Ngày đầu tiên của tháng 9 Âm lịch, Kiếp Tài gây rối, 3 con giáp vận trình bấp bênh, sự nghiệp gặp khó, tiền ra lên tục, dễ vướng vào tranh chấp

Ngày đầu tiên của tháng 9 Âm, Kiếp Tài gây rối, vận trình của 3 con giáp sau nảy sinh không ít khó khăn, cần cẩn trọng khi hành động

Tuổi Sửu Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra có nhiều khó khăn. Nếu người tuổi Sửu còn tiếp tục giữ thái độ cố chấp, kiêu ngạo và tự cao thì e rằng sẽ khó lòng vượt qua giai đoạn này. Tử vi ngày mới nhắc nhở con giáp này cần phải kiểm soát tốt tâm tình và tính bao đồng của mình. Việc linh hoạt trong mỗi tình huống giao tiếp là điều rất cần thiết để giữ vững vận trình sự nghiệp. Tốt nhất là bản mệnh nên học cách lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người khác để khắc phục các thiếu sót của mình. Vận trình tài lộc không khá. Các khoản phát sinh ngoài dự tính ngày một nhiều thêm, trong khi thu nhập lại có chiều hướng giảm sút đặt ra nhiều nỗi lo. Nguồn thu nhập chững lại do công việc nảy sinh nhiều vấn đề. Các hạng mục đầu tư gặp phải một vài trở ngại ngăn chặn mọi nguồn thu vào. Khuyên con giáp này nên sớm có kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn. Bản mệnh quá quan tâm tới kết quả nhưng lại không xem xét kỹ quá trình thực hiện nên không nhận ra lỗ hổng từ trước đó.

Vận trình công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra có nhiều khó khăn. Nếu người tuổi Sửu còn tiếp tục giữ thái độ cố chấp, kiêu ngạo và tự cao thì e rằng sẽ khó lòng vượt qua giai đoạn này. Ảnh minh họa Tuổi Thìn Công việc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra không được khả quan. Con giáp này dễ nảy sinh tâm lý bất ổn, chán chường và không muốn tiếp tục với công việc hiện tại. Ngoài ra, người tuổi này còn hay có suy nghĩ bi quan và phức tạp hoá mọi chuyện gây khó cho mọi việc. Bản mệnh có thể sẽ bị những kẻ tiểu nhân tìm mọi cách quấy phá, hãm hại. Thành công của con giáp này khiến người đó ghen tị nên muốn hạ bệ để chứng minh suy nghĩ của họ là đúng, vì thế nên thận trọng từng hành động nhỏ nhất nhé. Vận trình tài lộc của tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại, có điềm báo hao tài tốn của. Có lẽ con giáp này hơi vội vàng trong việc quyết định mà quên mất rằng mọi chuyện đều có xác suất thất bại. Bản mệnh quá quan tâm tới kết quả nhưng lại không xem xét kỹ quá trình thực hiện nên không nhận ra lỗ hổng từ trước đó. Đây không phải thời điểm thích hợp để tiến hành các hoạt động đầu tư hay cầu tài. Đặc biệt là người buôn bán kinh doanh nên giữ đầu óc tỉnh táo để đưa ra quyết định chính xác.

Vận trình tài lộc của tuổi Thìn gặp nhiều trở ngại, có điềm báo hao tài tốn của. Có lẽ con giáp này hơi vội vàng trong việc quyết định mà quên mất rằng mọi chuyện đều có xác suất thất bại. Ảnh minh họa Tuổi Dậu Tuổi Dậu sẽ phải chịu không ít ấm ức trong ngày Tý Dậu Tương Phá như hôm nay. Nội bộ lục đục, công việc trở nên khó khăn, chưa kể kẻ tiểu nhân vẫn luôn lăm le hòng chiếm đoạt công sức của bạn. Hung thần Thiên Quan có thể xuất hiện và khiến cho những cố gắng nỗ lực của bạn tan thành mây khói. Bạn khó kiểm soát được cảm xúc của mình mà trở nên nóng giận và dễ bị kích động khiến bản thân có thể hành động hoặc nói ra những lời nói khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Vận xui của bạn còn tiếp diễn khi Kiếp Tài bỗng chốc xuất hiện mang theo họa mất tiền mất của cận kề. Có lẽ con giáp này hơi vội vàng trong việc quyết định mà quên mất rằng mọi chuyện đều có xác suất thất bại. Lúc này bạn chỉ cần giữ chặt được túi tiền trong tay mình là tốt lắm rồi. Đừng tham lam tin lời dụ dỗ của người khác mà đem tiền đầu tư vào những chỗ không đáng tin cậy nhé. Tuổi Dậu sẽ phải chịu không ít ấm ức trong ngày Tý Dậu Tương Phá như hôm nay. Nội bộ lục đục, công việc trở nên khó khăn, chưa kể kẻ tiểu nhân vẫn luôn lăm le hòng chiếm đoạt công sức của bạn. Ảnh minh họa * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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