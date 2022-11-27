Ngay 5 ngày đầu tháng 12/2022: Tài vận bùng nổ như pháo hoa, 3 con giáp gánh tài - gánh lộc về nhà, quét sạch nợ nần, tiền nhiều vô kể

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu may mắn là một trong những con giáp được Thần Tài gọi tên trong 5 ngày đầu tiên của tháng 12. Họ được nhiều Cát tinh trợ mệnh mà công danh sự nghiệp xán lạn. Mọi nhiệm vụ đều được hoàn thành tốt, con giáp này được cấp trên cất nhắc lên vị trí cao hơn hoặc sẽ được thưởng một khoản tiền nóng. Khoảng thời gian này bạn được học hỏi, mở mang tri thức nhờ tiếp tục được giao xủ lí các dự án quan trọng.



Mọi khó khăn và trở ngại mà bản mệnh vướng phải trước đó dần được tháo gỡ nhờ nỗ lực, quyết tâm của mình, đây chính là lúc bạn được hưởng thành quả cũng như nâng tầm vị thế. Đây cũng là thời điểm tốt để những người độc thân tiến tới mối quan hệ mới, khoảng thời gian này có ngày đẹp lại càng thích hợp cho việc cử hành hôn lễ.

Tuổi Sửu may mắn là một trong những con giáp được Thần Tài gọi tên trong 5 ngày đầu tiên của tháng 12. Họ được nhiều Cát tinh trợ mệnh mà công danh sự nghiệp xán lạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong 5 ngày đầu tháng 12, công việc của tuổi Tỵ tiến triển thuận lợi, suôn sẻ vô cùng. Do bạn tự giác chủ động hơn khi bắt tay vào làm bất kể việc lớn hay việc nhỏ nên đầu xuôi đuôi lọt, tiền thưởng về tay. Đây cũng là khoảng thời gian thuận lợi cho nhân duyên bởi đi tới đâu cũng có người yêu kẻ mến, vận đào hoa vượng sáng.