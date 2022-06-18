Ngay từ thứ 2 đầu tuần mới (20/6/2022), top 3 con giáp may mắn hơn người, lúc nào cũng được ‘phúc tinh’ đi theo bảo hộ, gặp dữ cũng tự khắc hóa lành

Tâm linh - Tử vi 18/06/2022 04:17

Trong 12 con giáp thì đây là TOP 3 con giáp lúc nào cũng được phúc tinh soi gọi, bảo hộ và dẫn đường chỉ lối.

Tuổi Tuất

Với người tuổi Tuất, sống sao cho thoải mái là điều quan trọng nhất. Vì thế, con giáp này luôn tìm cách đơn giản hóa mọi vấn đề để cảm nhận cuộc sống ở khía cạnh tốt đẹp hơn. Tuổi Tuất chịu đôi phần thiệt thòi cũng không sao, miễn là giữ được các mối quan hệ hài hòa.

Bắt đầu từ thứ 2 đầu tuần, tuổi Tuất là một trong những con giáp nhiều phúc đức, tài lộc dồi dào, có thể vượt qua hoạn nạn, khó khăn bằng chính thực lực và ý chí của mình. Cộng thêm vào điểm tựa vững chắc từ những người thân thiết giúp họ hóa giải mọi nguy nan khi cần thiết.

Ngay từ thứ 2 đầu tuần mới (20/6/2022), top 3 con giáp may mắn hơn người, lúc nào cũng được ‘phúc tinh’ đi theo bảo hộ, gặp dữ cũng tự khắc hóa lành - Ảnh 1
Bắt đầu từ thứ 2 đầu tuần, tuổi Tuất là một trong những con giáp nhiều phúc đức, tài lộc dồi dào, có thể vượt qua hoạn nạn, khó khăn bằng chính thực lực và ý chí của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Ngay từ khi sinh ra, những người cầm tinh con Ngựa đã được phúc tinh cao chiếu, là một trong những con giáp nhiều phúc đức, các mối quan hệ xã giao trong cuộc sống khá hài hòa và rộng lớn. Đó chính là nền tảng cơ bản giúp tuổi Ngọ vượt qua mọi sóng gió, thăng trầm trong cuộc sống.

Ai cũng biết rằng người tuổi Ngọ thích tự do bay nhảy, đi đó đây để khám phá và trải nghiệm thế giới xung quanh. Đi tới đâu, sức sống tràn trề, nhiệt huyết của tuổi Ngọ cũng lan tỏa tới đó, khiến ai nấy đều yêu mến. Dù tính tình thẳng thắn, bộc trực, lại có phần thích thể hiện và ham hư vinh, đôi khi đắc tội với người khác nhưng trên hết, phúc đức của người tuổi Ngọ rất lớn, vận quý nhân dồi dào, lúc cần thiết lập tức có người hóa giải nguy nan, biến hung hiểm thành cát lành, thuận lợi.

Ngay từ thứ 2 đầu tuần mới (20/6/2022), top 3 con giáp may mắn hơn người, lúc nào cũng được ‘phúc tinh’ đi theo bảo hộ, gặp dữ cũng tự khắc hóa lành - Ảnh 2
Ai cũng biết rằng người tuổi Ngọ thích tự do bay nhảy, đi đó đây để khám phá và trải nghiệm thế giới xung quanh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Từ ngày đầu tuần, số mệnh của con giáp tuổi Sửu khá tốt, cho dù đứng trước khó khăn, bản thân thiếu sự sáng suốt cần thiết nhưng lại được quý nhân giúp đỡ, gặp dữ hóa lành, biến hung thành cát, biến thách thức thành cơ hội để chinh phục thành công.

Bản chất tuổi Sửu chất phác, thật thà, có gì nói nấy chứ không có kiểu nói một đằng làm một nẻo. Vì quá thẳng thắn nên đôi khi con giáp này bị người khác cho là cố chấp. Nhưng sau khi tiếp xúc một thời gian, mọi người lại càng yêu mến sự cố chấp ấy, bởi chính nó giúp tuổi Sửu làm được những việc mà người khác không làm được.

Ngay từ thứ 2 đầu tuần mới (20/6/2022), top 3 con giáp may mắn hơn người, lúc nào cũng được ‘phúc tinh’ đi theo bảo hộ, gặp dữ cũng tự khắc hóa lành - Ảnh 3
Từ ngày đầu tuần, số mệnh của con giáp tuổi Sửu khá tốt, cho dù đứng trước khó khăn, bản thân thiếu sự sáng suốt cần thiết nhưng lại được quý nhân giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Qua ngày 20 tháng 6 dương lịch, Thần Tài xướng tên 3 con giáp này, rũ sạch vận đen, tậu nhà mua xe, vươn mình thành đại gia

Qua ngày 20 tháng 6 dương lịch, Thần Tài xướng tên 3 con giáp này, rũ sạch vận đen, tậu nhà mua xe, vươn mình thành đại gia

Nếu như thời gian 3 con giáp gặp nhiều khó khăn thì bước qua ngày 20/6 dương lịch, họ sẽ gặp nhiều may mắn, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

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