Ngay thứ Bảy (10/12), 3 con giáp có cát tinh chiếu mệnh, tài lộc hanh thông vượng phát, cuối năm thăng hoa bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 09/12/2022 23:07

Tử vi dự đoán ngay thứ Bảy (10/12), 3 con giáp này đón nhiều may mắn, thành công cuối năm.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân ngay thứ Bảy (10/12) có vận thế tương đối tốt, sự nghiệp có nhiều điểm sáng nên thu nhập cũng rất ổn. Người tuổi Thân vốn là những người thông minh lanh lợi, đầu óc nhạy bén, làm việc có tính toán, lại rất biết nắm bắt cơ hội.

Các bạn còn được sao tốt là sao Thiên Ất soi chiếu, nhờ đó mà không chỉ có lợi về đường công danh sự nghiệp mà vận quý nhân của các bạn cũng rất tốt, các mối quan hệ xã giao được cải thiện rất nhiều và còn có thể nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ rất lớn từ quý nhân.

Chính nhờ những yếu tố này nên mọi việc của người tuổi Thân tiến triển rất thuận lợi, công việc cũng như cuộc sống đều diễn ra thuận theo mong muốn của các bạn.

Ngay thứ Bảy (10/12), 3 con giáp có cát tinh chiếu mệnh, tài lộc hanh thông vượng phát, cuối năm thăng hoa bất ngờ - Ảnh 1
Người tuổi Thân ngay thứ Bảy (10/12) có vận thế tương đối tốt, sự nghiệp có nhiều điểm sáng nên thu nhập cũng rất ổn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu ngay thứ Bảy (10/12) có một vận thế rất tốt nhờ lưu niên lục hợp Thái Tuế. Được hai sao tốt là Thái Dương và Ngọc Đường chiếu mệnh, sự nghiệp của các bạn được trợ giúp rất nhiều.

Với những người làm công ăn lương, các bạn có cơ hội thăng chức, vận may xuất hiện dồn dập. Không chỉ sự nghiệp có sự cải thiện vượt bậc mà vận nhân duyên của các bạn cũng rất tốt, các mối quan hệ xã hội được thắt chặt hơn, tốt đẹp hơn.

Nhờ có vận quý nhân vượng phát, con giáp này sẽ được quý nhân tương trợ hết mình trong công việc cũng như cuộc sống, giải hung hóa cát. Sắp tới đây, nhất định các bạn sẽ gặt hái được những thành tựu đáng mừng.

Ngay thứ Bảy (10/12), 3 con giáp có cát tinh chiếu mệnh, tài lộc hanh thông vượng phát, cuối năm thăng hoa bất ngờ - Ảnh 2
Người tuổi Sửu ngay thứ Bảy (10/12) có một vận thế rất tốt nhờ lưu niên lục hợp Thái Tuế. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Ngay thứ Bảy (10/12), người tuổi Tỵ có sự thay đổi đáng kể về cuộc sống cũng như sự nghiệp. Các bạn hi sinh công sức và thu về những thành quả tương xứng, không còn phải bận lòng về công việc hay cả chuyện tình cảm như trước.

Nhờ mọi mặt của cuộc sống đều phát triển theo hướng tích cực nên trạng thái tâm lý của con giáp này rất ổn. Các bạn làm việc có tính toán hợp lý, hành sự biết chú ý đến mọi người, thường lọt nhóm những nhân vật tinh anh nơi công sở.

Ngay thứ Bảy (10/12), nhờ có sao tốt Nguyệt Đức chiếu mệnh nên các bạn sẽ được quý nhân phù trợ, nhờ đó mà dẹp được họa tiểu nhân và vận rủi, thúc đẩy các mối quan hệ xã hội phát triển, vận thế mỗi lúc một hanh thông hơn, sự nghiệp, cuộc sống đều thuận lợi như ý.

Ngay thứ Bảy (10/12), 3 con giáp có cát tinh chiếu mệnh, tài lộc hanh thông vượng phát, cuối năm thăng hoa bất ngờ - Ảnh 3
Ngay thứ Bảy (10/12), nhờ có sao tốt Nguyệt Đức chiếu mệnh nên các bạn sẽ được quý nhân phù trợ. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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