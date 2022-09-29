Con giáp nào được Thần Tài ban phước, trúng số giàu to, sự nghiệp lên như diều gặp gió vào 15h chiều ngày 29/9?

Tâm linh - Tử vi 29/09/2022 10:01

Thần Tài ban phước vào đúng 15 giờ chiều ngày 29/9, 3 con giáp giàu lên trong thấy, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tuổi Mùi

Tử vi 12 con giáp vào 15h chiều ngày 29/9 cho thấy người tuổi Mùi sẽ có cát tinh nâng đỡ cộng thêm nếu giải quyết vấn đề một cách linh động thì làm việc gì cũng thuận lợi. Đường công danh sự nghiệp của tuổi Mùi tiến triển tốt đẹp không có điểm gì đáng chê trách. Bạn được cấp trên đánh giá cao về những đóng góp, cống hiến cho công việc, thậm chí còn sẵn sàng hi sinh lợi ích cá nhân để hoàn thành công việc. Nếu con giáp này có ý định chuyển việc hoặc mở rộng kinh doanh thì gặp khá nhiều may mắn, cơ hội trao tay chỉ cần bản mệnh nắm bắt và phát huy tài năng của mình là được.

Đường tài lộc của tuổi Mùi khởi phát vô cùng, có lợi cho người làm ăn kinh doanh gặp cơ hội tốt, tìm được đối tác làm ăn có lợi nên tiền bạc dư dôi, có thêm nguồn vốn để mở rộng đầu tư hoặc tham gia vào lĩnh vực mới. May mắn còn ập đến với người tuổi Mùi vì có khả năng trúng thưởng hay phát tài rất nhanh, có người còn gặp được đối tác đầu tư uy tín, nhận hợp đồng lớn.

Con giáp nào được Thần Tài ban phước, trúng số giàu to, sự nghiệp lên như diều gặp gió vào 15h chiều ngày 29/9? - Ảnh 1
Tử vi 12 con giáp vào 15h chiều ngày 29/9 cho thấy người tuổi Mùi sẽ có cát tinh nâng đỡ cộng thêm nếu giải quyết vấn đề một cách linh động thì làm việc gì cũng thuận lợi. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Chính Ấn hỗ trợ cho người tuổi Thân có một buổi chiều làm việc như ý. Những vấn đề khúc mắc trước đây cuối cùng đã được giải quyết khi bạn tìm ra vấn đề cốt lõi ẩn sâu trong đó. Hiệu suất của bạn đang khiến nhiều đồng nghiệp ngưỡng mộ và cấp trên đánh giá cao những nỗ lực của bạn. Tam Hợp còn trợ giúp rất nhiều cho việc ký kết, hợp tác làm ăn của bản mệnh. Quý nhân có thể là người ngay bên cạnh hỗ trợ bạn không nhỏ để vận trình ngày càng nhiều điều thuận lợi và suôn sẻ hơn. Hợp tác làm ăn có lợi, tài lộc thu về nhiều không kể xiết. Bản mệnh cần tận dụng những mối quan hệ quen biết để giải quyết công việc hanh thông, trôi chảy hơn. 

Thực Thần mang tới cho con giáp này những cơ hội kiếm tiền khá thuận lợi dễ dàng nhờ cát khí vây quanh. Con giáp này kinh doanh làm ăn phát đạt, dễ gặp được những cơ hội tốt mà phất lên. Không chỉ chuyện làm ăn buôn bán kinh doanh thuận lợi mà người làm công ăn lương cũng nhận được khoản tiền bất ngờ, đó có thể là phần thưởng cho sự cố gắng của bản mệnh trong suốt thời gian vừa qua.

Con giáp nào được Thần Tài ban phước, trúng số giàu to, sự nghiệp lên như diều gặp gió vào 15h chiều ngày 29/9? - Ảnh 2
Chính Ấn hỗ trợ cho người tuổi Thân có một buổi chiều làm việc như ý. Những vấn đề khúc mắc trước đây cuối cùng đã được giải quyết khi bạn tìm ra vấn đề cốt lõi ẩn sâu trong đó. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ 

Người tuổi Tỵ có cát tinh trợ lực vào 15 giờ chiều hôm nay nên nữ mệnh sẽ gặp nhiều may mắn hơn so với nam mệnh. Trong ngày có quý nhân giúp sức, quý nhân này cũng thường là người nữ. Mọi sự tiến hành ổn thỏa, công việc của con giáp này không có gì phải lo lắng cả khi làm gì cũng có quý nhân chỉ đường. Chính Quan xuất hiện cũng cho thấy bản mệnh có nhiều cơ hội để đạt được thành công trong công việc, từ đó được cất nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của bản thân hơn. Hãy tự tin vào con đường mình đã chọn và theo đuổi mục tiêu tới cùng. Đừng bỏ lỡ những lợi thế sẵn có ngay xung quanh mình.

Trong thời điểm này, đường tài lộc của mệnh chủ cũng có những bước tăng tiến đột phá. Thực Thần trao cho con giáp này nhiều cơ hội để kiếm tiền ngay trong tầm tay. Không cầu tài nhưng tài lộc tự tới, bản mệnh sau phút ngỡ ngàng đã nhanh chóng nắm bắt vận may. Con giáp này dù làm công ăn lương hay làm kinh doanh thì đều có ví tiền căng phồng tuần này nhờ chăm chỉ, biết tích cóp tiền bạc.

Con giáp nào được Thần Tài ban phước, trúng số giàu to, sự nghiệp lên như diều gặp gió vào 15h chiều ngày 29/9? - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ có cát tinh trợ lực vào 15 giờ chiều hôm nay nên nữ mệnh sẽ gặp nhiều may mắn hơn so với nam mệnh. Trong ngày có quý nhân giúp sức, quý nhân này cũng thường là người nữ. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

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