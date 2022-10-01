Ngày đầu tiên của tháng 10: Hỷ sự ập tới liên miên, 3 con giáp cầu gì được nấy, danh lợi tròn đầy viên mãn, cờ tới tay chỉ việc phất

Tâm linh - Tử vi 01/10/2022 08:12

Ngày đầu tiên của tháng 10, những con giáp này có hỷ sự ập tới liền miên, danh lợi có đủ, cầu gì được nấy

Tuổi Sửu

Nhìn chung, con đường tài lộc của người tuổi Sửu khá tươi sáng trong ngày đầu tiên của tháng mới. Tất nhiên, bạn cũng có những lúc sẽ phải đấu tranh tương đối vất vả, song chỉ cần cố gắng thì mọi thách thức đều sẽ phải lui bước. Sửu sẽ cảm nhận vận may đang lội ngược dòng, vạn sự đều hanh thông, tinh thần cũng đang phấn chấn hơn, giúp công việc suôn sẻ thuận lợi, kéo theo tài vận dồi dào. 

Với người làm đầu tư, kinh doanh, tài lộc có dấu hiệu khởi vượng. Quan hệ khách hàng, đối tác rộng rãi sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm được cơ hội đầu tư, buôn bán có giá trị, đem về lợi nhuận không nhỏ cho chính bản thân, cho doanh nghiệp.

Với người làm công ăn lương, nếu bạn biết khiêm tốn, quý nhân sẽ xuất hiện đúng lúc giúp bạn vượt qua khó khăn. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ được phân công, bạn chẳng lo sẽ không được nhận các khoản tiền thưởng nóng. Bên cạnh đó, nếu muốn túi tiền thêm phần rủng rỉnh, bạn có thể cân nhắc các công việc làm thêm.

Ngày đầu tiên của tháng 10: Hỷ sự ập tới liên miên, 3 con giáp cầu gì được nấy, danh lợi tròn đầy viên mãn, cờ tới tay chỉ việc phất - Ảnh 1
Nhìn chung, con đường tài lộc của người tuổi Sửu khá tươi sáng trong ngày đầu tiên của tháng mới. Tất nhiên, bạn cũng có những lúc sẽ phải đấu tranh tương đối vất vả, song chỉ cần cố gắng thì mọi thách thức đều sẽ phải lui bước. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Năm 2022 tuổi Mùi đã nỗ lực và cố gắng hết mình để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Thời gian tới đây, tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới, việc cần làm nhất của tuổi Mùi chính là kiên nhẫn chờ đợi, mọi thứ sẽ thăng hoa bất ngờ.

Trời sinh những người tuổi Mùi hiền lành, chịu thương chịu khó và không ngừng cố gắng, tìm tòi, học hỏi mọi thứ để thay đổi bản thân mình. Trong số những con giáp, tuổi Mùi có chí cầu tiến, đầy nghị lực và biết vươn lên trong hoàn cảnh khó khăn. 

Tử vi học có nói, ngày đầu tiên của tháng 10, tuổi Mùi sẽ bất ngờ đổi vận, cuộc sống của họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những gặp được nhiều may mắn mà mọi dự định kế hoạch đều vận hành trơn tru, suôn sẻ. Sự nghiệp tuổi Mùi sẽ có bước ngoặt mới tích cực và viên mãn hơn, công việc tưởng chừng như không thể theo đuổi lâu dài lại trở thành "con gà đẻ trứng vàng" giúp cuộc sống họ thăng hoa thịnh vượng.

Ngày đầu tiên của tháng 10: Hỷ sự ập tới liên miên, 3 con giáp cầu gì được nấy, danh lợi tròn đầy viên mãn, cờ tới tay chỉ việc phất - Ảnh 2
Tử vi học có nói, ngày đầu tiên của tháng 10, tuổi Mùi sẽ bất ngờ đổi vận, cuộc sống của họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, không những gặp được nhiều may mắn mà mọi dự định kế hoạch đều vận hành trơn tru, suôn sẻ. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Theo các chuyên gia phong thủy, năm nay con đường công danh sự nghiệp cũng như cuộc sống riêng tư của Thân sẽ gặp phải một số thử thách nhất định, đòi hỏi tuổi Thân phải vững vàng và nỗ lực vượt qua mới mong có được thành tựu.

Tuy nhiên, vào ngày đầu tiên của tháng mới này chính là thời điểm tuổi Thân được Thần tài ưu ái, bù đắp lại cho những khó khăn họ gặp phải trước đây. Họ sẽ tìm được sự may mắn ở nơi mà mình không ngờ nhất. Nhờ những nỗ lực không ngừng mà tiền tài, danh vọng, và những điều tốt đẹp nhất đều đến với tuổi Thân.

Những ngày tháng khó khăn đã qua đi, Thân nên chuẩn bị đón nhận những điều tốt đẹp nhất đến với mình. Ở thời gian này, bạn sẽ mua nhà, sắm xe và hoàn thành những ước mơ còn dang dở của mình. Đây sẽ là thời điểm tốt giúp tuổi Thân thoải mái và bắt đầu cuộc chiến để tìm được sự vinh hoa phú quý.

Ngày đầu tiên của tháng 10: Hỷ sự ập tới liên miên, 3 con giáp cầu gì được nấy, danh lợi tròn đầy viên mãn, cờ tới tay chỉ việc phất - Ảnh 3
 Vào ngày đầu tiên của tháng mới này chính là thời điểm tuổi Thân được Thần tài ưu ái, bù đắp lại cho những khó khăn họ gặp phải trước đây. Ảnh minh họa

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

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