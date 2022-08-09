Ngày lành tháng tốt đã tới (0h ngày 10/8): Thần May mắn gọi tên, 3 con giáp làm ăn phát đạt, sự nghiệp lên cao, tiền trôi ào ào vào két lớn

Người tuổi Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ cũng có óc sáng tạo không giới hạn. Họ là tuýp người thích khám phá, trải nghiệm, đặt chân đến những vùng đất mới. Để rồi, sau những chuyến đi ấy họ gom góp cho mình những kinh nghiệm, những kỹ năng người khác khó có được.

Không chỉ thế, Ngọ còn có trái tim nhân hậu, thường xuyên giúp đỡ những mảnh đời khó khăn, bất hạnh. Nhờ vậy, con giáp này tích được rất nhiều công đức, duyên lành. Trời cao sẽ ban cho Ngọ vô số vận may hiếm có khó tìm, khiến họ muốn nghèo cũng không được, cứ thế mà giàu sang một đời.

0h ngày 10/8, con giáp tuổi Dần có tài vận tăng cao, sự nghiệp hanh thông. Người làm công ăn lương sẽ đạt thành tích tốt, giúp ích cho sự phát triển của công ty, tổ chức mà họ làm việc. Sau thời gian này, họ có cơ hội lớn được tăng lương, thăng chức, được cấp trên trọng dụng.

Ảnh minh họa

Trong khi đó, những người kinh doanh sẽ được hỗ trợ trong cách thức bán hàng, phân phối sản phẩm, thu về lợi nhuận cao. Người tuổi này đạt nhiều thành tựu trong công việc nên tiền thu về cũng rủng rỉnh như mong đợi.

Tuổi Dậu

Phần lớn người tuổi Dậu có thể phải chịu cảnh bị lừa dối thời trẻ. Mặc dù Dậu khá thông minh, có nhiều sáng kiến nhưng đôi lúc chúng chưa đúng thời điểm.

Ảnh minh họa

Thật may là khi bước sang ngày mai (10/8) mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Tuy lòng tốt đã khiến Dậu gặp phải nhiều sóng gió nhưng nhờ đó Dậu lại tạo dựng được nhiều mối quan hệ tốt. Đây sẽ là sự trợ giúp tốt nhất cho Dậu trong thời gian tiếp theo.

Bên cạnh đó, sự siêng năng, chăm chỉ của Dậu cũng giúp bản mệnh đạt được thành tựu trong các lĩnh vực nghề nghiệp mà Dậu lựa chọn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.