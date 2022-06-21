Trong 11 ngày tới (22/6 – 2/7): 3 con giáp bỗng dưng được biếu lượng vàng, tiền của dồi dào, giàu có hanh thông, vận trình đại cát

Tâm linh - Tử vi 21/06/2022 09:28

Theo tử vi trong 11 ngày tới (22/6 – 2/7), 3 con giáp này tiền của dồi dào, tài sản kếch xù, cầu được ước thấy, ăn nên làm ra.

Tuổi Ngọ

Trong 11 ngày tới (22/6 – 2/7) cho hay, nhờ có cát tinh nâng đỡ, người tuổi Ngọ làm ăn thuận lợi trên nhiều lĩnh vực. Những người tuổi Ngọ hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội, bản mệnh sẽ tìm được mối đầu tư, hợp tác có giá trị, giúp cải thiện tình hình tài chính nhanh chóng.

Trong 11 ngày tới (22/6 – 2/7): 3 con giáp bỗng dưng được biếu lượng vàng, tiền của dồi dào, giàu có hanh thông, vận trình đại cát - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Với những người tuổi Ngọ đang làm công ăn lương hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, con giáp may mắn này có thể đạt được những thành tích khiến chính bản thân cũng phải ngạc nhiên, vì thế mà khoản tiền thưởng chắc chắn là không thể thiếu.

Tuổi Dậu

Trong 11 ngày tới (22/6 – 2/7) chính là giai đoạn thịnh vượng để tuổi Dậu phát triển mọi thứ. Tuổi Dậu sẽ có sao cát tinh cao chiếu, giúp họ gặp được quý nhân phương xa, làm gì cũng được phù trợ và giúp đỡ khiến mọi việc trở nên suôn sẻ bất ngờ. Từ giai đoạn này đến cuối năm là lúc thích hợp để phát triển công việc, nếu kết hợp làm ăn với người khác cũng dễ dàng thăng hoa, bùng nổ về tài lộc.

Trong 11 ngày tới (22/6 – 2/7): 3 con giáp bỗng dưng được biếu lượng vàng, tiền của dồi dào, giàu có hanh thông, vận trình đại cát - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Trong phương diện cuộc sống, thời gian tới tuổi Dậu sẽ mở rộng được nhiều mối quan hệ đáng mong chờ. Chỉ cần tuổi Dậu tiếp tục cởi mở như họ hiện tại, thì thời gian tới sẽ có nhiều quý nhân tề tựu, giúp cuộc sống của họ ngày càng khởi sắc hơn. Tuổi Dậu nếu không thành Rồng cũng thành Phượng, những tiền đề mà họ đã xây dựng, qua năm sau sẽ có cơ hội phát triển viên mãn.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu. Trời sinh những người tuổi Sửu siêng năng, cần mẫn, luôn đặt công việc lên hàng đầu và yêu thương gia đình vô điều kiện. Đa số họ đều không xuất thân từ gia đình sung túc đủ đầy nên luôn hiểu được hoàn cảnh của người khác, biết giúp đỡ kẻ yếu thế, nhờ vậy mà được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống tương lai có quý nhân phù trợ.

Trong 11 ngày tới (22/6 – 2/7): 3 con giáp bỗng dưng được biếu lượng vàng, tiền của dồi dào, giàu có hanh thông, vận trình đại cát - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Tử vi học có nói, Sửu sẽ là 1 trong 3 con giáp may mắn trong 11 ngày tới đây. Bản mệnh có số phú quý chắc chắn sẽ được phúc khí, đại vận từ trên trời rơi xuống, công danh sự nghiệp sẽ vô cùng thịnh vượng, phú quý nở hoa, giá trị cuộc sống được phát huy hết.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tuổi Ngọ 2022 3 con giáp may mắn 3 con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 3 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 53 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 53 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 11 giờ 19 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 53 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 53 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 8 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 14 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026