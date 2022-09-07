Ngày 8/9 năm nay, 3 con giáp có số làm chủ, làm tướng này lại càng may mắn thăng quan tiến chức, phúc khí tràn trề, rồng vàng thăng thiên, tiền bạc về không đếm xuể

Tâm linh - Tử vi 07/09/2022 13:10

Trong ngày 8/9, top 3 con giáp dưới đây nhận nhiều phúc lộc ,may mắn, sự nghiệp phát triển thuận lợi, tiền vàng phất lên nhanh chóng.

Tuổi Tí

Ngày 8/9 năm nay, 3 con giáp có số làm chủ, làm tướng này lại càng may mắn thăng quan tiến chức, phúc khí tràn trề, rồng vàng thăng thiên, tiền bạc về không đếm xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tiếp nối tử vi 12 con giáp ngày 7/9, ngày 8/9, tuổi tí có quý nhân nâng đỡ nên công việc diễn ra suôn sẻ. Hôm nay, tình cảm của người tuổi Tý không mấy tích cực, người độc thân chưa tìm được một nửa còn lại, người đã có gia đình nhiều khả năng xảy ra mâu thuẫn. Bản mệnh hoàn toàn an tâm chi trả cho các nhu cầu cá nhân mà không cần phải lo gánh nặng tài chính như trước.

Người tuổi Tý có đầu óc thông minh, nhạy bén và tràn ngập ý tưởng, sáng kiến. Khi còn là nhân viên, nếu được giao cho phụ trách những công việc về mảng xã giao, thương thảo với đối tác, con giáp này chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình. 

Với sự khéo léo trong giao tiếp, thiên phú kinh doanh vốn có, người tuổi Tý sẽ dần dần bước lên những vị trí cao hơn. Cuối cùng trở thành một trong những người lãnh đạo xuất sắc hoặc một doanh nhân giỏi, kiếm được nhiều tiền.

Tuổi Dần

Ngày 8/9 năm nay, 3 con giáp có số làm chủ, làm tướng này lại càng may mắn thăng quan tiến chức, phúc khí tràn trề, rồng vàng thăng thiên, tiền bạc về không đếm xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, người tuổi Dần đã nhận nhiệm vụ gì chắc chắn sẽ hoàn thành việc đó rất xuất sắc, không bao giờ khiến mọi người phải lo lắng hay phiền lòng. Song, đây cũng là một trong những con giáp lận đận nhất về đường sự nghiệp. Lý do là vì tính cách của người tuổi Dần có phần độc lập, dám nghĩ - dám làm và không biết luồn cúi trước bất cứ ai khiến họ khó hòa nhập, làm việc với nhiều người. Bù lại, tuổi Dần là người có đầu óc nhanh nhạy, biết nắm bắt cơ hội nên rất thích hợp làm ăn, kinh doanh.

Trong công việc kinh doanh, người tuổi Dần sẽ thể hiện rõ sự quyết đoán của mình. Người tuổi Dần không bao giờ băn khoăn, do dự quá lâu trước nhiều sự lựa chọn. Còn một khi con giáp này đã đưa ra quyết định thì đa số đó là những quyết định đúng đắn.

 

Tuổi Mão

Ngày 8/9 năm nay, 3 con giáp có số làm chủ, làm tướng này lại càng may mắn thăng quan tiến chức, phúc khí tràn trề, rồng vàng thăng thiên, tiền bạc về không đếm xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mão được biết đến là con giáp cần cù, chăm chỉ, chịu thương chịu khó. Trong cuộc sống, dù gặp nhiều khó khăn, trắc trở con giáp này vẫn không ngừng vươn lên. Tài lộc của con giáp này khá tốt, nếu nắm bắt cơ hội thì Mão có thể kiến được bộn tiền.

Tử vi 12 con giáp dự báo 8/9 là thời điểm may mắn rực rỡ với tuổi Mão.

Sóng gió qua đi, tài lộc vẫy chào, con giáp may mắn cần phải chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự. Đây là giai đoạn Mão có quý nhân chiếu cố giúp đỡ, cuộc sống của con giáp này ngày càng thăng hoa.

 

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 14h00 chiều nay, 3 con giáp này sẽ "vui như tết" vì vận mệnh đổi sắc, Thần Tài đưa lối, muôn điều thuận lợi, quý nhân phù trợ làm ăn tấn tới

Đúng 14h00 chiều nay, 3 con giáp này sẽ "vui như tết" vì vận mệnh đổi sắc, Thần Tài đưa lối, muôn điều thuận lợi, quý nhân phù trợ làm ăn tấn tới

Thời khắc chuyển giao may mắn này là lúc 3 con giáp nên tận dụng để thương thảo công việc và gặt hái nhiều may mắn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 3 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Sự cố không ngờ đêm tân hôn và câu nói của mẹ chồng khiến dâu mới kiên quyết chia tay

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Cuộc gọi lúc ốm đau sau 2 năm ly hôn và khoảnh khắc vỡ òa nước mắt của người mẹ trẻ

Tâm sự 2 giờ 32 phút trước
Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Lời đáp trả thẳng thắn của người vợ ngày chồng bị nhân tình ruồng bỏ rồi tìm về

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Màn bám theo người giúp việc lúc nửa đêm và sự thật bất ngờ về người đàn ông chị ấy gặp

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Câu nói của con gái nhỏ ngày mẹ chuẩn bị bước đi bước nữa khiến người mẹ bật khóc

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Quyết định phơi bày sự thật về người thứ ba ngày chồng có ý định rời đi

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 7h sáng mai, thứ Bảy 3/10/2026, vận đỏ như son, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Sau ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 3/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng