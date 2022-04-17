Nghề nghiệp phù hợp với tính cách của 12 con giáp: Tuổi Tý cần cẩn trọng chọn công việc tránh RỦI RO TÀI CHÍNH, tuổi Thìn mang CHÂN MỆNH quyền uy, là 'gương mặt vàng' trong 'làng công việc'

Là những người độc lập và giàu trí tưởng tượng, những người tuổi Tý rất thích hợp cho các công việc đòi hỏi sự sáng tạo, như nhà văn, biên tập viên và nghệ sĩ. Tuy nhiên, nếu họ làm những vị trí đòi hỏi tính tập thể, thì khả năng sáng tạo ấy sẽ dễ bị cản trở, nên tốt nhất là người tuổi Tý nên hoạt động một mình thì sẽ thành công hơn.

Ngoài ra, tuy nhanh nhẹn, thông minh, nhưng người tuổi Tý lại thiếu sự can đảm, nên các công việc như cảnh sát, doanh nhân, chính trị gia hay làm sếp với họ đều không được lý tưởng cho lắm.

Thông minh, linh hoạt, lại chú ý đến các chi tiết nhỏ, do đó những công việc liên quan đến kỹ thuật như kỹ sư, kiến trúc cũng vô cùng phù hợp với họ.

Và mặc dù tuổi Tý rất chặt chẽ chuyện tiền bạc, nhưng họ cũng clàm ăn cùng bạn thân, vì nó không chỉ gây ra những rủi ro về chuyện tài chính, mà còn ảnh hưởng đến tình bạn của họ.

Tuổi Sửu

Với bản tính hiền lành, lương thiện khi xét về khía cạnh tốt bụng thì tuổi Sửu xứng đáng đứng ở vị trí đầu tiên. Đối với tuổi Sửu mà nói, "không" là từ họ ít khi và rất khó khăn để nói ra.

Vì thế, có đôi lúc họ biết rõ đối phương đã đưa ra yêu cầu quá đáng nhưng vẫn không nỡ từ chối, mà chấp nhận dang tay giúp đỡ nhiệt tình và sẵn sàng chịu phần thua thiệt về mình.

Đây chính là tính cách nổi bật giúp cho tuổi Sửu được mọi người rất yêu quý và rất thích hợp tác làm ăn hay kết bạn với họ.

Những người tuổi Sửu phù hợp khi làm nghiên cứu trong lĩnh vực nông nghiệp, y học, nghệ thuật, bất động sản, môi giới, tư vấn… Họ cũng khá thành công nếu theo con đường chính trị.

Tính cách bộc trực, tốt bụng, cộng với những phẩm chất chăm chỉ cần cù, kiên trì bền bỉ, ý chí kiên cường của người tuổi Sửu xứng đáng là một địa chỉ vàng cho mọi người gửi trọn niềm tin.

Tuổi Dần

Trong khi nhiều người vẫn đang loay hoay đi tìm mục đích của cuộc sống thì người tuổi Dần luôn biết rõ mình muốn gì. Họ rất giỏi trong việc lập kế hoạch trong cả công việc và cuộc sống nên các vị trí lãnh đạo hoặc quản lý sẽ rất thích hợp với họ.

Lĩnh vực giúp người tuổi Dần dễ đạt được thành công gồm: y học, ẩm thực, văn hóa, âm nhạc. Đặc biệt, khi theo nghiệp nhà binh quân đội hoặc công an, họ được mọi người tôn trọng, tín nhiệm và có khả năng phát triển tốt.

Tuy vậy, tuổi Dần cũng hay đa nghi và nóng tính dẫn đến những quyết định điên rồ trong một phút bốc đồng. Những công việc văn phòng nhàm chán không phù hợp với tính cách của họ nên người tuổi Dần thường tìm một môi trường có thể phát huy hết những kỹ năng và điểm mạnh cá nhân.

Tuổi Mão

Đa phần người tuổi Mão đều rất nhạy cảm và dễ thấu hiểu người khác, nên họ sẽ hợp nhất với những công việc đòi hỏi sự sáng tạo. Rất nhiều người tuổi Mão thành công trong các lĩnh vực nghệ thuật, âm nhạc, kiến trúc và âm nhạc. Họ cũng rất phù hợp với các công việc đòi hỏi khả năng quan sát và chú ý tới các chi tiết nhỏ, ví dụ như dịch thuật hay cố vấn kinh doanh.

Người tuổi Mão cũng khá quảng giao và có bạn bè ở mọi ngành nghề, từ các quan chức chính phủ cho tới người bình thường. Vì thế một công việc đòi hỏi sự kết nối xã hội, ví dụ việc PR sẽ vô cùng thích hợp với họ.

Tuổi Thìn

Người tuổi Rồng sinh ra đã có tố chất của một nhà lãnh đạo, họ tự xét thấy mình có tầm vóc lớn và có cá tính mạnh, bản tính trời sinh và có quyền uy hiếp người khác.

Nếu tiếp xúc với người tuổi Thìn, bạn sẽ không thể nào thoát khỏi tầm ảnh hưởng của họ, và lúc nào cũng phải tập trung chú ý đến họ.

Trong cuộc sống không có điều gì khiến người tuổi Rồng có thể lùi bước, bởi vì ý chí phấn đấu của họ rất cao, khó khăn gấp mấy cũng không cản trở được họ.

Lời nói, đi đôi với hành động cho nên họ luôn được mọi người xung quanh kính nể và tôn trọng.

Những người tuổi Thìn phù hợp với ngành tài chính, ngân hàng, cổ phiếu, dược phẩm, điện máy, chính trị… Trong mắt mọi người con giáp mang chân mệnh quyền uy này luôn xứng đáng là địa chỉ vàng mang đến sự yên tâm và uy tín nhất.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ thường khiến người khác ghen tỵ với ngoại hình của mình, bởi họ có một phong thái thanh lịch, duyên dáng rất độc đáo. Họ cũng là những người có đời sống nội tâm phong phú cộng với vốn hiểu biết tương đối rộng và sâu sắc nên trong một tập thể, người tuổi Tỵ thường được chọn để dẫn dắt cả đội đi đúng hướng.

Tuy bề ngoài con giáp này tỏ ra khá bảo thủ nhưng trong thâm tâm của họ luôn lo lắng và quan tâm mọi người rất chu đáo. Do đó, tuổi Tỵ thích hợp làm trong ngành ngoại giao, thời trang, xuất bản, thực phẩm, in ấn, chăm sóc sắc đẹp (spa).

Tuổi Ngọ

Thay vì một công việc đơn giản và nhàm chán, tuổi Ngọ thích hợp hơn với những công việc mang tĩnh kỹ thuật, đòi hỏi nhiều sự sáng tạo, như phóng viên, kinh doanh hay dịch thuật. Những công việc này cần tới khả năng phản ứng nhanh cũng như sự ứng biến, rất hợp với tuổi Ngọ.

Là những người có nhiệt huyết và đam mê khó ai sánh bằng, tuổi Ngọ hầu như lúc nào cũng sẵn sàng làm việc và điều đó giúp họ dễ dàng thành công rực rỡ trong sự nghiệp và trở nên giàu có.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tuổi Ngọ cũng rất thích các công việc có sự thay đổi thường xuyên. Đó là vì họ thường thay đổi thái độ và tâm trạng. Họ dễ thích ứng với các môi trường có sự thay đổi cao.

Nhiều khi, trong lúc người khác đang vật lộn với những thứ khác thì họ đã có kế hoạch của riêng mình rồi và do đó, họ là ứng cử viên tuyệt vời cho các công việc như nhà phê bình hay chính trị gia.

Hãy cho tuổi Ngọ sự tự do mà họ cần. Với họ, không có gì đau khổ hơn là việc phải làm đi làm lại một công việc nhàm chán mỗi ngày.

Tuổi Mùi

Nếu bạn là người tuổi Mùi thì tinh thần hợp tác, đoàn kết chính là ưu điểm nổi bật của bạn.

Trong thời buổi đề cao khả năng tư duy làm việc theo nhóm, phát huy trí tuệ tập thể như hiện nay thì ưu điểm này sẽ mang lại hiệu quả rất lớn đối với công việc của bạn.

Đối với tuổi Mùi mà nói, khi đơn thương độc mã một mình chiến đấu sẽ không có gì nổi bật, nhưng nếu đặt họ trong sự đoàn kết và sức mạnh tập thể họ sẽ là người có sức mạnh không ngờ.

Những người này nên làm trong ngành tài chính, ngân hàng, cổ phiếu, điện máy, công thương, xây dựng, bất động sản…

Tuổi Thân

Nếu bạn là người tuổi Thân thì thông minh, hoạt bát và phản ứng nhanh chính là ưu điểm nổi bật của bạn. Những công việc mang tính thách thức và liều lĩnh như vận động viên, bất động sản hay đầu tư chứng khoán sẽ vô cùng thích hợp với con giáp này.

Là những người “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý” và có khả năng giải quyết những vấn đề phức tạp nên tuổi Thân cũng rất giỏi khi làm thám tử, biên tập viên, digital marketing và luật sư. Nhược điểm lớn nhất của họ là thiếu kiên nhẫn và hời hợt nên thường không gắn bó lâu dài với công việc. Do đó, tuổi Thân cần khắc phục điều này để tránh gây ảnh hưởng tới người khác và không làm cản trở đến sự thăng tiến của bản thân.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thường không quan tâm lắm đến tiền bạc. Họ kiếm tiền cũng nhanh mà tiêu cũng chóng.

Nhưng người tuổi Dậu rất nghiêm túc với công việc của mình. Họ có kỹ năng rất chuyên nghiệp và sự can đảm đáng nể. Họ thường đưa ra những lựa chọn thông minh, nhưng thay vì cẩn trọng hơn với các quyết định quan trọng, nhiều khi do sự cả nể nên họ lại làm hỏng việc.

Người tuổi Dậu cũng không thích bị ra lệnh, nên những công việc hợp với họ sẽ phải là những thứ cho họ không gian và sự tự do. Nó phải đủ khó để thách thức họ và không để tài năng của họ bị bỏ phí, ví dụ như chính trị gia, nhà ngoại giao, hướng dẫn viên du lịch hay nhà thiết kế thời trang.

Tuổi Tuất

Đặc điểm nổi bật nhất của người tuổi Tuất là khả năng thích nghi. Với bản tính thông minh, nhanh nhẹn, tuổi Tuất hoàn toàn có thể thích nghi cực kỳ tốt với bất kỳ môi trường, hoàn cảnh sống nào và họ luôn có thể nắm bắt cơ hội để giải quyết vấn đề ổn thỏa theo tình huống khách quan.

Cộng với bản tính trung thực, thật thà, tuổi Tuất sẽ là người nhân viên vô cùng đáng tin cậy, nếu như họ đã lựa chọn ai thì họ sẽ trung thành tuyệt đối. Những người này nên làm việc trong lĩnh vực tài chính, điện máy, gang thép, giáo dục…

Tuổi Hợi

Mục tiêu của người tuổi Hợi đơn giản là được sống hòa bình, không có những hiềm khích, mâu thuẫn trong cuộc sống. Do bản tính hiền lành, khoan dung và giỏi kiềm chế nên họ thường thỏa hiệp và dàn xếp mọi chuyện rất nhanh chóng.

Công việc phù hợp với người tuổi Hợi sẽ mang tính cộng đồng như gây quỹ hoặc từ thiện. Họ có thể trở thành những nhà giáo, đầu bếp và huấn luyện viên hoàn hảo bởi luôn muốn đem lại điều tốt nhất cho mọi người.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.