Thầy phong thủy dự đoán, 3 con giáp đổi đời kể từ ngày 2/9 Âm lịch, đã giàu còn được trúng số, lộc lá hưởng mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 27/09/2022 10:45

Thầy phong thủy dự đoán kể từ ngày 2/9 Âm lịch, 3 con giáp sau vô cùng may mắn trong chuyện tiền bạc, thu được khoản tiền kha khá, không lo chuyện chi tiêu

Tuổi Sửu

Chính Quan báo hiệu may mắn của người tuổi Sửu trên lĩnh vực sự nghiệp kể từ 2/9 Âm lịch. Bạn có thể được chạm tới những cơ hội thăng tiến nhiều người mơ ước. Những người làm nghề tự do sẽ được nhận tin vui tài lộc nhờ có Thực Thần. Có thể bạn đã cố gắng suốt thời gian qua và đây chính là lúc công sức của bạn được báo đáp. Hãy sử dụng tiền bạc vào những mục đích chính đáng và đừng quên thưởng cho bản thân mình. 

Bản mệnh còn có thể gặp được quý nhân và được chỉ cho những hướng phát triển rất hữu ích với bạn trong tương lai. Nhờ quý nhân đưa lối, mọi việc sẽ trở nên vô cùng thuận lợi và suôn sẻ hơn trước nhiều lần. Người có ý định khai trương, đầu tư kinh doanh, ký kết hợp đồng thì có thể suy nghĩ tiến hành, vận trình đang vượng phát, nếu có cố gắng tất sẽ thu lợi rất nhiều. Nhờ đó bạn có thể thoải mái làm những việc mình thích mà không cần phải quá lo lắng về tiền bạc, cân đo đong đếm cho cuộc sống hàng ngày.

Thầy phong thủy dự đoán, 3 con giáp đổi đời kể từ ngày 2/9 Âm lịch, đã giàu còn được trúng số, lộc lá hưởng mãi không hết - Ảnh 1
Chính Quan báo hiệu may mắn của người tuổi Sửu trên lĩnh vực sự nghiệp kể từ 2/9 Âm lịch. Bạn có thể được chạm tới những cơ hội thăng tiến nhiều người mơ ước. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn 

Người tuổi Thìn may mắn được cục diện Tam Hợp che chở nên gặp nhiều điều thuận lợi. Thiên Tài nhập mệnh, đường tài lộc của người tuổi Thìn nhờ vậy hanh thông thuận lợi vô cùng. Bản mệnh không có khó khăn gì trên con đường phía trước, cơ hội làm ăn mở rộng, có những đối tác làm ăn hợp lý. Chỉ cần chịu khó làm việc thêm là có thể thu được không ít tiền bạc về tay, không có nhiều lo lắng về vấn đề tài chính.

Tài lộc cũng vô cùng khả quan. Bạn dễ thu hồi được các khoản nợ, đầu tư có lãi, có người kiếm được tiền từ nghề tay trái. Thời điểm này, thu nhập của bạn tăng tiến đa phần đều nhờ khoản thu từ nghề tay trái. Bản mệnh chịu khó làm việc thêm ngoài giờ là có thể thu được không ít tiền bạc về tay, không có nhiều lo lắng về vấn đề tài chính. Bạn cũng biết cân bằng giữa công việc và gia đình nên mọi chuyện thuận hòa, trôi chảy, phương diện nào cũng cát lợi. 

Thầy phong thủy dự đoán, 3 con giáp đổi đời kể từ ngày 2/9 Âm lịch, đã giàu còn được trúng số, lộc lá hưởng mãi không hết - Ảnh 2
Người tuổi Thìn may mắn được cục diện Tam Hợp che chở nên gặp nhiều điều thuận lợi. Thiên Tài nhập mệnh, đường tài lộc của người tuổi Thìn nhờ vậy hanh thông thuận lợi vô cùng. Ảnh minh họa

Tuổi Tý

Tình hình tài chính của Tý kể từ ngày 2/9 Âm lịch luôn ở trạng thái ổn định, không gặp điều bất lợi nào. Có cát thần Chính Tài ở bên, bạn sẽ chẳng còn phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc. Một khoản tiền từ nghề tay trái, hay may mắn được trúng số, trúng thưởng là những gì bạn có thể chờ đợi bạn trong những ngày tới. Chỉ cần là những thứ cần thiết với bạn, bạn có thể thoải mái chi tiêu mà không phải e ngại điều gì thêm nữa. 

Thiên Ấn tạo thêm động lực cho những người làm việc hăng say hơn, nhất là với ai làm trong lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ… có thể thỏa sức sáng tạo mà không cần phải để ý đến mọi người xung quanh. Những thành tích mà đạt được sẽ khiến không ít người phải trầm trồ đâu đó. Những ai đang làm các công việc tự do, kinh doanh buôn bán hay đầu tư tài chính, cơ hội đến với bạn chẳng phải ai cũng có được đâu, hãy biết tận dụng chúng một cách triệt để.

Thầy phong thủy dự đoán, 3 con giáp đổi đời kể từ ngày 2/9 Âm lịch, đã giàu còn được trúng số, lộc lá hưởng mãi không hết - Ảnh 3
Tình hình tài chính của Tý kể từ ngày 2/9 Âm lịch luôn ở trạng thái ổn định, không gặp điều bất lợi nào. Có cát thần Chính Tài ở bên, bạn sẽ chẳng còn phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc. Ảnh minh họa

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

5 ngày tới (26/9-30/9): "Tới hồi thái lai", 3 con giáp tài lộc tự động chảy vào nhà, công thành danh toại, đầu tư 1 nhận 10, phúc khí hơn người

5 ngày tới (26/9-30/9): "Tới hồi thái lai", 3 con giáp tài lộc tự động chảy vào nhà, công thành danh toại, đầu tư 1 nhận 10, phúc khí hơn người

Tử vi 5 ngày tới (26/9-30/9) dự đoán 3 con giáp sau lộc lá đề huề, công thành danh toại, đầu tư lãi to, không lo nghèo khó

Xem thêm
Từ khóa:   # tử vi 12 con giáp # tử vi 12 con giáp nhâm dần 3 con giáp nhận lộc Thần Tài

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 3 giờ 24 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 8 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 2/10/2026, 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân