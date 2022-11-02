Ngày Thuần Dương thứ 5 (3/11/2022) Sao Khuê xuất hiện: 3 con giáp buôn bán có lời, có tin vui từ phương xa, mọi việc hòa hợp, cầu tài có tài, cầu phúc có phúc

Tâm linh - Tử vi 02/11/2022 10:40

Kể từ ngày thứ 5 (3/11/2022), tài vận của 3 con giáp càng vượng phát, của cải sẽ rủng rỉnh, tiền gửi tăng vọt.

 

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thông minh, nhạy bén và hoạt bát. Trong cách đối xử với mọi người, họ luôn thân thiện, cởi mở và nhân hậu. Họ rộng lượng với mọi người, sẵn sàng giúp đỡ khi có khả năng. Chính bởi vậy mà người tuổi này thường có nhiều bạn bè tốt gắn bó suốt đời.

Ngày Thuần Dương thứ 5 (3/11/2022) Sao Khuê xuất hiện: 3 con giáp buôn bán có lời, có tin vui từ phương xa, mọi việc hòa hợp, cầu tài có tài, cầu phúc có phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, người tuổi Tý phúc lộc dư dả trong đời, dù là trong sự nghiệp hay cuộc sống đều thuận lợi suôn sẻ. Khi gặp khó khăn trở ngại, họ dễ có quý nhân không tiếc công sức giúp đỡ, tài lộc dồi dào. Người tuổi này không chỉ giỏi kiếm tiền mà còn rất biết chi tiêu tiết kiệm, cuộc sống hứa hẹn sung túc đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân vốn có tính cách hiền lành, kiên nhẫn và luôn cố gắng tìm kiếm cơ hội để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. So với những con giáp khác, tuổi Thân không gặp được nhiều may mắn, nhưng họ không ngại đối mặt với khó khăn trắc trở, tự thử thách bản thân để ngày càng hoàn thiện hơn.

Ngày Thuần Dương thứ 5 (3/11/2022) Sao Khuê xuất hiện: 3 con giáp buôn bán có lời, có tin vui từ phương xa, mọi việc hòa hợp, cầu tài có tài, cầu phúc có phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ thứ 5 (3/11/2022), công việc của tuổi Thân ngày càng suôn sẻ, mọi kế hoạch đều được vận hành trơn tru. Ngoài ra, từ giai đoạn này trở đi, tuổi Thân có khả năng gặp được quý nhân, được họ đưa đường dẫn lối và giúp đỡ cuộc sống thăng hoa tốt đẹp. 

Tuổi Sửu

Thứ 5 (3/11/2022) có thể thấy cơ hội phát tài phát lộc đang tới, con giáp tuổi Sửu nhớ chuẩn bị tinh thần để đón nhận. Bạn cần xốc lại tinh thần làm việc nếu không muốn lỡ mất cơ hội vàng. Nếu có ý tưởng nào còn đang ấp ủ thì bạn nên bắt tay vào hành động ngay. 

Ngày Thuần Dương thứ 5 (3/11/2022) Sao Khuê xuất hiện: 3 con giáp buôn bán có lời, có tin vui từ phương xa, mọi việc hòa hợp, cầu tài có tài, cầu phúc có phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, muốn gia tăng tài lộc thì người mệnh này có thể sẽ phải đi xa để giải quyết công việc. Tuy vất vả nhưng nhờ đi thực tế đánh giá tình hình mà bạn đưa ra được những quyết định đầu tư chính xác hơn. Bên cạnh việc tích lũy hàng tháng, bản mệnh có thể tìm hiểu thêm về thông tin đầu tư. Một khi đã tích lũy đủ kiến thức, bạn sẽ biết mình nên bỏ tiền vào đâu để sinh lợi tốt và an toàn.
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp rơi vào cảnh "Chuột sa hũ nếp" vào 4 ngày liên tiếp (3, 4, 5 và 6/11): Chuyển mình giàu có, đụng đâu cũng kiếm ra tiền, tích được vàng, may mắn nối tiếp may mắn

3 con giáp rơi vào cảnh "Chuột sa hũ nếp" vào 4 ngày liên tiếp (3, 4, 5 và 6/11): Chuyển mình giàu có, đụng đâu cũng kiếm ra tiền, tích được vàng, may mắn nối tiếp may mắn

Theo tử vi, 4 ngày liên tiếp (3, 4, 5 và 6/11) là khoảng thời gian vận trình của những người thuộc 3 con giáp này tiến bộ vượt bậc.

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