Ngày vàng, tháng bạc đến, đúng 10 ngày tới (4/1 - 13/1), 3 con giáp hốt tiền mỏi tay, Thần Tài chấm sổ đỏ, của cải chất đống đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 03/01/2023 15:17

Tử vi chỉ rõ, trong 10 ngày tới, những con giáp dưới đây sẽ được quý nhân giúp đỡ thu về nhiều tài lộc, cuộc sống hanh thông.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thông minh, tinh tế và khôn khéo trong giao tiếp. Dù cuộc sống có khốn khó đủ đường nhưng Mùi vẫn tìm ra cơ hội nhanh chóng đổi đời, một bước tự làm đại gia của chính mình khi còn khá trẻ.

Xem tử vi có nói, đúng 10 ngày tới, con giáp tuổi Mùi sẽ giàu có hơn người. Mọi kế hoạch kinh doanh đều thành công ngoài mong đợi, mang về lợi nhuận khổng lồ. Kiếm tiền dễ như trở bàn tay, càng chăm chỉ càng phát tài là phúc phần trời cao đã an bài cho Mùi.

Ngày vàng, tháng bạc đến, đúng 10 ngày tới (4/1 - 13/1), 3 con giáp hốt tiền mỏi tay, Thần Tài chấm sổ đỏ, của cải chất đống đầy nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tài giỏi và có tham vọng làm giàu nên người tuổi Tý sẽ có vận tài lộc thăng hoa, sớm có địa vị chốn thương trường. Càng dám nghĩ dám làm, dám ước mơ và không ngừng phấn đấu thì Tý càng giàu sang vô đối.

Bước sang 10 ngày tới, tuổi Tý muốn khổ cũng chẳng được. Nhờ có quý nhân tương trợ nên con giáp giàu sang này sẽ làm một hưởng mười, tiền ùn ùn chui vào túi. Từ thời điểm này trở đi, Tý sẽ mặc sức mà ăn, an nhàn hưởng lộc.

Ngày vàng, tháng bạc đến, đúng 10 ngày tới (4/1 - 13/1), 3 con giáp hốt tiền mỏi tay, Thần Tài chấm sổ đỏ, của cải chất đống đầy nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Thìn đều có mệnh phú quý sang giàu, cả đời may mắn, hanh thông. Họ được cấp trên trọng dụng nên sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập nhờ thế cũng tăng nhanh đến chóng mặt.

Đặc biệt, sang 10 ngày tới, Thìn sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Cứ bước chân ra tới cửa là tiền rơi trúng đầu, về nhà có quý nhân theo chân nên con giáp may mắn này sẽ sung túc đủ đầy, ấm êm viên mãn.

Ngày vàng, tháng bạc đến, đúng 10 ngày tới (4/1 - 13/1), 3 con giáp hốt tiền mỏi tay, Thần Tài chấm sổ đỏ, của cải chất đống đầy nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Khổ tận cam lai, từ giờ đến Rằm tháng Chạp, 3 con giáp tiền phủ lối đi, nghênh tài đón lộc, vận khí ngút trời

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Tử vi dự báo, từ giờ đến Rằm tháng Chạp sẽ là thời điểm 3 con giáp này gặp nhiều may mắn, thuận lợi đủ đường.

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