cuộc sống đã đủ đầy, không còn phải lo lắng về kinh tế, thì người tuổi Hợi cũng sẽ giúp đỡ mang lại những cơ hội phát tài cho người thân và bạn bè xung quanh mình. Chính vì thế, con giáp này sẽ nhận được rất nhiều phúc báo.

Tuổi Ngọ

Từ khoảng cuối năm 2022 trở đi, vận số tình cảm của con giáp này thay đổi bất ngờ. Đây là thời điểm để tình duyên của người tuổi Ngọ thăng hoa hết sức.

Dù vậy, vận số 12 con giáp vẫn cần lưu ý chàng trai/cô gái tuổi Ngọ rằng, chuyện tình cảm của họ sẽ biến động mạnh mẽ vào dịp cuối năm. Chính bởi thế nên giữ tâm trạng vui vẽ, thoải mái nhất và đón nhận mọi điều dù là tồi tệ hay may mắn có thể xảy ra.

Những người tuổi Ngọ độc thân chuẩn bị tỏ tình/cầu hôn nên chuẩn bị kĩ càng và chọn lựa địa điểm phù hợp để thực hiện kế hoạch trăm năm. Các cặp đôi đã yên bề gia thất có thể nhân cơ hội này để hâm nóng tình cảm và tận hưởng những buổi hẹn hò lãng mạn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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