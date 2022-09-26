Đúng sáng ngày 26/9, Ngọc Hoàng ưu ái, 3 con giáp chuẩn bị sẵn sàng đón mưa may mắn, bão tài lộc, gia đạo thịnh vượng bình an, của cải tứ phía tràn về

Tâm linh - Tử vi 26/09/2022 06:37

Đúng sáng ngày 26/9, được Ngọc Hoàng ưu ái, đường tài lộc của người 3 tuổi sau tăng tiến rõ rệt, đường hậu vận bao cao vút, hốt hết của nả trong thiên hạ

Tuổi Thìn

Tử vi sáng ngày 26/9 có nói, đây là thời điểm đại cát với người tuổi Thìn, thế nên họ làm gì cũng đại lợi, hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà chỉ trong chớp mắt. Chỉ cần nắm bắt thời cơ Thìn ắt gánh tiền mỏi lưng, đời sang trang mới. Bản mệnh sẽ thu về một khoản không nhỏ cho mình, tuy nhiên cũng đừng để tiền nằm yên một chỗ mà nên có kế hoạch đầu tư hợp lý để mang lại nguồn lợi nhuận lớn hơn.

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ có cát tinh chiếu mệnh nên tuổi Thìn sẽ có công danh rộng mở, tài lộc hanh thông. Con giáp tuổi Thìn sẽ có thêm cơ hội thể hiện tài năng, kiếm tiền về đầy túi. Họ cũng biết cách tiết kiệm tiền, quản lý tài chính nên tiền tiết kiệm ngày một tăng lên. Nếu thường xuyên tổng kết kinh nghiệm, con giáp này có thể nâng cao năng lực, trở thành người nhân vật quan trọng trong công ty, tổ chức mà mình làm việc. Hãy hoàn thành thật tốt nhiệm vụ được cấp trên giao phó, con giáp may mắn sẽ có cơ hội thăng chức tăng lương, một bước đổi đời.

Đúng sáng ngày 26/9, Ngọc Hoàng ưu ái, 3 con giáp chuẩn bị sẵn sàng đón mưa may mắn, bão tài lộc, gia đạo thịnh vượng bình an, của cải tứ phía tràn về - Ảnh 1
Tử vi sáng ngày 26/9 có nói, đây là thời điểm đại cát với người tuổi Thìn, thế nên họ làm gì cũng đại lợi, hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà chỉ trong chớp mắt. Ảnh minh họa

Tuổi Thân

Tử vi sáng hôm nay cho biết, vận may của người tuổi Thân đã tràn ngập mang đến điềm tốt cho cả một tháng sắp tới. Ngày hôm nay bạn làm gì cũng thuận lợi, hanh thông, khởi đầu cho một tháng may mắn. Trong thời gian này, gia tài của con giáp Thân có cơ hội tăng lên gấp đôi, thời cơ rộng mở, gặp được những đối tác tốt, có thể phát triển kinh doanh, trở thành triệu phú.

Trong công việc, người tuổi Thân luôn nhiệt tình, hăng hái, không ngại thay đổi và học hỏi cái mới. Con giáp này mang trong mình sứ mệnh của người đứng đầu. Họ hợp làm chủ hơn là làm thuê, thích hợp làm việc cá nhân hơn là làm việc nhóm. Công việc mới có thể khá nhiều áp lực, bạn cần giữ tinh thần và sức khỏe dẻo dai. Người tuổi Thân làm kinh doanh thì bước sang tháng này, bạn gặp nhiều khách hàng, ký được nhiều hợp đồng hơn. Doanh số tăng cao giúp con giáp này có được nguồn thu dồi dào, ví tiền rủng rỉnh. Được quý nhân nâng đỡ, sự nghiệp của người tuổi Thân sẽ có bước nhảy vọt trong thời gian tới.

Đúng sáng ngày 26/9, Ngọc Hoàng ưu ái, 3 con giáp chuẩn bị sẵn sàng đón mưa may mắn, bão tài lộc, gia đạo thịnh vượng bình an, của cải tứ phía tràn về - Ảnh 2
Trong công việc, người tuổi Thân luôn nhiệt tình, hăng hái, không ngại thay đổi và học hỏi cái mới. Con giáp này mang trong mình sứ mệnh của người đứng đầu. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, sáng ngày 26/9 người tuổi Sửu có thể phát huy được khả năng tương tác, giao tiếp của mình. Chưa hết nhờ đức tính cần mẫn và luôn chịu khó trong công việc sẽ giúp ích rất nhiều cho con giáp này trong giai đoạn tới đây. Thời gian này, con giáp tuổi Sửu nhờ có thêm nguồn thu nhập phụ từ các dự án đầu tư kinh doanh phát triển vượt bậc nên túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. 

Đối với người làm công ăn lương, trong thời gian này việc thăng thức tăng lương hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu Sửu đủ chăm chỉ và nỗ lực. Bạn hãy cứ mạnh dạn đề xuất mức lương, thưởng phù hợp với công sức đã bỏ ra, nhiều khả năng sẽ được cấp trên phê duyệt. Trong khi đó, người kinh doanh cũng thu về nhiều lợi nhuận nhờ đầu óc tính toán tài tình của mình. Cơ hội hợp tác làm ăn trong tháng khá nhiều, ra ngoài có quý nhân trợ giúp nên giảm bớt rất nhiều khó khăn so với việc một mình mò mẫm. Thậm chí, còn mang về nhiều lợi nhuận hơn cho con giáp này nhiều là đằng khác.

Đúng sáng ngày 26/9, Ngọc Hoàng ưu ái, 3 con giáp chuẩn bị sẵn sàng đón mưa may mắn, bão tài lộc, gia đạo thịnh vượng bình an, của cải tứ phía tràn về - Ảnh 3
Đối với người làm công ăn lương, trong thời gian này việc thăng thức tăng lương hoàn toàn nằm trong tầm tay nếu Sửu đủ chăm chỉ và nỗ lực. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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