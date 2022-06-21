Ngày thứ 6 (24/6): 3 con giáp cẩn thận bị sao quả tạ rơi trúng đầu, cần đề phòng tiểu nhân, tránh hao tài tốn của, làm ăn không thuận

Ngày thứ 6 (24/6) tới, người tuổi Thìn có hạn tiểu nhân nhưng không quá nghiêm trọng song họ lại có nguy cơ cao gặp phải hàng loạt vận rủi nho nhỏ, xui xẻo. Tuy đó là những việc nho nhỏ nhưng tích tụ lại vẫn gây ra hậu quả khá khó chịu.

Cũng trong khoảng thời gian sắp tới, người tuổi Thìn còn dễ rơi vào tình huống khó xử khi các thành viên trong gia đình họ luôn mượn cớ "muốn tốt cho họ" để ép buộc họ làm những việc họ không muốn, thậm chí còn dẫn đến các cuộc cãi vã ồn ào. Điều này khiến người tuổi Thìn thực sự cảm thấy kiệt sức.

Xung quanh luôn có người sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ người tuổi Thìn, tuy nhiên do không hiểu rõ tình hình nên đôi khi tình trạng càng giúp càng rối sẽ xảy ra. Đặc biệt, người tuổi Thìn vốn không biết cách từ chối, thành thử ra cuối cùng họ chỉ còn nước tự đi dọn dẹp hết đống rắc rối đã xảy ra.

Tuổi Tý

Theo các chuyên gia phong thủy, năm nay tuổi Tý vướng hạn Tam tai nên cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những sự thay đổi đột ngột, do đó dù là làm gì đi chăng nữa, bản mệnh này cũng cần cẩn trọng và kín kẽ, nhất là các công việc liên quan đến hợp đồng, giấy tờ, tránh khả năng gặp phải sự tranh chấp, kiện tụng.

Bản mệnh này cần phải rèn luyện cho mình sự cứng cỏi, độc lập, tự tin và lạc quan thì mọi chuyện tất sẽ ổn thỏa, vấn đề gì cũng sẽ được giải quyết.

Ảnh minh họa

Đặc biệt, ngày 24/6 tới tuổi Tý dễ bị thu hút bởi nhiều thứ, có xu hướng thích tiêu pha, do đó không cẩn thận sẽ dễ sa đà và gặp áp lực về tiền nong.

Ngoài ra, tuổi Tý nên lấy sự ổn định trong tháng này làm mục tiêu trung tâm, không nên đầu cơ hoặc đầu tư lướt sóng để tránh gặp rủi ro về tiền bạc, mất cả chì lẫn chài.

Tuổi Thân

Tuổi Thân chính là một trong những con giáp phạm Thái Tuế. Cục diện Hại Thái Tuế khiến con giáp này vận trình khó êm xuôi, dễ bị kẻ xấu hãm hại khiến bản thân phải chịu nhiều ấm ức.

Những chú Khỉ rất thông minh nhanh nhẹn song đôi khi họ chưa được khéo léo, dễ bị người khác hiểu nhầm lòng tốt của mình. Cuối năm 2019, hung tinh Quyển Thiệt điềm báo bản mệnh có thể gặp phải họa thị phi, gặp phải phiền phức từ những điều không đáng có.

Ảnh minh họa

Trong công việc hàng ngày, tuổi Thân không khỏi lao tâm khổ tứ, có thể là vì theo đuổi tự do hay tìm kiếm cơ hội thể hiện bản thân. Nhìn chung, bản mệnh vẫn có thể đạt được thành công bởi năng lực của bản thân song hãy chuẩn bị tinh thần để đối mặt với những chông gai, thử thách và lời đố kị, ganh ghét của kẻ tiểu nhân.

Ngày 24/6 tới là lúc vận tiểu nhân vượng nên tuổi Thân cần đặc biệt cẩn trọng, chớ đặt lòng tin vào một ai đấy quá nhiều. Hơn nữa trong công việc cũng như với các mối quan hệ bên ngoài, chú ý cẩn trọng lời nói, tránh gặp hoạ từ miệng mà ra.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.